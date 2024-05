Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2110211121122113> Додано: Нед 12 тра, 2024 17:15 M-Audio написав: Starikan написав: ТД-банк за свой чек взял 10% !!! Еще какой-то - 5%.



Не понимаю, почему там не поднимается.

А ещё меньше понимаю, почему в 21 веке там всё ещё пользуются чеками в таких объёмах. Почему в этих же конторах, которые выписывают чеки, ещё минимум лет 20 назад не предусмотреть возможность wire transfer, оставив чеки для особо упёртых ренегадов? Не понимаю, почему там не поднимается.А ещё меньше понимаю, почему в 21 веке там всё ещё пользуются чеками в таких объёмах. Почему в этих же конторах, которые выписывают чеки, ещё минимум лет 20 назад не предусмотреть возможность wire transfer, оставив чеки для особо упёртых ренегадов?



Есть ситуации, когда компания (в основном) предпочтет чек.

Выписка чека фиксируется и заносится в реестр (это не какой-то общий реестр, а на самой компании, у меня к чековой книжке еще есть книжка, в которой я записываю номер чека, кому, когда и на какую сумму выписан).

Дальше чек отсылается и

-может быть утерян почтой

-получатель обычно получает гору макулатуры с почтой и многие не вскрывая выкидывают это в мусор

-конверт может проваляться более полугода и чек станет недействительным

и тд

Обычно на всякие мелкие компенсации и возвраты переплат выписывают чеки.

Это мелочи на которые мало кто обращает внимание.

Wire - платная услуга. Обычно используеется для мгновенных переводов крупных сумм.

Да. Все еще еесть ренегаты, которые упорно пользуются только чеками.

Но этот инструмент есть и пока им пользуются все еще, то он будет.

Есть ситуации, когда компания (в основном) предпочтет чек.

Выписка чека фиксируется и заносится в реестр (это не какой-то общий реестр, а на самой компании, у меня к чековой книжке еще есть книжка, в которой я записываю номер чека, кому, когда и на какую сумму выписан).

Дальше чек отсылается и

-может быть утерян почтой

-получатель обычно получает гору макулатуры с почтой и многие не вскрывая выкидывают это в мусор

-конверт может проваляться более полугода и чек станет недействительным

и тд

Обычно на всякие мелкие компенсации и возвраты переплат выписывают чеки.

Это мелочи на которые мало кто обращает внимание.

Wire - платная услуга. Обычно используеется для мгновенных переводов крупных сумм.

Да. Все еще еесть ренегаты, которые упорно пользуются только чеками.

Но этот инструмент есть и пока им пользуются все еще, то он будет.

Не заберут у старушки, которая едва справляется с кнопочным телефоном, возможность посылать деньги как она может и привыкла.

Додано: Нед 12 тра, 2024 17:37 Да, все верно: нам еще учить и учить жить народ Американский так, как нормальные народы живут.

Все у них не-по людски. Самое ужасное, что наш народ, попадая в нечеловеческие условия жизни, вынужден тоже жить не по-человечески.

Все у них не-по людски. Самое ужасное, что наш народ, попадая в нечеловеческие условия жизни, вынужден тоже жить не по-человечески.

Например, Консульство Украины в Сан Франциско за консульскую услугу потребовало с меня 50$ в виде «безымянного чека» (на предъявителя).

Пришлось ножками топать на ближайшую почту и блеять там, чтобы оформили и выдали безымянный чек.

Слава Богу, сотрудница почты оказалась наша украинка, которая знала, что народ Американский живет не по-человечески и оформила такой чек.



Дикие они. Необузданные. Их учить еще и учить.

Повідомлень: 9666 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3590 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 18:29 rjkz написав: M-Audio написав: А ещё меньше понимаю, почему в 21 веке там всё ещё пользуются чеками в таких объёмах. А ещё меньше понимаю, почему в 21 веке там всё ещё пользуются чеками в таких объёмах. Дальше чек отсылается и

-может быть утерян почтой Дальше чек отсылается и-может быть утерян почтой Я правильно понял, что большие компании предпочитают возвращать мелкие долги бумажным чеком, в надежде на то, что часть чеков не будет обналичена, и никто этого не заметит? Типа подленько стырить часть суммы, и остаться формально ни при чём? А в большом количестве можно и на на дополнительный особнячок заработать? Это, конечно, объясняет дело.

