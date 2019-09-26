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Finance.ua: Ціни на відеокарти:
чому так дорого і як...

Finance.ua: Ціни на відеокарти: чому так дорого і як...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:58

Finance.ua: Ціни на відеокарти: чому так дорого і як...

Пропонуємо до обговорення:
Усе, що потрібно знати
Як працює ринок відеокарт, коли знизяться ціни і чи можна на цьому заробити.

Дивися повний текст Ціни на відеокарти: чому так дорого і як працює ринок
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:58

Intel теж планує вийти на ринок дискретних відях (і вже має зразки відеокарт). А ще ефір переходить з концепції PoW тому його майнінг мав би закінчитись вже найближчим часом. Але з висновком у статті погоджуюсь.
nighthawk5
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