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#<1 ... 2886288728882889 Додано: Вів 15 лип, 2025 20:14 BIGor написав: akurt написав: BIGor написав: Дюрі-бачі можливо просто грошей в них не вийшло на Грецію? можливо просто грошей в них не вийшло на Грецію?

Мій приятель у Львові багато років керує власною туристичною фірмою.

Тиждень тому мені сказав, що справи йдуть ДУЖЕ добре: українці мандрують та мандрують.

На перше місце він поставив напрямок: Чорногорія.

Ще додав, що спрямовують туристів через аеропорт Кишинева. Мій приятель у Львові багато років керує власною туристичною фірмою.Тиждень тому мені сказав, що справи йдуть ДУЖЕ добре: українці мандрують та мандрують.На перше місце він поставив напрямок: Чорногорія.Ще додав, що спрямовують туристів через аеропорт Кишинева.

Те що їдуть в Чорногорію доказує що просто не вистачає грошей на Грецію або Ваш приятель не може запропонувати інших напрямків. А єропейці собі їздять в Грецію і не жаліються. Те що їдуть в Чорногорію доказує що просто не вистачає грошей на Грецію або Ваш приятель не може запропонувати інших напрямків. А єропейці собі їздять в Грецію і не жаліються.

Там же цінник (різниця між цінниками) не така щоб вау. Може це саме якраз свідомий вибір, а не ужимання по ціні Там же цінник (різниця між цінниками) не така щоб вау. Може це саме якраз свідомий вибір, а не ужимання по ціні Hotab Повідомлень: 15686 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2433 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 22:48 Як там з адекватністю молоді в Польщі, Америці і в інших країнах? Мене, крім тотальної корупції і беззаконня, вже починає дуже сильно бісити відсутність хоч якоїсь адекватності у підлітків. Повсюди мат-перемат, в міському транспорті крики, та куди не глянь - майже всюди відбиті неадекватні діточки. Ну і 99% з них - російська мова, російський контент і російське музло на телефонах. Просто дивишся на це все і думаєш, це ж і батьки такі ж кончені в більшості. Страшно уявити, як мій син буде з подібним бидлом вчитися і гуляти. Тут вже реально починаєш думати, що може варто емігрувати хоча б заради дітей. Striker

Форумчанин року Повідомлень: 3254 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3673 раз. Подякували: 5914 раз. Профіль 38 20 38 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 22:57 Striker

Думаю ви просто бачите (помічаєте) саме таких, бо вони себе поводять «помітно». Нормальних повно. І з ким бути у вашої дитини буде що вибрати.

Але тема переїзду в іншу країну то інше, і не обовʼязково повʼязане з цими «соціалізованими» (по віталіку-псіхологу) дітьми. Hotab Повідомлень: 15686 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2433 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 23:03 Striker написав: Як там з адекватністю молоді в Польщі, Америці і в інших країнах? Мене, крім тотальної корупції і беззаконня, вже починає дуже сильно бісити відсутність хоч якоїсь адекватності у підлітків. Повсюди мат-перемат, в міському транспорті крики, та куди не глянь - майже всюди відбиті неадекватні діточки. Ну і 99% з них - російська мова, російський контент і російське музло на телефонах. Просто дивишся на це все і думаєш, це ж і батьки такі ж кончені в більшості. Страшно уявити, як мій син буде з подібним бидлом вчитися і гуляти. Тут вже реально починаєш думати, що може варто емігрувати хоча б заради дітей. Як там з адекватністю молоді в Польщі, Америці і в інших країнах? Мене, крім тотальної корупції і беззаконня, вже починає дуже сильно бісити відсутність хоч якоїсь адекватності у підлітків. Повсюди мат-перемат, в міському транспорті крики, та куди не глянь - майже всюди відбиті неадекватні діточки. Ну і 99% з них - російська мова, російський контент і російське музло на телефонах. Просто дивишся на це все і думаєш, це ж і батьки такі ж кончені в більшості. Страшно уявити, як мій син буде з подібним бидлом вчитися і гуляти. Тут вже реально починаєш думати, що може варто емігрувати хоча б заради дітей.

це де так? там де самий довший трамвайний маршрут? це де так? там де самий довший трамвайний маршрут? flyman

Повідомлень: 40085 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2844 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 23:29 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Польські оператори не дають українським агентам нормальних цін. З Кишинева летять купляючи пакет українського оператора, з польських міст по пакетах польського. Польські оператори не дають українським агентам нормальних цін. З Кишинева летять купляючи пакет українського оператора, з польських міст по пакетах польського.