Wire - платная услуга. Обычно используеется для мгновенных переводов крупных сумм. Не очень в курсе, как там что называется, но, полагаю, есть же какой-то механизм перевода денег за символическую плату? Как в Европе SEPA? И, кстати, а что, чеки бесплатные? Да. Все еще еесть ренегаты, которые упорно пользуются только чеками.

Додано: Нед 12 тра, 2024 18:30 M-Audio написав: Дюрі-бачі написав: Так мене скоріш дивують низькі витрати Європейців на кредити. В моїй картині світу в них більше 50% заробітку йде на іпотеку або аренду, а в дослідженні всього 40% на всі кредити + комуналку. Так мене скоріш дивують низькі витрати Європейців на кредити. В моїй картині світу в них більше 50% заробітку йде на іпотеку або аренду, а в дослідженні всього 40% на всі кредити + комуналку.

Я думаю, що 40% цілком реальна цифра. Найбільша частка - це коли є родина, в якій працює хтось один, а житло потрібне 2-3 кімнати, тоді оренда може й більше 50% з'їсти. Але якщо працюють двоє, то це вже буде 20-30 відсотків. Самотнім житло треба меншого розміру, відповідно відсоток менше. А споживчі кредити в Європі не дуже й популярні, це не Америка. Вони є, але не так багато.

Я думаю, що 40% цілком реальна цифра. Найбільша частка - це коли є родина, в якій працює хтось один, а житло потрібне 2-3 кімнати, тоді оренда може й більше 50% з'їсти. Але якщо працюють двоє, то це вже буде 20-30 відсотків. Самотнім житло треба меншого розміру, відповідно відсоток менше. А споживчі кредити в Європі не дуже й популярні, це не Америка. Вони є, але не так багато. Я думаю, що 40% цілком реальна цифра. Найбільша частка - це коли є родина, в якій працює хтось один, а житло потрібне 2-3 кімнати, тоді оренда може й більше 50% з'їсти. Але якщо працюють двоє, то це вже буде 20-30 відсотків. Самотнім житло треба меншого розміру, відповідно відсоток менше. А споживчі кредити в Європі не дуже й популярні, це не Америка. Вони є, але не так багато.

Ну можемо здивувати європейців:

78% від середнього заробітку по Києву. Такого, щоб віддавати чотири п'ятих доходу просто за дах над головою, немає ніде в Європі. https://focus.ua/uk/economics/645697-bi ... h-do-viyni У нас люблять обговорювати захмарні ціни на житло у Європі, але й тут все не так просто. Дослідження в грудні 2023 року показало, що в Києві люди витрачають на оренду житлавід середнього заробітку по Києву. Такого, щоб віддавати чотири п'ятих доходу просто за дах над головою, немає ніде в Європі.

Ось і получилось, що багатьом легше і краще було виїхати в чужу країну ні пробувати прилаштуватись в своїй.

Додано: Нед 12 тра, 2024 19:01 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: у меня к чековой книжке еще есть книжка, в которой я записываю номер чека, кому, когда и на какую сумму выписан). у меня к чековой книжке еще есть книжка, в которой я записываю номер чека, кому, когда и на какую сумму выписан).

"дикие люди, дети гор..."(с)

)))

"дикие люди, дети гор..."(с)

))) "дикие люди, дети гор..."(с)))) Прохожий Повідомлень: 13697 З нами з: 05.06.13 Подякував: 912 раз. Подякували: 1441 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 19:08 Да. Все еще есть ренегаты, которые упорно пользуются только чеками.

Но этот инструмент есть и пока им пользуются все еще, то он будет.

Не заберут у старушки, которая едва справляется с кнопочным телефоном, возможность посылать деньги как она может и привыкла.



При этом заправки "онли кэш" расположены буквально напротив "обычных", продают бенз дешевле и вызывают удивление только у наших эмигрантов

Додано: Нед 12 тра, 2024 19:14 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Не заберут у старушки, которая едва справляется с кнопочным телефоном, возможность посылать деньги как она может и привыкла. Не заберут у старушки, которая едва справляется с кнопочным телефоном, возможность посылать деньги как она может и привыкла. А тим часом 2G мережу вимкнули без проблем і не питали ніяких бабусь

Повідомлень: 3065 З нами з: 29.07.22 Подякував: 545 раз. Подякували: 388 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 19:17 M-Audio написав: Я правильно понял, что большие компании предпочитают возвращать мелкие долги бумажным чеком, в надежде на то, что часть чеков не будет обналичена, и никто этого не заметит? Я правильно понял, что большие компании предпочитают возвращать мелкие долги бумажным чеком, в надежде на то, что часть чеков не будет обналичена, и никто этого не заметит?

