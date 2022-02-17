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Шахраї збирають дані про серії
та номери водійських прав

Шахраї збирають дані про серії та номери водійських прав
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:41

Шахраї збирають дані про серії та номери водійських прав

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляють в Кіберполіції, підроблені ресурси зловмисники «просували» за допомогою реклами у соцмережах.

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Шахраї збирають дані про серії та номери водійських прав
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:41

Киберполиция хочет сказать, что вся защита водительского удостоверения (которое в ряде случаев может удостоверять и личность) заключается в секретности его номера? Жесть.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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