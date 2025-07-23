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#<1 ... 2889289028912892 Додано: Сер 23 лип, 2025 12:12



Людство має різні видатні досягнення: колись це були аспірин та антибіотики, транзистор та ракета.

Потім придумали вакуумні бомби та дрони.



Наука говорить, що все може підкоритися громадянину України.

Крім одного: туалети в містах.

Тут проблема, яку не може вирішити ні Київ, ні Дніпро, ні Львів… я взагалі не памʼятаю і не знаю, де можна людині попасти в туалет. В тому ж Львові - розказують люди - ніби то відкрили туалет на 2 «посадкових» місця. Цікаво, що інваліди Першої світової війни можуть відвідати безкоштовно.

Важко буде нашим українцям, які повернуться після закінчення жахливої війни в Україні, звикнути до платних парковок на кожному кроці та практично повної відсутності туалетів на вулицях українських міст.

Я про це подумав, відвідуючи вчора у складі української групи ланцюжок французьких міст в Піренеях, приблизно за 90-100 км від Андорри:

- парковка біля фортеці, якою володів король Henry IV: перші 1/2 години безкоштовні, а за 2,5 години я заплатив карткою ПриватБанку аж 0,60€ (нуль цілих 6 десятих). Здається це десь 25 гривень.

Але найбільше мене вразив туалет прямо в центрі одного з міст того регіону:

- безкоштовна парковка майже навпроти мерії міста. Реально. Реально центр міста.

- на розі двох вулиць - три кафе. Одне класичне французьке (офіціант в традиційному костюмі того регіону), друге кафе - «європейське» (власники чорношкірі араби, а виделки та ножі на столи розкладували із діти років 12), третє кафе - зовсім маленьке (вʼєтнамська кухня - кафе таке маленьке, що там може поміститися або 10 вʼєтнамців або не більше 3-х європейців).

Тут є табличка яка говорить про те, що ліворуч ж публічний туалет.

- гріх не відвідати. Туалет був досить незвичний: крім того, що він безкоштовний та майже ідеально чистий - «відкрита чоловіча зона».



В цьому ж будиночку невідомого архітектора: ліворуч та праворуч індивідуальні кабіни. Все в середині з нержавіючої сталі. Чисто. Є вода.

Немає тільки одного: касира.



Якось не по-людські люди живуть.

Вчити їх та вчити…



В цьому смислі згадую слова мого приятеля - колись бізнесмена, який розпродувати все, привласнене з складів радянських часів: свердла, мечіки, штангенциркулі, лабораторне обладнання в таке інше.

Відвідуючи зі мною Гюйнюк-каньон поблизу Анталії він на виході сказав: «Я нарахував 15 місць, де можна поставити будку з касиром та приймати гроші»…

Наші люди кумедні дотепні та кмітливі.

Особливо, коли мова йде про туалети… Еміграція, заробітчанствоЛюдство має різні видатні досягнення: колись це були аспірин та антибіотики, транзистор та ракета.Потім придумали вакуумні бомби та дрони.Наука говорить, що все може підкоритися громадянину України.Крім одного: туалети в містах.Тут проблема, яку не може вирішити ні Київ, ні Дніпро, ні Львів… я взагалі не памʼятаю і не знаю, де можна людині попасти в туалет. В тому ж Львові - розказують люди - ніби то відкрили туалет на 2 «посадкових» місця. Цікаво, що інваліди Першої світової війни можуть відвідати безкоштовно.Важко буде нашим українцям, які повернуться після закінчення жахливої війни в Україні, звикнути до платних парковок на кожному кроці та практично повної відсутності туалетів на вулицях українських міст.Я про це подумав, відвідуючи вчора у складі української групи ланцюжок французьких міст в Піренеях, приблизно за 90-100 км від Андорри:- парковка біля фортеці, якою володів король Henry IV: перші 1/2 години безкоштовні, а за 2,5 години я заплатив карткою ПриватБанку аж 0,60€ (нуль цілих 6 десятих). Здається це десь 25 гривень.Але найбільше мене вразив туалет прямо в центрі одного з міст того регіону:- безкоштовна парковка майже навпроти мерії міста. Реально. Реально центр міста.- на розі двох вулиць - три кафе. Одне класичне французьке (офіціант в традиційному костюмі того регіону), друге кафе - «європейське» (власники чорношкірі араби, а виделки та ножі на столи розкладували із діти років 12), третє кафе - зовсім маленьке (вʼєтнамська кухня - кафе таке маленьке, що там може поміститися або 10 вʼєтнамців або не більше 3-х європейців).Тут є табличка яка говорить про те, що ліворуч ж публічний туалет.- гріх не відвідати. Туалет був досить незвичний: крім того, що він безкоштовний та майже ідеально чистий - «відкрита чоловіча зона».В цьому ж будиночку невідомого архітектора: ліворуч та праворуч індивідуальні кабіни. Все в середині з нержавіючої сталі. Чисто. Є вода.Немає тільки одного: касира.Якось не по-людські люди живуть.Вчити їх та вчити…В цьому смислі згадую слова мого приятеля - колись бізнесмена, який розпродувати все, привласнене з складів радянських часів: свердла, мечіки, штангенциркулі, лабораторне обладнання в таке інше.Відвідуючи зі мною Гюйнюк-каньон поблизу Анталії він на виході сказав: «Я нарахував 15 місць, де можна поставити будку з касиром та приймати гроші»…Наші люди кумедні дотепні та кмітливі.Особливо, коли мова йде про туалети… akurt

