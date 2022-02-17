Українська економіка потребує повернення до довоєнного рівня оподаткування для підприємців.
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У Мінфіні пропонують повернути довоєнний рівень оподаткування
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Додано: Пон 02 тра, 2022 18:30
У Мінфіні пропонують повернути довоєнний рівень...
Пропонуємо до обговорення:
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У Мінфіні пропонують повернути довоєнний рівень оподаткування
Додано: Пон 02 тра, 2022 18:30
Оце так молодці! А нічого , що кожен підприємець зі шкіри лізе щоб сім'ї працівників з голоду не померли, щоб хлопцям ЗСУ допомогти , щоб близьким родичам та друзям допомогти і все це в такий нелегкий час. Майте совість, дайте час людям оговтатися від цього дурдому, а потім будете податки збільшувати.
Додано: Пон 02 тра, 2022 19:21
скажіть Марченку хай краще зробить реструктуризацію зовнішнього боргу України
як не як війна в країні, і інвестори мають розуміти що нема де брати валюту на їх шалені купони...
так робили більшість країн із історіичних даних
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