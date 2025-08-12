Замало інформації, щоб в загальному зрозуміти ситуацію.
То, щось по типу, як якась єврейська бабця скаже в мене онук ІТ вець, по 20 годин в компі сидить, а що він там по 20 годин в Доту рубиться, вона не скаже. 😎
Додано: Пон 11 сер, 2025 17:43
Додано: Пон 11 сер, 2025 18:01
Погоджуюся, що замало інформації, бо звʼязаний не напряму.
Спробую отримати докладну інформацію - його родичі у Львові - якраз закінчують ремонт в квартирі на Стрийській - я сам хлопця ніколи не бачив.
Отримаю - якщо не буде заважати учень ребе із Дніпра, який знову почав біситися на форумі, думаючи, що я буду його годувати - напишу.
Додано: Пон 11 сер, 2025 18:35
Бо цілком імовірно, ситуація може виглядати і так:
Пи. Си.
Зауважив одну закономірність подібних блогерів, що втекли з рашки після початку мобілізації в 22муп році. Ніби норм ведуть канал, досить цікаво часом. Але, коли канал починає ставати більш-менш популярним дивним чином зливаються.
Таке враження, що до них приходять хлопці з однієї організації і проводять роз"яснювально-профілактичну бесіду, після чого канал або закривається, або починає гнати пургу в стілі Алекса. Брєжнева.
Додано: Пон 11 сер, 2025 23:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Еще один человек трансформировался в США.
Не дает просмотр кроме как на ЮТ,
краткое описание - Робинзона вернулась из США в Киев и делится впечатлениями от давно забытых явлений.
Додано: Вів 12 сер, 2025 07:11
Додано: Вів 12 сер, 2025 08:30
і яка сумма інвестиції на робота, і через скільки років вона окупиться і при якій ціні за укладку 1 м2?
Додано: Вів 12 сер, 2025 08:33
Re: Еміграція, заробітчанство
Питає той, хто обіцяв робота
Додано: Вів 12 сер, 2025 08:48
Яка була ціна перших комп'ютерів та мобільних телефонів?
Яка ціна години праці/1 м.кв. плиточника у Каліфорнії, Норвегії або ЮК?
Куди буде рухатися ціна на роботів та куди будуть рухатися розцінки плиточників у найближчі роки?
Мабуть десь у Зімбабве руками ще довго буде дешевше, але ж ми тут не про Зімбабве розмовляємо.
Додано: Вів 12 сер, 2025 09:26
вітчизяні плиточники у безпеці: поки у робота такі габарити, він не влізе в жоден совковий санвузол або кухню на 6,5-8 квадратів. При радянщині навмисно будували квартири розміром з собачу конуру, зазираючи у майбутнє, щоб пролетаріат-плиточник не залишився без роботи в еру роботів.
По роботу залишається питання: запил плитки на углах під 45 градусів, складні переходи, ревізійні люки, геометрія/співпадіння малюнку, розетки і т.і
