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#<1 ... 2242224322442245 Додано: Суб 10 сер, 2024 18:48 На цю тему саме: якось в одній компанії спитав у доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедрою «Прикладна математика» одного з провідних університетів України, що це за звір такий: спеціальність «Прикладна математика»?

Він відповів дуже коротко:

«Это начинка мозгов. Ну а где человек эти мозги применит - второй вопрос, частично зависит от мозговладельца».

Останні років 25 регулярно виїжджає за короткостроковими контрактами читати лекціі за кордоном. Регулярно.

Получається, комусь таки потрібні і сінуси, і косінуси, і теорема Піфагора, і другий закон Кірхгофа, і сума квадратів двох чисел, і рівняння Лагранжа другого роду, і топологічні та секвенційні властивості V-граничних відображень, із встановленням достатніх умов їх існування… akurt

Повідомлень: 9886 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3664 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 19:26 rjkz написав: Bolt написав: [quote="5755854:dimo_0n"

Расскажите, как часто вам за всю жизнь потребовались:

синус 30

косинус 45

сумма квадратов чисел

расчет силы тяжести

расчет давления жидкости

Формула медианы треугольника

Площадь боковой поверхности конуса

Длина хорды через угол и радиус



Вот честно. [quote="5755854:dimo_0n"Расскажите, как часто вам за всю жизнь потребовались:синус 30косинус 45сумма квадратов чиселрасчет силы тяжестирасчет давления жидкостиФормула медианы треугольникаПлощадь боковой поверхности конусаДлина хорды через угол и радиусВот честно.

Сумма квадратов, чисел, тоесть гипотенуза. Очень часто пришлось использовать, хотя-бы при строительстве дома для вычисления диагонали фундамента. Ну чтобы фундамент имел прямоугольную форму. Или те же ворота, секции забора варил тоже приходится, использовать теорему Пифагора.

Ну и физика используется не столько в виде формул, сколько в виде использования физических процессов.

А насчёт давления жидкости буквально пару недель как облом с этим вышел.

Ехал на море, обычно замораживаю пару бутылок воды в сумку холодильник вместо элементов.

Ну и утром иду её брать, тут такой нехиоый взрыв, аж крышку полки морозильника отвалило.Короче от мороза и расширения лопнули все три бутылки. Раньше, я это делал много раз, все было нормально. Оказалось наши экономисты просто изготовили бутылки из более тонкого пластика которые не выдержали давления.

4МНИП при замерзании вода расширяется на 10% Сумма квадратов, чисел, тоесть гипотенуза. Очень часто пришлось использовать, хотя-бы при строительстве дома для вычисления диагонали фундамента. Ну чтобы фундамент имел прямоугольную форму. Или те же ворота, секции забора варил тоже приходится, использовать теорему Пифагора.Ну и физика используется не столько в виде формул, сколько в виде использования физических процессов.А насчёт давления жидкости буквально пару недель как облом с этим вышел.Ехал на море, обычно замораживаю пару бутылок воды в сумку холодильник вместо элементов.Ну и утром иду её брать, тут такой нехиоый взрыв, аж крышку полки морозильника отвалило.Короче от мороза и расширения лопнули все три бутылки. Раньше, я это делал много раз, все было нормально. Оказалось наши экономисты просто изготовили бутылки из более тонкого пластика которые не выдержали давления.4МНИП при замерзании вода расширяется на 10%



Если-бы вопрос не был к программисту, то я-бы ответил, что мне постоянно приходится применять знания физики, химии, некоторую часть из полученных в институте знаний. И не просто сами знания, а понимание физических, химических процессов, знание свойств материалов, в тч металлов, позволяет находить решения.

На стройке первый вопрос к молодому прорабу - как проверить прямой угол.

Ответ - 3-4-5. Это и есть теорема Пифагора.

Кстати, одна большая проблема была решена мной, когда городские службы несли какую-то хрень, я настоял что они неправы. Применен принцип сообщающихся сосудов + понимание как проходят коммуникации здания и городские коммуникации. В результате, они выполнили свою работу и существовавшая на протяжении 12 лет (со времен Сэнди) проблема была устранена.

Синусы-косинусы, да, не приходится применять. Но кто сказал, что это не потребуется буквально за углом (каламбур).

Нафиг не интересно было в школе ботаника, и нет желания в это влазить тут, но тут очень востребован лендскейпинг. А это много чего надо знать.

Я не знаю насколько нужна была-бы алгебра, но простая математика (даже скорей арифметика) тут не у всех на должном уровне.

Финансовый...наверное менеджмент у многих хромает. Им надо чтобы бухгалтер с сертификатом и дипломом пришел, нарисовал на вайтборде какие-то цифры. на слух расчеты на два действия они не воспринимают. Хотя понимание инвестирования у них еще в школе дают.[/quote]

Синусы, косинусы раньше ппименялись инженерами строителями, конструкторами аж бегом пока их ручное высчитывание САПРом не заменили. Если-бы вопрос не был к программисту, то я-бы ответил, что мне постоянно приходится применять знания физики, химии, некоторую часть из полученных в институте знаний. И не просто сами знания, а понимание физических, химических процессов, знание свойств материалов, в тч металлов, позволяет находить решения.На стройке первый вопрос к молодому прорабу - как проверить прямой угол.Ответ - 3-4-5. Это и есть теорема Пифагора.Кстати, одна большая проблема была решена мной, когда городские службы несли какую-то хрень, я настоял что они неправы. Применен принцип сообщающихся сосудов + понимание как проходят коммуникации здания и городские коммуникации. В результате, они выполнили свою работу и существовавшая на протяжении 12 лет (со времен Сэнди) проблема была устранена.Синусы-косинусы, да, не приходится применять. Но кто сказал, что это не потребуется буквально за углом (каламбур).Нафиг не интересно было в школе ботаника, и нет желания в это влазить тут, но тут очень востребован лендскейпинг. А это много чего надо знать.Я не знаю насколько нужна была-бы алгебра, но простая математика (даже скорей арифметика) тут не у всех на должном уровне.Финансовый...наверное менеджмент у многих хромает. Им надо чтобы бухгалтер с сертификатом и дипломом пришел, нарисовал на вайтборде какие-то цифры. на слух расчеты на два действия они не воспринимают. Хотя понимание инвестирования у них еще в школе дают.[/quote]Синусы, косинусы раньше ппименялись инженерами строителями, конструкторами аж бегом пока их ручное высчитывание САПРом не заменили. Bolt Повідомлень: 3081 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 233 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 19:41 Re: Еміграція, заробітчанство Чеснот скажу: на наукових проєктах 90% того, що ми вчили з математики не потрібне. Реально всюди використовується статистика і теорія ймовірностей.

Іноді в деяких вилазять теорія оптимізації і диф. рівняння. Й то на рівні: задати умову задачі, а далі готовий пакет розв'яже.



В програмуванні із математики реально пригодились теорія складності обчислень та іноді вилазить теорія похибок. А так із комп'ютерних наук алгоритми і структури даних + шаблони проєктування.



Але щоб не офтопити: коли фрілансив на проєкті для Німця, то дуже складно було йому пояснити, що його бізнес ідею принципово неможливо запрограмувати так, щоб вона працювала за розумний час. Людина не вірила, що коли задача O(n!), то який сервер не купи - це не допоможе і брак розуміння математики в нього і в тих програмістів, які вже накодили систему дуже ускладнили комунікацю. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3568 З нами з: 29.07.22 Подякував: 621 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2242224322442245 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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