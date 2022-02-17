Як повідомляють в Кіберполіції, підроблені ресурси зловмисники «просували» за допомогою реклами у соцмережах.
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Шахраї збирають дані про серії та номери водійських прав
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Додано: Сер 11 тра, 2022 17:41
Шахраї збирають дані про серії та номери водійських прав
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Дивися повний текст
Шахраї збирають дані про серії та номери водійських прав
Додано: Сер 11 тра, 2022 17:41
Киберполиция хочет сказать, что вся защита водительского удостоверения (которое в ряде случаев может удостоверять и личность) заключается в секретности его номера? Жесть.
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