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Схоже на «бульбашку»: криптомільярдер
припустив крах Bitcoin

Схоже на «бульбашку»: криптомільярдер припустив крах Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:58

Схоже на «бульбашку»: криптомільярдер припустив крах Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Перша криптовалюта здатна виявитися дуже успішною, але може й зазнати краху, тому робити ставку виключно на неї ризиковано.

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Схоже на «бульбашку»: криптомільярдер припустив крах Bitcoin
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:58

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Модератори: Ірина_, Модератор

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