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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2887288828892890 Додано: Сер 16 лип, 2025 00:59 TUR написав: Water написав: нахалєри той посередник? нахалєри той посередник?

В большинстве случаев бронирования отеля + перелета - это будет дороже чем через ТО. В большинстве случаев бронирования отеля + перелета - это будет дороже чем через ТО.

Одного разу відпочивав через TUI. Перед цим рахував якщо напряму забронювать переліт+отель, виходила ціна 1:1, АЛЕ через туроператора зворотній рейс не дуже був, ну та й ладно, подумав я, доберемось. Приколи почались при оплаті, рахунок побільшав рівно на 100 баксів, на моє питання чому? Рахунок тупо зменшили на цю сотку. Рейси туди/назад звичайні, не чартер. Так, в аеропорту зустрічав їхній автобус, а мені він до чого? Я машину в оренду в аеропорту узяв/повернув. Більше нічого від туроператора не було, бачив в аеропорту їхній стіл з дєвочкой, але не зрозумів для чого він, показать де чекає автобус? Одного разу відпочивав через TUI. Перед цим рахував якщо напряму забронювать переліт+отель, виходила ціна 1:1, АЛЕ через туроператора зворотній рейс не дуже був, ну та й ладно, подумав я, доберемось. Приколи почались при оплаті, рахунок побільшав рівно на 100 баксів, на моє питання чому? Рахунок тупо зменшили на цю сотку. Рейси туди/назад звичайні, не чартер. Так, в аеропорту зустрічав їхній автобус, а мені він до чого? Я машину в оренду в аеропорту узяв/повернув. Більше нічого від туроператора не було, бачив в аеропорту їхній стіл з дєвочкой, але не зрозумів для чого він, показать де чекає автобус? Water Повідомлень: 3202 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лип, 2025 02:02 Water написав: TUR написав: Water написав: нахалєри той посередник? нахалєри той посередник?

В большинстве случаев бронирования отеля + перелета - это будет дороже чем через ТО. В большинстве случаев бронирования отеля + перелета - это будет дороже чем через ТО.

Одного разу відпочивав через TUI. Перед цим рахував якщо напряму забронювать переліт+отель, виходила ціна 1:1, АЛЕ через туроператора зворотній рейс не дуже був, ну та й ладно, подумав я, доберемось. Приколи почались при оплаті, рахунок побільшав рівно на 100 баксів, на моє питання чому? Рахунок тупо зменшили на цю сотку. Рейси туди/назад звичайні, не чартер. Так, в аеропорту зустрічав їхній автобус, а мені він до чого? Я машину в оренду в аеропорту узяв/повернув. Більше нічого від туроператора не було, бачив в аеропорту їхній стіл з дєвочкой, але не зрозумів для чого він, показать де чекає автобус? Одного разу відпочивав через TUI. Перед цим рахував якщо напряму забронювать переліт+отель, виходила ціна 1:1, АЛЕ через туроператора зворотній рейс не дуже був, ну та й ладно, подумав я, доберемось. Приколи почались при оплаті, рахунок побільшав рівно на 100 баксів, на моє питання чому? Рахунок тупо зменшили на цю сотку. Рейси туди/назад звичайні, не чартер. Так, в аеропорту зустрічав їхній автобус, а мені він до чого? Я машину в оренду в аеропорту узяв/повернув. Більше нічого від туроператора не було, бачив в аеропорту їхній стіл з дєвочкой, але не зрозумів для чого він, показать де чекає автобус?

Не все берут машину, если едешь на ленивый отдых с аквапарком прямо в отеле чтобы тупо у бассейна валяться/на горках кататься, то та машина особо и не нужна. + в отеле часто сидят представители агенства - можно к ним приставать со всякими вопросами. Ну и если что-то случится (у нас ребенок 1 раз отравился арбузом и надо было врача вызывать) то наличие укр сотрудника под рукой удобно. А не самому бегать по отелю, искать как врача вызвать. Так что при равной цене я бы выбирал ТО чем все самому организовывать. Не все берут машину, если едешь на ленивый отдых с аквапарком прямо в отеле чтобы тупо у бассейна валяться/на горках кататься, то та машина особо и не нужна. + в отеле часто сидят представители агенства - можно к ним приставать со всякими вопросами. Ну и если что-то случится (у нас ребенок 1 раз отравился арбузом и надо было врача вызывать) то наличие укр сотрудника под рукой удобно. А не самому бегать по отелю, искать как врача вызвать. Так что при равной цене я бы выбирал ТО чем все самому организовывать. slonomag Повідомлень: 702 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2887288828892890 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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