|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лип, 2025 00:59
TUR написав: Water написав:
нахалєри той посередник?
В большинстве случаев бронирования отеля + перелета - это будет дороже чем через ТО.
Одного разу відпочивав через TUI. Перед цим рахував якщо напряму забронювать переліт+отель, виходила ціна 1:1, АЛЕ через туроператора зворотній рейс не дуже був, ну та й ладно, подумав я, доберемось. Приколи почались при оплаті, рахунок побільшав рівно на 100 баксів, на моє питання чому? Рахунок тупо зменшили на цю сотку. Рейси туди/назад звичайні, не чартер. Так, в аеропорту зустрічав їхній автобус, а мені він до чого? Я машину в оренду в аеропорту узяв/повернув. Більше нічого від туроператора не було, бачив в аеропорту їхній стіл з дєвочкой, але не зрозумів для чого він, показать де чекає автобус?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3202
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 16 лип, 2025 02:02
Water написав: TUR написав: Water написав:
нахалєри той посередник?
В большинстве случаев бронирования отеля + перелета - это будет дороже чем через ТО.
Одного разу відпочивав через TUI. Перед цим рахував якщо напряму забронювать переліт+отель, виходила ціна 1:1, АЛЕ через туроператора зворотній рейс не дуже був, ну та й ладно, подумав я, доберемось. Приколи почались при оплаті, рахунок побільшав рівно на 100 баксів, на моє питання чому? Рахунок тупо зменшили на цю сотку. Рейси туди/назад звичайні, не чартер. Так, в аеропорту зустрічав їхній автобус, а мені він до чого? Я машину в оренду в аеропорту узяв/повернув. Більше нічого від туроператора не було, бачив в аеропорту їхній стіл з дєвочкой, але не зрозумів для чого він, показать де чекає автобус?
Не все берут машину, если едешь на ленивый отдых с аквапарком прямо в отеле чтобы тупо у бассейна валяться/на горках кататься, то та машина особо и не нужна. + в отеле часто сидят представители агенства - можно к ним приставать со всякими вопросами. Ну и если что-то случится (у нас ребенок 1 раз отравился арбузом и надо было врача вызывать) то наличие укр сотрудника под рукой удобно. А не самому бегать по отелю, искать как врача вызвать. Так что при равной цене я бы выбирал ТО чем все самому организовывать.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 702
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|