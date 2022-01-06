В Україні через півтора-два місяці знову зросте попит на пальне через початок сільськогосподарських робіт і збирання врожаю.
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Українським водіям дали поради на період \"паливної кризи\"
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Додано: Суб 14 тра, 2022 21:25
Українським водіям дали поради на період "паливної кризи"
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Українським водіям дали поради на період \"паливної кризи\"
Додано: Суб 14 тра, 2022 21:25
А через полтора-два месяца экономить будет уже не нужно, потому, что спрос на топливо вырастет и водителям его вообще не достанется?
Додано: Суб 14 тра, 2022 22:10
Эксперту бы ящик почаще смотреть, из которого вещают, что ещё чуть-чуть и топлива будет завались. Правда по финансам потянут не только лишь все.
Додано: Нед 15 тра, 2022 07:01
что-то финанс очень сильно стал сдавать, статьи пишут какие-то клоуны, скоро Зеля станет экспертом
Додано: Нед 15 тра, 2022 09:23
При сохранении сегодняшней ситуации цена прогнозировалась от 84/ за один литр.
Так, что переходим на изготовление собственной горючей жидкости.
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