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Hyundai показав проект бронемашини з "ногами" у стилі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 тра, 2022 07:37
Пропонуємо до обговорення:
Обіцяний Hyundai “крокуючий автомобіль” став ближчим до реальності після того, як автовиробник представив новий центр розробки вартістю 20 мільйонів доларів, щоб прискорити його появу.
Дивися повний текст Hyundai показав проект бронемашини з \"ногами\" у стилі \"Зоряних війн\"
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