Я думаю это неверная постановка вопроса. Она не учитывает то, что:

а) практически банковская деятельность началась с чеков для юридических и физических лиц - в Украине такой практики не было никогда, исключая чеки «в ранишние времена» для юридических лиц. В США это сохранилось и довольно активно используется.

Ни у кого нет надежды на то, что «почта потеряет, а я разбогатею». Это даже неприлично так думать.

б) вспомните, когда в Украине появились дебетовые и кредитные карточки. А в Европе и США они были давно и использовались тогда - в это трудно поверить - когда не было интернета: путем снимания оттиска с выпуклых букв на карточке. В каждом магазине была специальная машинка, которая снимала оттиск с кредитной карты, и этому оттиску верили и принимали.



Это обычный банковский продукт, которым пользуются и довольно активно.

Например, из серии непонятного для наших людей: если по кредитной карте банк установил лимит, то эти деньги можно исключительно тратить, уменьшая доступную сумму, и НЕЛЬЗЯ пополнять эту карту суммами, которые превысят кредитный лимит, или «забрасывать» на нее какие-то средства. Это не разрешается, не по правилам. Кредитный продует получил / пользуйся на здоровье. Нечего там еще какие-то деньги хранить непонятно зачем.

Однажды мне авиакомпания вернула деньги за авиабилеты на ту кредитную карту BofA, с которой я их покупал. Сразу пришло предупреждение о том, что я нарушаю Правила, нужно использовать эти деньги. Нужно, чтобы баланс по кредитной карте равнялся нулю в смысле превышения.

Я проигнорировал предупреждение.

Тогда банк выслал мне эти деньги, превышающие кредитный лимит, в виде чека. В простом конверте.

Чек можно обналичить где угодно, например вставить его в специальное окошко в банкомате.

Ну есть у них свои бычки, свои правила. Можно удивляться, а нужно принимать.



Например, в Канаде я пытался с помощью банкомата пополнить свою карту после 17-00. А так не принято. А принято положить деньги в конверт, который предлагается, заклеить конверт, написать на нем номер своего счета и просто опустить в ящик в окне закрытого отделения банка.

Вот именно так: положить наличку в конверт, заклеить, надписать от руки сумму, и опустить самому в специальную прорезь.

И никто не думает вскрыть конверт, украсть деньги и опять заклеить. Я думаю это неверная постановка вопроса. Она не учитывает то, что:а) практически банковская деятельность началась с чеков для юридических и физических лиц - в Украине такой практики не было никогда, исключая чеки «в ранишние времена» для юридических лиц. В США это сохранилось и довольно активно используется.Ни у кого нет надежды на то, что «почта потеряет, а я разбогатею». Это даже неприлично так думать.б) вспомните, когда в Украине появились дебетовые и кредитные карточки. А в Европе и США они были давно и использовались тогда - в это трудно поверить - когда не было интернета: путем снимания оттиска с выпуклых букв на карточке. В каждом магазине была специальная машинка, которая снимала оттиск с кредитной карты, и этому оттиску верили и принимали.Это обычный банковский продукт, которым пользуются и довольно активно.Например, из серии непонятного для наших людей: если по кредитной карте банк установил лимит, то эти деньги можно исключительно тратить, уменьшая доступную сумму, и НЕЛЬЗЯ пополнять эту карту суммами, которые превысят кредитный лимит, или «забрасывать» на нее какие-то средства. Это не разрешается, не по правилам. Кредитный продует получил / пользуйся на здоровье. Нечего там еще какие-то деньги хранить непонятно зачем.Однажды мне авиакомпания вернула деньги за авиабилеты на ту кредитную карту BofA, с которой я их покупал. Сразу пришло предупреждение о том, что я нарушаю Правила, нужно использовать эти деньги. Нужно, чтобы баланс по кредитной карте равнялся нулю в смысле превышения.Я проигнорировал предупреждение.Тогда банк выслал мне эти деньги, превышающие кредитный лимит, в виде чека. В простом конверте.Чек можно обналичить где угодно, например вставить его в специальное окошко в банкомате.Ну есть у них свои бычки, свои правила. Можно удивляться, а нужно принимать.Например, в Канаде я пытался с помощью банкомата пополнить свою карту после 17-00. А так не принято. А принято положить деньги в конверт, который предлагается, заклеить конверт, написать на нем номер своего счета и просто опустить в ящик в окне закрытого отделения банка.Вот именно так: положить наличку в конверт, заклеить, надписать от руки сумму, и опустить самому в специальную прорезь.И никто не думает вскрыть конверт, украсть деньги и опять заклеить. akurt

Повідомлень: 9666 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3590 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 19:32 LEXX написав: "онли кэш" расположены буквально напротив "обычных", продают бенз дешевле и вызывают удивление только у наших эмигрантов При этом заправкирасположены буквально"обычных", продают бензи вызывают удивление только у наших эмигрантов



Это правда. Такая надпись на АЗС в США слегка удивляет. Бензин всегда чуть дешевле.