Повідомлень: 11113 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3999 раз. Подякували: 1443 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 лип, 2025 13:59 akurt написав: Крім одного: туалети в містах.

Тут проблема, яку не може вирішити ні Київ, ні Дніпро, ні Львів…

Крім одного: туалети в містах.Тут проблема, яку не може вирішити ні Київ, ні Дніпро, ні Львів…

В наших городах уже очень давно присутствует всемирная сеть бесплатных туалетов МакДональдс. В наших городах уже очень давно присутствует всемирная сеть бесплатных туалетов МакДональдс. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8624 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6461 раз. Подякували: 21601 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 лип, 2025 14:41 akurt написав: Наука говорить, що все може підкоритися громадянину України.

Крім одного: туалети в містах.

Тут проблема, яку не може вирішити ні Київ, ні Дніпро, ні Львів… я взагалі не памʼятаю і не знаю, де можна людині попасти в туалет. Наука говорить, що все може підкоритися громадянину України.Крім одного: туалети в містах.Тут проблема, яку не може вирішити ні Київ, ні Дніпро, ні Львів… я взагалі не памʼятаю і не знаю, де можна людині попасти в туалет.

Не треба перебільшувати. Усюди в містах є ТЦ з туалетами.

До речі, кілька місяців тому були у Кєльце (не найменше місто, центр воєводства). Запаркувалися біля одного з ТЦ. Парковка безкоштовна, здається, до 1 години. Туалет платний і тільки готівкою. На автобусному та залізничному вокзалах у Кракові туалети теж платні. Добре, що хоч на пляжі на ставку безкоштовні - принаймі більша частина відпочивальників все ж таки не дзюрить у воду. В Італії кафе можуть не мати туалета взагалі, або доступний він тільки для персоналу. Можна попроситися за 1-2 євро, або якщо бачать, що людина зараз зробить усі свої справи просто на підлогу у залі - пожаліють і пустять.

В Польщі безкоштовні парковки у центрі хіба що у зовсім маленьких містечках та селах. Не треба перебільшувати. Усюди в містах є ТЦ з туалетами.До речі, кілька місяців тому були у Кєльце (не найменше місто, центр воєводства). Запаркувалися біля одного з ТЦ. Парковка безкоштовна, здається, до 1 години. Туалет платний і тільки готівкою. На автобусному та залізничному вокзалах у Кракові туалети теж платні. Добре, що хоч на пляжі на ставку безкоштовні - принаймі більша частина відпочивальників все ж таки не дзюрить у воду. В Італії кафе можуть не мати туалета взагалі, або доступний він тільки для персоналу. Можна попроситися за 1-2 євро, або якщо бачать, що людина зараз зробить усі свої справи просто на підлогу у залі - пожаліють і пустять.В Польщі безкоштовні парковки у центрі хіба що у зовсім маленьких містечках та селах. Gastarbaiter Повідомлень: 3739 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 615 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 лип, 2025 14:44 Це я перебільшую?

Я не писав про супермаркети та МакДональдси.

Відчуйте різницю: в центрі міст є вказівники напрямку та розташування туалетів.

І утримує їх мерія.

І не треба ходити по супермаркетах.

Я так можу купу «екзотичних місць» знайти:

- на першому поверсі готелів як правило є туалети: можна прикидатися «гостем готеля» та відвідувати;

- в університетах як правило є туалети; можна знайти найближчий - прикидатися студентом та відвідувати;

- в лікарнях як правило є туалети, можна знайти найближчу - прикидатися хворим та відвідувати.

Але ж мова зовсім про інше.

