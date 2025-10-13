RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 06:38

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Hotab написав:Bolt
Є ще інше, там про бувшого офіцера (в деяких варіаціях - прапорщика), який прийшов на дембель і влаштувався косарем газонів на комунальне підприємство. До обіду сидить в тіні, нічого не робить. Керівник питає:
- а чому ти не косиш?
- так людей же не дали

Так я вже забив собі робота оператора котельні, як тільки війна закінчиться. На манометр дивитись і в разі потреби з шнурок дьоргати, щоб зайву пара стравити, щоб котел не вибухнув. Хоча може то все вже автоматизували. 😟

а пісні слабо писати? 8)

З тим вже теж чудово ШІ справляється, так, що і тут пролітаю.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 07:10

  Bolt написав:
  Hotab написав:Bolt
Є ще інше, там про бувшого офіцера (в деяких варіаціях - прапорщика), який прийшов на дембель і влаштувався косарем газонів на комунальне підприємство. До обіду сидить в тіні, нічого не робить. Керівник питає:
- а чому ти не косиш?
- так людей же не дали

Так я вже забив собі робота оператора котельні, як тільки війна закінчиться. На манометр дивитись і в разі потреби з шнурок дьоргати, щоб зайву пара стравити, щоб котел не вибухнув. Хоча може то все вже автоматизували. 😟


Простой вариант - клапан с тарированной пружиной, который при достижении определенного давления будет открываться.
Сложней вариант - сенсор, который будет открывать соленоид.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 07:25

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  BIGor написав:

ПС, ну от Трамп вже все вернув назад, а криптомільярдери вже розпереживались :) .


Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.
Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.
Стырят технологию и будут сами делать.
Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов.

Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде.


ХЗ что будет с США через 10 лет.
Пока все то, что происходит в США отличается от того, что было даже при нашем приезде и очень отличается от того, что представаляется из Украины.
Единственное что не отнять - тут реально дофигища денег по сравнению с Украиной.
Но блин, все меняется не к лучшему.
....
Дальше я написал длинный текст, что меняется не к лучшему.
Но стер.
Одно из того, что меняется - преследование за высказывание мнения.
ХЗ кто что может сделать в современном мире.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 08:23

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:
Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.
Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.
Стырят технологию и будут сами делать.
Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов.

Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде.


ХЗ что будет с США через 10 лет.
Пока все то, что происходит в США отличается от того, что было даже при нашем приезде и очень отличается от того, что представаляется из Украины.
Единственное что не отнять - тут реально дофигища денег по сравнению с Украиной.
Но блин, все меняется не к лучшему.
....
Дальше я написал длинный текст, что меняется не к лучшему.
Но стер.
Одно из того, что меняется - преследование за высказывание мнения.
ХЗ кто что может сделать в современном мире.

Можете в ЛС, якщо текст зберігся. Ну або через VPN скріншотом щоб ніде не індексувалося і через imgbb.com з самовидалення зображення через місяць.

АС Цікаво, що буде сьогодні з біржами, чи буде "Чорний понеділок" чи все вернеться взад.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 09:10

  BIGor написав:
  rjkz написав:
Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.
Стырят технологию и будут сами делать.
Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов.

Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде.

мені навіть цікаво - як Нокіа завалилась через повісточку? та й взагалі не вся Нокіа, а її підрозділ з мобільних телефонів, який проспав появу смартфонів.

навіть якщо США перестане бути технологічним лідером, що далеко не факт, то з чого впаде виробнича дисципліна? не нагнітайте
