RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Молдова змінила правила перетину
кордону для біженців з...

Молдова змінила правила перетину кордону для біженців з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 17:12

Молдова змінила правила перетину кордону для біженців з...

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни України, які в'їхали на територію Молдови на підставі документа, що засвідчує особу, у тому числі зі строком дії, що залишився, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.

Дивися повний текст
Молдова змінила правила перетину кордону для біженців з України
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97743
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 17:12

Странно. Вроде, и раньше не было проблемы выехать. Проблема могла быть въехать с ним в ту страну, что за границей, но на это Молдова уже повлиять не может.

Ну а если в Украину выезжать через ПМР, то раньше даже штампик о выезде в паспорт обычно не ставили потому, что ПМР этим не занимается, а молдавские погранцы были далеко не на каждом посту и не всегда.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2019
З нами з: 23.03.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НКЦПФР удосконалила правила роботи недержавних пенсійних...
R2 » Пон 07 лют, 2022 17:03
1 205
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 17:03
Svetas
На мешканців багатоповерхівок чекають нові правила: що...
R2 » Нед 30 січ, 2022 11:23
1 423
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 11:23
bernata44
1 лютого в Україні запрацюють нові правила продажу...
R2 » Сер 26 січ, 2022 10:12
8 1292
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 січ, 2022 18:50
Giroi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.