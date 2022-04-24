У Держспецзв'язку повідомили, що потрібно знати про супутниковий інтернет Starlink, до якого надали доступ в Україні усім охочим.
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Доступ до інтернету Starlink надали усім українцям: як скористатися і скільки це коштує
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Додано: Вів 26 кві, 2022 08:20
Доступ до інтернету Starlink надали усім українцям: як...
Пропонуємо до обговорення:
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Доступ до інтернету Starlink надали усім українцям: як скористатися і скільки це коштує
Додано: Вів 26 кві, 2022 08:20
Доброго дня.
Дещо не зрозуміло.
"....не працює через пошкодження, в тому числі й унаслідок воєнних дій, чи відключення енергопостачання......"
і в статті вище щодо підключення "....Треба приєднати антену до терміналу кабелем, який є у комплекті, а сам термінал підключити до електромережі...."
Тобто електрика потрібна в будь якому разі?
Додано: Вів 26 кві, 2022 09:06
Прикинь -- дровами его топить не получится...
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