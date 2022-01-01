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Hyundai показав проект
бронемашини з "ногами" у стилі...

Hyundai показав проект бронемашини з "ногами" у стилі...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 07:37

Hyundai показав проект бронемашини з "ногами" у стилі...

Пропонуємо до обговорення:
Обіцяний Hyundai “крокуючий автомобіль” став ближчим до реальності після того, як автовиробник представив новий центр розробки вартістю 20 мільйонів доларів, щоб прискорити його появу.

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Hyundai показав проект бронемашини з \"ногами\" у стилі \"Зоряних війн\"
R2
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