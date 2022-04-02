Споживачів електроенергії в Україні зобов’язали попереджати постачальників про неможливість сплатити комунальні послуги у воєнний час.
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Українці мають попереджати про неможливість сплати рахунків за світло — вимога НКРЕКП
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Додано: Вів 03 тра, 2022 08:32
Українці мають попереджати про неможливість сплати...
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Дивися повний текст
Українці мають попереджати про неможливість сплати рахунків за світло — вимога НКРЕКП
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