Про парковки ще цікаво: на стовбурах оголошення з назвою та напрямком безкоштовних парковок і написано наприклад так: «від парковки до центра міста 3 хвилини», «від парковки до центра міста 5 хвилин». Дрібничка, але видно, що мерія дбає про людей. akurt

Повідомлень: 11113 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3999 раз. Подякували: 1443 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 лип, 2025 15:01



Ми вчора з українцями не тільки дивилися на спальню майбутнього короля Henry IV (вижив та став королем тому, що фортеця були дуже дуже високо на горі), але й дивилися нерухомість для купівлі.

В принципі не один раз писалося: середня ціна нерухомості в Європі 300 000€.

Ось наприклад, дивилися за цілком помірною ціною в 199 000€:



Зверніть увагу: приватна оселя землі 29 соток, з спальні, площа 115 кв.м.



Ну а середню цифру в 300 000€ дасть реальний палац з ділянкою для випасу власних коней: 14 500 кв. м.

Палац XVII сторіччя за ціною в 689 000€:





Позавчора дивилися на один палац - цікаво, що власниками здається в оренду для проведення весілля або корпоративів. Цікаво, що розташований так, що його важко знайти: ми помітили тільки під час подорожі пішки вздовж річки: відновлена підпорна стіна з каменю. З боку річки палац ще якось видно, тільки трохи відійшов: не вгадаєш, що там ж палац. Спеціально їхав по трасі, знав, що він ж і то не зрозумів, де ж там звернути треба було.

Судячи з усього в них там 28-ти річні прокурори не танцюють привселюдно на своїх весіллях.

Такої розкоші, як у замученій війною Україні, щось я не бачу… Еміграція, заробітчанствоМи вчора з українцями не тільки дивилися на спальню майбутнього короля Henry IV (вижив та став королем тому, що фортеця були дуже дуже високо на горі), але й дивилися нерухомість для купівлі.В принципі не один раз писалося: середня ціна нерухомості в Європі 300 000€.Ось наприклад, дивилися за цілком помірною ціною в 199 000€:Зверніть увагу: приватна оселя землі 29 соток, з спальні, площа 115 кв.м.Ну а середню цифру в 300 000€ дасть реальний палац з ділянкою для випасу власних коней: 14 500 кв. м.Палац XVII сторіччя за ціною в 689 000€:Позавчора дивилися на один палац - цікаво, що власниками здається в оренду для проведення весілля або корпоративів. Цікаво, що розташований так, що його важко знайти: ми помітили тільки під час подорожі пішки вздовж річки: відновлена підпорна стіна з каменю. З боку річки палац ще якось видно, тільки трохи відійшов: не вгадаєш, що там ж палац. Спеціально їхав по трасі, знав, що він ж і то не зрозумів, де ж там звернути треба було.Судячи з усього в них там 28-ти річні прокурори не танцюють привселюдно на своїх весіллях.Такої розкоші, як у замученій війною Україні, щось я не бачу… akurt

Повідомлень: 11113 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3999 раз. Подякували: 1443 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 лип, 2025 15:21 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Важко буде нашим українцям, які повернуться після закінчення жахливої війни в Україні, Важко буде нашим українцям, які повернуться після закінчення жахливої війни в Україні,



Скажемо так що важко до багато чого буде звикнути.

Гарного не помічаєш але звикаєш дуже швидко.



До туалетів. Не знаю чи завжди так було, зверху дописи частково праві що туалети платні, але чи були вони такі 10років тому? В краковскій галереї(жд) - ні, в моєму меншому місті - ні Можна було б прив'язати пристрасть до українських любителів туалетного паперу, особливо в туристичних місцях, не думаю що це пов'язано, мабуть все таки з великою відвідуваністю, але додам що у всіх потягах і фліксбасах туалет є. І дуже часто той же папер))) звичайний, але по спостереженнях дуже справляє враження на людей))



До того таки додам, що в нас на 'районі' біля дитячого майданчика, осбб поставило біотуалет, звичайні панельки 80х років. Скажемо так що важко до багато чого буде звикнути.Гарного не помічаєш але звикаєш дуже швидко.До туалетів. Не знаю чи завжди так було, зверху дописи частково праві що туалети платні, але чи були вони такі 10років тому? В краковскій галереї(жд) - ні, в моєму меншому місті - ні Можна було б прив'язати пристрасть до українських любителів туалетного паперу, особливо в туристичних місцях, не думаю що це пов'язано, мабуть все таки з великою відвідуваністю, але додам що у всіх потягах і фліксбасах туалет є. І дуже часто той же папер))) звичайний, але по спостереженнях дуже справляє враження на людей))До того таки додам, що в нас на 'районі' біля дитячого майданчика, осбб поставило біотуалет, звичайні панельки 80х років. BeneFuckTor Повідомлень: 361 З нами з: 21.11.19 Подякував: 260 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2889289028912892 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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