Усе, що потрібно знати
Як працює ринок відеокарт, коли знизяться ціни і чи можна на цьому заробити.
Дивися повний текст Ціни на відеокарти: чому так дорого і як працює ринок
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:58
Finance.ua: Ціни на відеокарти: чому так дорого і як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на відеокарти: чому так дорого і як працює ринок
Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:58
Intel теж планує вийти на ринок дискретних відях (і вже має зразки відеокарт). А ще ефір переходить з концепції PoW тому його майнінг мав би закінчитись вже найближчим часом. Але з висновком у статті погоджуюсь.
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