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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2887288828892890
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 00:59

  TUR написав:
  Water написав:нахалєри той посередник?

В большинстве случаев бронирования отеля + перелета - это будет дороже чем через ТО.

Одного разу відпочивав через TUI. Перед цим рахував якщо напряму забронювать переліт+отель, виходила ціна 1:1, АЛЕ через туроператора зворотній рейс не дуже був, ну та й ладно, подумав я, доберемось. Приколи почались при оплаті, рахунок побільшав рівно на 100 баксів, на моє питання чому? Рахунок тупо зменшили на цю сотку. Рейси туди/назад звичайні, не чартер. Так, в аеропорту зустрічав їхній автобус, а мені він до чого? Я машину в оренду в аеропорту узяв/повернув. Більше нічого від туроператора не було, бачив в аеропорту їхній стіл з дєвочкой, але не зрозумів для чого він, показать де чекає автобус?
Water
 
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Подякували: 220 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 02:02

  Water написав:
  TUR написав:
  Water написав:нахалєри той посередник?

В большинстве случаев бронирования отеля + перелета - это будет дороже чем через ТО.

Одного разу відпочивав через TUI. Перед цим рахував якщо напряму забронювать переліт+отель, виходила ціна 1:1, АЛЕ через туроператора зворотній рейс не дуже був, ну та й ладно, подумав я, доберемось. Приколи почались при оплаті, рахунок побільшав рівно на 100 баксів, на моє питання чому? Рахунок тупо зменшили на цю сотку. Рейси туди/назад звичайні, не чартер. Так, в аеропорту зустрічав їхній автобус, а мені він до чого? Я машину в оренду в аеропорту узяв/повернув. Більше нічого від туроператора не було, бачив в аеропорту їхній стіл з дєвочкой, але не зрозумів для чого він, показать де чекає автобус?

Не все берут машину, если едешь на ленивый отдых с аквапарком прямо в отеле чтобы тупо у бассейна валяться/на горках кататься, то та машина особо и не нужна. + в отеле часто сидят представители агенства - можно к ним приставать со всякими вопросами. Ну и если что-то случится (у нас ребенок 1 раз отравился арбузом и надо было врача вызывать) то наличие укр сотрудника под рукой удобно. А не самому бегать по отелю, искать как врача вызвать. Так что при равной цене я бы выбирал ТО чем все самому организовывать.
slonomag
 
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  #<1 ... 2887288828892890
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