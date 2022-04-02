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У яких країнах можна прожити
на пенсію (дослідження)

У яких країнах можна прожити на пенсію (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:11

У яких країнах можна прожити на пенсію (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Picodi.com розглянули пенсійні виплати в 44 країнах світу і перевірили, чи вистачає цих грошей на підтримку мінімально комфортного рівня життя.

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У яких країнах можна прожити на пенсію (дослідження)
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 23:51

Вы структуру публикуйте, какой процент пенсионеров получает минималку и близкую к ней, а также пойдите купите продукты за те цены, которые вы написали. Опять ложь и вранье на каждом шагу, хоть до, хоть после, да и вовремя войны.
infovirus5
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 16:06

  infovirus5 написав:Вы структуру публикуйте, какой процент пенсионеров получает минималку и близкую к ней, а также пойдите купите продукты за те цены, которые вы написали. Опять ложь и вранье на каждом шагу, хоть до, хоть после, да и вовремя войны.

А Вы, простите, сами когда последний раз были на рынке или хотя бы в магазине? Цены реальны. Единственное, что хлеб придется брать один из самых дешёвых за эту стоимость.
penky3dyu
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:28

А как вам пенсия 1934 гривен,и я не одна такая,пока работала то слаживала на депозит,но проценты облагаются 18 и ещё 1,5 процента военных и как выживать?
climbofsky
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