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У Мінфіні пропонують
повернути довоєнний рівень...

У Мінфіні пропонують повернути довоєнний рівень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 18:30

У Мінфіні пропонують повернути довоєнний рівень...

Пропонуємо до обговорення:
Українська економіка потребує повернення до довоєнного рівня оподаткування для підприємців.

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У Мінфіні пропонують повернути довоєнний рівень оподаткування
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 18:30

Оце так молодці! А нічого , що кожен підприємець зі шкіри лізе щоб сім'ї працівників з голоду не померли, щоб хлопцям ЗСУ допомогти , щоб близьким родичам та друзям допомогти і все це в такий нелегкий час. Майте совість, дайте час людям оговтатися від цього дурдому, а потім будете податки збільшувати.
nataliya_sich
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 19:21

скажіть Марченку хай краще зробить реструктуризацію зовнішнього боргу України

як не як війна в країні, і інвестори мають розуміти що нема де брати валюту на їх шалені купони...

так робили більшість країн із історіичних даних
greenozon
 
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