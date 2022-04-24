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Доступ до інтернету Starlink
надали усім українцям: як...

Доступ до інтернету Starlink надали усім українцям: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 08:20

Доступ до інтернету Starlink надали усім українцям: як...

Пропонуємо до обговорення:
У Держспецзв'язку повідомили, що потрібно знати про супутниковий інтернет Starlink, до якого надали доступ в Україні усім охочим.

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Доступ до інтернету Starlink надали усім українцям: як скористатися і скільки це коштує
R2
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