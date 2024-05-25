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rjkz написав:Потом придумали деньги. И теперь люди работают только за деньги. И для того, чтобы заработать довольно скромную сумму денег за год в США, в Украине надо работать кому-то полжизни. А использовать одно из свойств денег "накопление", в Украине могут не только лишь все. Можно, конечно, как Болт, игнорировать и деньги и работу. Но тут надо к другому профильному специалисту идти, это не ко мне.
Дуже експерДна думка... Ви про балки писали "експертно" - стібалися. А міст таки збудували. І орків переможемо. А боягузи лишуться боягузами.
akurt написав:«Подавалися ми на допомогу всім готельним заїздом, схвалили тільки нам! Решті відмовили. Причини відмови: не були в Україні на момент війни, іншим відмовили, бо чоловік іноземець, третім відмовили тому, що авто в Канаді купили, четвертим відмовили просто тому, що ті жили в Польщі... Коротше цікава була забава.
Усе, що треба знати про співвідношення "халявщиків" до реально потребуючих допомоги. І то, можна ще сміливо на 2 помножити.
Я не расписываю тут так подробно как акурт все эмиграционные кейсы, но реально, те, кто выехал во время войны, буквально одна семья выехала как классические беженцы, потынялись по франциям-германиям и вернулись в Украину. Остальные в разных сочетаниях совместили туризм, заробитчанство, эмиграцию и ухилянтство. Причем как разговариваем с теми, кто вернулся - каждый раз слезы от ситуации в Украине, как с остальными - довольны как слоны, ситуация в Украине совсем не парит. Одни какие-то нетвердые планы на эмиграцию имели пока мы еще были в Украине, но инерционно вели себя. Война заставила это сделать в жестких условиях. Квартиру в Киеве оставили другу с прифронтового города, мама с сыном уехали как беженцы и уже построили как-то свою жизнь в Европе, папа недавно к ним "просочился" и теперь путь в Украину для него навсегда закрыт.
rjkz написав:Потом придумали деньги. И теперь люди работают только за деньги. И для того, чтобы заработать довольно скромную сумму денег за год в США, в Украине надо работать кому-то полжизни. А использовать одно из свойств денег "накопление", в Украине могут не только лишь все. Можно, конечно, как Болт, игнорировать и деньги и работу. Но тут надо к другому профильному специалисту идти, это не ко мне.
Дуже експерДна думка... Ви про балки писали "експертно" - стібалися. А міст таки збудували. І орків переможемо. А боягузи лишуться боягузами.
Та я-ж не против. Надеюсь, с орками получится быстрей чем с "мостом". Только вот, такой "мост" в НЙ делают за неделю-две, а за год, который мурыжили путепровод по Дегтяревской построили-бы несколько мостов через Гудзон с нуля и с созданием всей инфраструктуры. Так что ИкспЁрд по всем вопросам может не отвлекаться 24/7 на форум из окопа, а заниматься тем, чем тут пиарится.
Кстати, забываю спросить, а что там с Шулявским "мостом", который устал и лег отдохнуть? Он уже на месте или все еще отдыхает?
rjkz написав:Только вот, такой "мост" в НЙ делают за неделю-две, а за год, который мурыжили путепровод по Дегтяревской построили-бы несколько мостов через Гудзон с нуля и с созданием всей инфраструктуры.
rjkz написав:Только вот, такой "мост" в НЙ делают за неделю-две, а за год, который мурыжили путепровод по Дегтяревской построили-бы несколько мостов через Гудзон с нуля и с созданием всей инфраструктуры.
rjkz написав:Кстати, забываю спросить, а что там с Шулявским "мостом", который устал и лег отдохнуть? Он уже на месте или все еще отдыхает?
Все з ним ок. Їздив по ньому як до війни так і коли у відпустку приїждав. Вже 4,5 роки як Шулявським мостом запустили рух.
rjkz написав:Так что ИкспЁрд по всем вопросам может не отвлекаться 24/7 на форум из окопа, а заниматься тем, чем тут пиарится.
Ви такий уважний, що не бачите як я на 3 дні або на тиждень постійно випадаю, але з нечіткою регулярністю.
Бетон набирает МАРОЧНУЮ прочность за 28 дней, но там график набора прочности не линейный, посмотри в Интернете, 80примерно % прочности идет примерно за 2 недели. Кроме того, путепровод на Дегтяревской - из сборного ЖБ. Его не лили на месте. Ну и во всем мире применяются полимерные добавки, которые не только могут ускорить набор прочности (например до 3-х дней и даже быстрее), но и улучшить свойства бетона. Для Украины это очень дорого, и если потратить эти деньги на присадки, то меньше останется на распил.
Bolt написав:Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦♂️
стидаюсь спитати, а яка вартість була в березні-травні 2022?
На момент початку війни 6 к, весною підняв на 500, ближче до осені ще 500.
а то весною 2022 пропозицій дешевше 20 т грн зо однушку не зустрічав.
Shaman написав:стидаюсь спитати, а яка вартість була в березні-травні 2022?
На момент початку війни 6 к, весною підняв на 500, ближче до осені ще 500.
а то весною 2022 пропозицій дешевше 20 т грн зо однушку не зустрічав.
В нас знайомі з Києва втікли до Львова однушку в р-ні газзавода за 400 паперів орендували. Халява закінчилась весною 23 го року коли позакінчувались річні договора оренди і народ почав повертатись додому.
rjkz написав:Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться.
Строго говоря, родиться в эмиграции невозможно
Попробуем просчитать варианты? Вы-ж поняли о чем я.
Тут и считать нечего. Во-первых, на днях мне люди написали, что «при современным развитии печатного дела на западе» (с) родить на территории Украины за последние 2 с хвостиком года двоих детей в добавку к первому - «плевое», извините дело. Во-вторых, в июне на территории США ожидаются рождение четвертого по счету ребенка в одной семье, которые ушами не хлопали - продали еще примерно в 2016 году дом недалеко от областного центра и стали эмигрантами в США. Ну вот родится новое дитя - братик двоих братиков и сестрички - как раз в эмиграции родителей. - если посмотреть репортажи нашего украинца Виталия Мирошниченко (признаюсь, сам давно не смотрел), но он живет в Калифорнии и у него на территоии США родился еще один сын. В эмиграции папы и мамы: заехали по U4U.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 тра, 2024 08:31, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Бетон набирает МАРОЧНУЮ прочность за 28 дней, но там график набора прочности не линейный, посмотри в Интернете, 80примерно % прочности идет примерно за 2 недели. Кроме того, путепровод на Дегтяревской - из сборного ЖБ. Его не лили на месте.
А підферменики і монолітну плиту теж зі збірного ЖБ робили чи святим духом )))?