#<1 ... 2184218521862187 Додано: П'ят 28 чер, 2024 04:10 Gastarbaiter написав: Зависит от компании, типа работы, непосредственного руководителя, формы трудоустройства. На нормальных предприятиях все четко по Трудовому кодексу. Но и без официального больничного у меня никогда не было проблем отлежаться дома несколько дней, иногда что-то колупая в компьютере. Ни разу в жизни больничный не брал. Но и ничем серьезнее простуды не болел.

Зависит от компании, типа работы, непосредственного руководителя, формы трудоустройства. На нормальных предприятиях все четко по Трудовому кодексу. Но и без официального больничного у меня никогда не было проблем отлежаться дома несколько дней, иногда что-то колупая в компьютере. Ни разу в жизни больничный не брал. Но и ничем серьезнее простуды не болел.

Что-то мне подсказывает, что та дамочка на мебельной фабрике работала по договору подряда. А там немного другие подходы.



Меня никогда не привлекала перспектива работать в больших компаниях.

Если уж и работать, то на каком-то локальном участке с большой степенью самостоятельности и на свободных финансовых условиях.

Собственно, я на те больничные с высокой колокольни...

Если надо было работать, то работал столько сколько надо, если было затишье, то и без всякого оформления отпуска летал отдыхать или мог по своему усмотрению распоряжаться временем.

Есть работа - есть доход, но нет времени.

Нет работы - нет дохода, но вагон времени.

Или когда процесс сам по себе течет - есть доход и вагон времени.

Меня никогда не привлекала перспектива работать в больших компаниях.Если уж и работать, то на каком-то локальном участке с большой степенью самостоятельности и на свободных финансовых условиях.Собственно, я на те больничные с высокой колокольни...Если надо было работать, то работал столько сколько надо, если было затишье, то и без всякого оформления отпуска летал отдыхать или мог по своему усмотрению распоряжаться временем.Есть работа - есть доход, но нет времени.Нет работы - нет дохода, но вагон времени.Или когда процесс сам по себе течет - есть доход и вагон времени.Но перед этим надо хорошо поработать чтобы так было и тогда у "дяди" появляется соблазн эту модель забрать себе, а ты - лишнее звено.

Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:03
Послухав нарізку дебатів в США - і от чомусь мені соромно за них. От як такі люди можуть претендувати на пост #1 в світі. Це ж щось рівня Яника...

Діючий президент виглядає мудрим та розсудливим.

Прикольний дядько з патлами виглядає як півник, який хоче скорше в курник.

Діапазон питань дуже широкий - від абортів до того, що не треба виділяти чергові 60 000 000 000 доларів - все одно хваткі українці розтягнуть по шафам та диванам так, що і каравани почнуть гавкать...

https://www.youtube.com/watch?v=qqG96G8YdcE



Гадаю найкращій аналіз цих дебатів міститься в публікації від нейтрального але впливового і авторитетного видання тут (раджу відкрити та здійснити переклад за допомогою Google Chrome):

Діючий президент виглядає мудрим та розсудливим.

Прикольний дядько з патлами виглядає як півник, який хоче скорше в курник.

Діапазон питань дуже широкий - від абортів до того, що не треба виділяти чергові 60 000 000 000 доларів - все одно хваткі українці розтягнуть по шафам та диванам так, що і каравани почнуть гавкать...

https://www.youtube.com/watch?v=qqG96G8YdcE



Гадаю найкращій аналіз цих дебатів міститься в публікації від нейтрального але впливового і авторитетного видання тут (раджу відкрити та здійснити переклад за допомогою Google Chrome):

Виявилося: «полковник не настоящий».

Для розвитку розумової діяльності: це дуже впливове відоме в усьому світі авторитетне видання і воно зовсім не турецьке. Славиться точними формулюваннями та «незалежною обʼєктивною думкою». Саме цього я і рекомендував прочитати його: як неупереджений погляд.

«Изучайте матчасть, товариш ефрейтор!»

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90% ... 1%80%D0%B0

Також ознайомтеся:

Виявилося: «полковник не настоящий».

Для розвитку розумової діяльності: це дуже впливове відоме в усьому світі авторитетне видання і воно зовсім не турецьке. Славиться точними формулюваннями та «незалежною обʼєктивною думкою». Саме цього я і рекомендував прочитати його: як неупереджений погляд.

«Изучайте матчасть, товариш ефрейтор!»

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90% ... 1%80%D0%B0

Також ознайомтеся:

я не позиціоную, а є розумна людина й побрехеньки не розповідаю



уважно почитайте свої ж посилання. Al Jazeera - це в першу чергу арабськомовна мережа. серед арабських - так намагається давати об'єктивну картинку - бо там взагалі біда з об'єктивними думками.



а в світовому розрізі є достатньо американських чи європейських видань, які можна прочитати про таку подію, як американські вибори. це араби чи мусульмане можуть спиратися на думку Al Jazeera, в Україні нема сенсу (саме через це було жартівливе питання про релігію - яке ви проігнорували). Тоді вже краще читати українські видання.



я не позиціоную, а є розумна людина й побрехеньки не розповідаю

уважно почитайте свої ж посилання. Al Jazeera - це в першу чергу арабськомовна мережа. серед арабських - так намагається давати об'єктивну картинку - бо там взагалі біда з об'єктивними думками.

а в світовому розрізі є достатньо американських чи європейських видань, які можна прочитати про таку подію, як американські вибори. це араби чи мусульмани можуть спиратися на думку Al Jazeera, в Україні нема сенсу (саме через це було жартівливе питання про релігію - яке ви проігнорували). Тоді вже краще читати українські видання.

тому пафос прикручуйте, й уважніше читайте, що вам пишуть

