rjkz написав: Bolt написав:
[quote="5755854:dimo_0n"
Расскажите, как часто вам за всю жизнь потребовались:
синус 30
косинус 45
сумма квадратов чисел
расчет силы тяжести
расчет давления жидкости
Формула медианы треугольника
Площадь боковой поверхности конуса
Длина хорды через угол и радиус
Вот честно.
Сумма квадратов, чисел, тоесть гипотенуза. Очень часто пришлось использовать, хотя-бы при строительстве дома для вычисления диагонали фундамента. Ну чтобы фундамент имел прямоугольную форму. Или те же ворота, секции забора варил тоже приходится, использовать теорему Пифагора.
Ну и физика используется не столько в виде формул, сколько в виде использования физических процессов.
А насчёт давления жидкости буквально пару недель как облом с этим вышел.
Ехал на море, обычно замораживаю пару бутылок воды в сумку холодильник вместо элементов.
Ну и утром иду её брать, тут такой нехиоый взрыв, аж крышку полки морозильника отвалило.Короче от мороза и расширения лопнули все три бутылки. Раньше, я это делал много раз, все было нормально. Оказалось наши экономисты просто изготовили бутылки из более тонкого пластика которые не выдержали давления.
4МНИП при замерзании вода расширяется на 10%
Если-бы вопрос не был к программисту, то я-бы ответил, что мне постоянно приходится применять знания физики, химии, некоторую часть из полученных в институте знаний. И не просто сами знания, а понимание физических, химических процессов, знание свойств материалов, в тч металлов, позволяет находить решения.
На стройке первый вопрос к молодому прорабу - как проверить прямой угол.
Ответ - 3-4-5. Это и есть теорема Пифагора.
Кстати, одна большая проблема была решена мной, когда городские службы несли какую-то хрень, я настоял что они неправы. Применен принцип сообщающихся сосудов + понимание как проходят коммуникации здания и городские коммуникации. В результате, они выполнили свою работу и существовавшая на протяжении 12 лет (со времен Сэнди) проблема была устранена.
Синусы-косинусы, да, не приходится применять. Но кто сказал, что это не потребуется буквально за углом (каламбур).
Нафиг не интересно было в школе ботаника, и нет желания в это влазить тут, но тут очень востребован лендскейпинг. А это много чего надо знать.
Я не знаю насколько нужна была-бы алгебра, но простая математика (даже скорей арифметика) тут не у всех на должном уровне.
Финансовый...наверное менеджмент у многих хромает. Им надо чтобы бухгалтер с сертификатом и дипломом пришел, нарисовал на вайтборде какие-то цифры. на слух расчеты на два действия они не воспринимают. Хотя понимание инвестирования у них еще в школе дают.[/quote]
Синусы, косинусы раньше ппименялись инженерами строителями, конструкторами аж бегом пока их ручное высчитывание САПРом не заменили.