Не знаю, кто именно этим пользуется.

Чисто по памяти: если 1 галлон бензина на обычной АЗС продается по цене в 3,19$, то там может быть цена 3,09$. В США это такая микроскопическая разница, что даже прикольно.

Для сравнения: стакан пива в баре стоит 7-9 $.

В супермаркете точно не помню, наверное 3-4$ банка. Так что 0,10$ на галлоне бензина (примерно 4 литра) это как бы «прикол». Но, как известно, «с миру по нитке - голому сорочка».

Думаю, это небольшая премия «за нетрадиационный способ жизни» в том смысле, что в США с наличными никто не ходит.

Как бы премия за необычность, примерно как первое место на Eurovision-2024.



Так, если разобраться, то нам всем стоит их - глупых американцев - поучить заправлять свои авто:

- заправляешь исключительно сам, никаких операторов.

- вставляешь кредитную карту - проходишь пред авторизацию, вынимаешь карту.

- появляется инструкция снять пистолет и нажать одну из кнопок выбора марки бензина: с октановым числом 83, 85 или 89 (разница в цене копеечная - потому тоже непонятно даже, зачем выпускать три марки бензина).

- вставить пистолет в бензобак, ждать наполнения в нужном обьеме или на нужную сумму.

- вставить пистолет обратно и ответить на вопрос: «Чек нужен или нет?».



В Канаде еще забавнее; сперва нужно выбрать, на какую сумму ты хочешь заправиться и предлгагаают: 100 C$, 150 C$ или 200 C$.

Нельзя выбрать 20 C$. Идет предпвторизация на 100 C$, потом корректировка на реальную сумму. Это правда. Такая надпись на АЗС в США слегка удивляет. Бензин всегда чуть дешевле.Не знаю, кто именно этим пользуется.Чисто по памяти: если 1 галлон бензина на обычной АЗС продается по цене в 3,19$, то там может быть цена 3,09$. В США это такая микроскопическая разница, что даже прикольно.Для сравнения: стакан пива в баре стоит 7-9 $.В супермаркете точно не помню, наверное 3-4$ банка. Так что 0,10$ на галлоне бензина (примерно 4 литра) это как бы «прикол». Но, как известно, «с миру по нитке - голому сорочка».Думаю, это небольшая премия «за нетрадиационный способ жизни» в том смысле, что в США с наличными никто не ходит.Как бы премия за необычность, примерно как первое место на Eurovision-2024.Так, если разобраться, то нам всем стоит их - глупых американцев - поучить заправлять свои авто:- заправляешь исключительно сам, никаких операторов.- вставляешь кредитную карту - проходишь пред авторизацию, вынимаешь карту.- появляется инструкция снять пистолет и нажать одну из кнопок выбора марки бензина: с октановым числом 83, 85 или 89 (разница в цене копеечная - потому тоже непонятно даже, зачем выпускать три марки бензина).- вставить пистолет в бензобак, ждать наполнения в нужном обьеме или на нужную сумму.- вставить пистолет обратно и ответить на вопрос: «Чек нужен или нет?».В Канаде еще забавнее; сперва нужно выбрать, на какую сумму ты хочешь заправиться и предлгагаают: 100 C$, 150 C$ или 200 C$.Нельзя выбрать 20 C$. Идет предпвторизация на 100 C$, потом корректировка на реальную сумму. Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 тра, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз. akurt

Додано: Нед 12 тра, 2024 19:38 LEXX написав: При этом заправки "онли кэш" расположены буквально напротив "обычных", продають бенз дешевле и вызывают удивление только у наших эмигрантов При этом заправкирасположены буквально"обычных", продають бензи вызывают удивление только у наших эмигрантов

Как раз это я вполне могу понять, раз уж погонять электроны по проводам стоит больше, чем прислать броневичок с сейфом и охраной для вывоза кэша. Хотя на самом деле соотношение должно быть обратное, но это другая история.

