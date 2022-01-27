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Молдова змінила правила перетину кордону для біженців з...
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Додано: Чет 05 тра, 2022 17:12
Пропонуємо до обговорення:
Громадяни України, які в'їхали на територію Молдови на підставі документа, що засвідчує особу, у тому числі зі строком дії, що залишився, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.
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R2
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Додано: Чет 05 тра, 2022 17:12
Странно. Вроде, и раньше не было проблемы выехать. Проблема могла быть въехать с ним в ту страну, что за границей, но на это Молдова уже повлиять не может.
Ну а если в Украину выезжать через ПМР, то раньше даже штампик о выезде в паспорт обычно не ставили потому, что ПМР этим не занимается, а молдавские погранцы были далеко не на каждом посту и не всегда.
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moveton
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