Вы далеки от реалий.... И из Польши куча турпакетов от украинских ТО. Цены редко принципиально отличаются. Комиссия отличается в 2 раза.

Почему Черногория а не Греция для бюджетного туриста - так как в Черногории для данной категории апартаменты без питания и непонятно где, а в Греции - отели 2-3* с каким-то питанием. В результате бюджетный турист выбирает Черногорию (по цене), хоть в результате (питание, шезлонги и зонтики на пляже и т.д.) может выйти легко дороже Вы далеки от реалий.... И из Польши куча турпакетов от украинских ТО. Цены редко принципиально отличаются. Комиссия отличается в 2 раза.Почему Черногория а не Греция для бюджетного туриста - так как в Черногории для данной категории апартаменты без питания и непонятно где, а в Греции - отели 2-3* с каким-то питанием. В результате бюджетный турист выбирает Черногорию (по цене), хоть в результате (питание, шезлонги и зонтики на пляже и т.д.) может выйти легко дороже TUR

Повідомлень: 223 З нами з: 05.04.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лип, 2025 00:00 TUR написав: gonchik74 написав: Польські оператори не дають українським агентам нормальних цін. З Кишинева летять купляючи пакет українського оператора, з польських міст по пакетах польського. Польські оператори не дають українським агентам нормальних цін. З Кишинева летять купляючи пакет українського оператора, з польських міст по пакетах польського.

Вы далеки от реалий.... И из Польши куча турпакетов от украинских ТО. Цены редко принципиально отличаются. Комиссия отличается в 2 раза.

Почему Черногория а не Греция для бюджетного туриста - так как в Черногории для данной категории апартаменты без питания и непонятно где, а в Греции - отели 2-3* с каким-то питанием. В результате бюджетный турист выбирает Черногорию (по цене), хоть в результате (питание, шезлонги и зонтики на пляже и т.д.) может выйти легко дороже Вы далеки от реалий.... И из Польши куча турпакетов от украинских ТО. Цены редко принципиально отличаются. Комиссия отличается в 2 раза.Почему Черногория а не Греция для бюджетного туриста - так как в Черногории для данной категории апартаменты без питания и непонятно где, а в Греции - отели 2-3* с каким-то питанием. В результате бюджетный турист выбирает Черногорию (по цене), хоть в результате (питание, шезлонги и зонтики на пляже и т.д.) может выйти легко дороже

Про Чорногорію - то точно не до мене. А щодо реалій, то за пару років мав кілька спроб дати заробити своїм старим знайомим з України і ніхто польських ціною не перебив, на жаль. Одна розповіла саме те, що я і переповів. Це не говорячи про раннє бронювання. Не знаю, як зараз, а раніше, живучи в Україні не чув про опцію заплатити 5% залічки хоч за рік наперед, а решту внести за місяць до початку туру. Про Чорногорію - то точно не до мене. А щодо реалій, то за пару років мав кілька спроб дати заробити своїм старим знайомим з України і ніхто польських ціною не перебив, на жаль. Одна розповіла саме те, що я і переповів. Це не говорячи про раннє бронювання. Не знаю, як зараз, а раніше, живучи в Україні не чув про опцію заплатити 5% залічки хоч за рік наперед, а решту внести за місяць до початку туру. gonchik74

Повідомлень: 1030 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лип, 2025 00:15 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Не знаю, як зараз, а раніше, живучи в Україні не чув про опцію заплатити 5% залічки хоч за рік наперед, а решту внести за місяць до початку туру. Не знаю, як зараз, а раніше, живучи в Україні не чув про опцію заплатити 5% залічки хоч за рік наперед, а решту внести за місяць до початку туру.

Еще раз - цены украинских и польских ТО практически не отличаются.

Отличается комиссия агента и порядок оплаты. На раннем бронировании у украинских ТО - стандарт 10% сразу, остальное за 14 дней до вылета по текущему курсу ТО.

У поляков - 100% сразу и если тур более 100 тыс грн - проблемы (решаемые) по ограничениям НБУ Еще раз - цены украинских и польских ТО практически не отличаются.Отличается комиссия агента и порядок оплаты. На раннем бронировании у украинских ТО - стандарт 10% сразу, остальное за 14 дней до вылета по текущему курсу ТО.У поляков - 100% сразу и если тур более 100 тыс грн - проблемы (решаемые) по ограничениям НБУ TUR

Повідомлень: 223 З нами з: 05.04.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2886288728882889 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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