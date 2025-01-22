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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2551255225532554
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:30

  es77 написав: Реальность другая, например:
Sr. Developer $50,000–$60,000 a year

Зарплаты в Канаде печаль. Не понимаю: как они до сих пор ещё все в США не эмигрировали?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:57

  es77 написав:
  rjkz написав:Что там в компаниях, которые платят всем подряд 500К со старта - я как был не в курсе так и остался.

Такие компании как и снежного человека видели многие но почему-то никто не может показать.
Реальность другая, например:
Sr. Developer $50,000–$60,000 a year https://ca.indeed.com/cmp/Panda-Hub-2/jobs?jk=7f095f5acf4db8f8&start=0&clearPrefilter=1
Это зарплата в CAD которое сейчас 1,45 к USD и до налогов, уметь надо все - и фронт и бек и мобилку. И жить при этом в Торонто, где за аренду конуры хотят от 2500 в месяц.
Ладно, ищем джуна на 500k, только почему-то нет никто.
А есть например такое:
https://ca.indeed.com/cmp/Nirix-Inc./jobs?jk=b420d644abaa4541&start=0&clearPrefilter=1
Предлагаемую зарплату стыдливо умалчивают, сберегая нервную систему кандидата от нервного тика, надеюсь там хотя-бы на уровне уборщика в Маке есть.
"Радует" ожидаемый от джуна стек технологий: Angular,C#,.Net,MS SQL,Flutter, 3 года опыта.

ЗЫ. Прошу пардону за обилие технических деталей - но здесь вроде-бы достаточное количество людей "в теме".

Ну не знаю, вот например навскидку нашел: $125,000–$155,000 a year

https://ca.indeed.com/jobs?q=vue&l=&sal ... bf797e8dd7

Тут ничего сложного - пхп/лару все умеют, с сервисами амазона тоже я думаю уже все успели поработать, да и остальные требования тоже не критичны.

Не 500к конечно, но за эти требования как по мне норм зп - ничего экстраординарного там нет.
slonomag
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:32

  slonomag написав:Ну не знаю, вот например навскидку нашел: $125,000–$155,000 a year

Не 500к конечно, но за эти требования как по мне норм зп - ничего экстраординарного там нет.

Да, это норм, но есть несколько "но":
1. Это ближе к верху рынка, выше 150 практически не бывает.
2. 150k CAD это 100k USD, не 300 и не 500. После налогов будет хорошо если 70
3. Надо жить в Оттаве - ремоут работ очень мало, все хотят офис или гибрид.
4. Требования не такие уж и простые - опыт разработки распределенных систем на пыхе есть далеко не у каждого.
5. Там наверняка миллион откликов, по факту надо отослать сотни резюме что-бы попасть на интервью, на котором скажут в результате "ну мы рассмотрим еще других кандидатов"
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:41

  Gastarbaiter написав:
  es77 написав: Реальность другая, например:
Sr. Developer $50,000–$60,000 a year

Зарплаты в Канаде печаль. Не понимаю: как они до сих пор ещё все в США не эмигрировали?

По конкретно той вакансии - ХЗ - для синьора это какая-то чепуха. Может надеятся найти кого-то из Мексики.
А вообще так и есть, зарплаты низкие, у кого есть гражданство -валит работать в США, у кого нет -пытается работать удаленно на них-же.
Но здесь возникает вопрос - если дают удаленку в США зачем сидеть в дорогой Канаде? Куча такого народа в результате работает из Мексики или какой-то Коста-Рики. У меня в предыдущей компании Head направления по Северной Америке сидел как раз в Мексике и по-моему, куча народа тоже.
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  es77 написав:5. Там наверняка миллион откликов, по факту надо отослать сотни резюме что-бы попасть на интервью, на котором скажут в результате "ну мы рассмотрим еще других кандидатов"
Было б миллион откликов - зарплата была бы ниже. Обычно поиск начинается с 60к, если никто нормальный не идет - поднимают до 80, потом до 100. Иногда просто могут дать вакансию не имея свободной позиции, просто чтоб посмотреть какая ситуация на рынке и стоит ли в этом году платить своим сотрудникам премию. Бывают сезоны когда по 20 резюме в день приходит, а бывают, что и в месяц 20 не наберется.

Не помню постил ли я тут этот график:

Зображення

Это количество унций золота, которое можно было купить за среднюю месячную зарплату в США. Как видите все очень динамично.

Самый большой пик приходится на разгар Вьетнамской войны - когда молодежь попряталась от призыва, а кто побогаче чкурнул в Австралию. И ворой пик - это 2000-ные - начало повсеместного появления интернета и соответственно образование новых сфер и вакансий.

Кстати у них мобилизовывали с 18 до 26, кроме студентов, преподавателей, медиков и... служителей культа))
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