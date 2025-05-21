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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2795279627972798
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 00:33

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:2. Кстати, да, а что будет, если остановят в Украине тцк человека без документов, который не называет себя, и нет в базе его биометрии чтобы определить?

Вже є випадки коли мобілізували громадян росії і Словаччини, які не мали українського громадянства. Тому можливо все.
Реально все залежить від людей. Комусь вдається домовити (при цьому іноді й безкоштовно), а інших - бусифікують.
Щодо еміграції - був дуже приємно вражений кількістю українців в Словаччині, Чехії та Казахстані. Реально сотні наших всюди.


К сожалению, я уже не в таком восторге от украинцев в НЙ.
Первое время вели себя очень достойно, но спустя 3 года начали проявляться старые привычки.
Ну, и, то-ли Украина забылась, то-ли они ее всегда имели ввиду, но очень легко "ложатся" под ватных руских если в этом есть выгода.
Из комичного: Был на днях в именно американском супермаркете. По разговору услышал украиномовну родину. Или они решили, что их никто не поймет или им просто было пох, але дуже тендітна жіночко раптом на пів відділку видає своєму чоловікові " Йдемо вже, бо я зара вссусь!!!".
rjkz
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