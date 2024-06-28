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Gastarbaiter написав:Зависит от компании, типа работы, непосредственного руководителя, формы трудоустройства. На нормальных предприятиях все четко по Трудовому кодексу. Но и без официального больничного у меня никогда не было проблем отлежаться дома несколько дней, иногда что-то колупая в компьютере. Ни разу в жизни больничный не брал. Но и ничем серьезнее простуды не болел. Что-то мне подсказывает, что та дамочка на мебельной фабрике работала по договору подряда. А там немного другие подходы.
Меня никогда не привлекала перспектива работать в больших компаниях. Если уж и работать, то на каком-то локальном участке с большой степенью самостоятельности и на свободных финансовых условиях. Собственно, я на те больничные с высокой колокольни... Если надо было работать, то работал столько сколько надо, если было затишье, то и без всякого оформления отпуска летал отдыхать или мог по своему усмотрению распоряжаться временем. Есть работа - есть доход, но нет времени. Нет работы - нет дохода, но вагон времени. Или когда процесс сам по себе течет - есть доход и вагон времени. Но перед этим надо хорошо поработать чтобы так было и тогда у "дяди" появляется соблазн эту модель забрать себе, а ты - лишнее звено.
В кожній країні свої правила. Про друга в Казахстані писав. Так от в Україні бувало, що він брав лікарняні на малого, коли треба було в лікарню піти. А в Казахстані сказали "батько не може брати такий лікарняний, тільки мама"
Якщо ви подивитися не нарізку, а оригінал, то нічого, пов"язаного із словом "сором" там немає. Діючий президент виглядає мудрим та розсудливим. Прикольний дядько з патлами виглядає як півник, який хоче скорше в курник. Діапазон питань дуже широкий - від абортів до того, що не треба виділяти чергові 60 000 000 000 доларів - все одно хваткі українці розтягнуть по шафам та диванам так, що і каравани почнуть гавкать... https://www.youtube.com/watch?v=qqG96G8YdcE
akurt написав:Якщо ви подивитися не нарізку, а оригінал, то нічого, пов"язаного із словом "сором" там немає. Діючий президент виглядає мудрим та розсудливим. Прикольний дядько з патлами виглядає як півник, який хоче скорше в курник. Діапазон питань дуже широкий - від абортів до того, що не треба виділяти чергові 60 000 000 000 доларів - все одно хваткі українці розтягнуть по шафам та диванам так, що і каравани почнуть гавкать... https://www.youtube.com/watch?v=qqG96G8YdcE
Ви ж себе раніше позиціонували як розумну ніби-то людину… Виявилося: «полковник не настоящий». Для розвитку розумової діяльності: це дуже впливове відоме в усьому світі авторитетне видання і воно зовсім не турецьке. Славиться точними формулюваннями та «незалежною обʼєктивною думкою». Саме цього я і рекомендував прочитати його: як неупереджений погляд. «Изучайте матчасть, товариш ефрейтор!» https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90% ... 1%80%D0%B0 Також ознайомтеся: «Al Jazeera was named one of the Most Viewed Media Companies for the second year in a row by Tubular Labs, a company that tracks all video content cross-platform, all-device, globally. Al Jazeera was ranked 30th, out of 10 million content creators and over 40,000 media and entertainment publishers globally tracked in 2017».
akurt написав:Ви ж себе раніше позиціонували як розумну ніби-то людину… Виявилося: «полковник не настоящий». Для розвитку розумової діяльності: це дуже впливове відоме в усьому світі авторитетне видання і воно зовсім не турецьке. Славиться точними формулюваннями та «незалежною обʼєктивною думкою». Саме цього я і рекомендував прочитати його: як неупереджений погляд. «Изучайте матчасть, товариш ефрейтор!» https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90% ... 1%80%D0%B0 Також ознайомтеся: «Al Jazeera was named one of the Most Viewed Media Companies for the second year in a row by Tubular Labs, a company that tracks all video content cross-platform, all-device, globally. Al Jazeera was ranked 30th, out of 10 million content creators and over 40,000 media and entertainment publishers globally tracked in 2017».
я не позиціоную, а є розумна людина й побрехеньки не розповідаю
уважно почитайте свої ж посилання. Al Jazeera - це в першу чергу арабськомовна мережа. серед арабських - так намагається давати об'єктивну картинку - бо там взагалі біда з об'єктивними думками.
а в світовому розрізі є достатньо американських чи європейських видань, які можна прочитати про таку подію, як американські вибори. це араби чи мусульмане можуть спиратися на думку Al Jazeera, в Україні нема сенсу (саме через це було жартівливе питання про релігію - яке ви проігнорували). Тоді вже краще читати українські видання.
тому пафос прикручуйте, й уважніше читайте, що вам пишуть