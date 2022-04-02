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Українці мають попереджати
про неможливість сплати...

Українці мають попереджати про неможливість сплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 08:32

Українці мають попереджати про неможливість сплати...

Пропонуємо до обговорення:
Споживачів електроенергії в Україні зобов’язали попереджати постачальників про неможливість сплатити комунальні послуги у воєнний час.

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Українці мають попереджати про неможливість сплати рахунків за світло — вимога НКРЕКП
R2
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