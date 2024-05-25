Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:45

Gastarbaiter написав: akurt написав: «Подавалися ми на допомогу всім готельним заїздом, схвалили тільки нам! Решті відмовили. Причини відмови: не були в Україні на момент війни, іншим відмовили, бо чоловік іноземець, третім відмовили тому, що авто в Канаді купили, четвертим відмовили просто тому, що ті жили в Польщі... Коротше цікава була забава. «Подавалися ми на допомогу всім готельним заїздом, схвалили тільки нам! Решті відмовили. Причини відмови: не були в Україні на момент війни, іншим відмовили, бо чоловік іноземець, третім відмовили тому, що авто в Канаді купили, четвертим відмовили просто тому, що ті жили в Польщі... Коротше цікава була забава.

Усе, що треба знати про співвідношення "халявщиків" до реально потребуючих допомоги. І то, можна ще сміливо на 2 помножити. Усе, що треба знати про співвідношення "халявщиків" до реально потребуючих допомоги. І то, можна ще сміливо на 2 помножити.

Я не расписываю тут так подробно как акурт все эмиграционные кейсы, но реально, те, кто выехал во время войны, буквально одна семья выехала как классические беженцы, потынялись по франциям-германиям и вернулись в Украину.Остальные в разных сочетаниях совместили туризм, заробитчанство, эмиграцию и ухилянтство. Причем как разговариваем с теми, кто вернулся - каждый раз слезы от ситуации в Украине, как с остальными - довольны как слоны, ситуация в Украине совсем не парит.Одни какие-то нетвердые планы на эмиграцию имели пока мы еще были в Украине, но инерционно вели себя. Война заставила это сделать в жестких условиях. Квартиру в Киеве оставили другу с прифронтового города, мама с сыном уехали как беженцы и уже построили как-то свою жизнь в Европе, папа недавно к ним "просочился" и теперь путь в Украину для него навсегда закрыт.