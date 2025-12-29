|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:00
То ви ще не бачили як Амазон списує бабло
-
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:51
Надіюсь що і не побачу. Стараюсь берегтись, але воно завжди трапляється в самий неочікуваний момент, саме коли не потрібно))
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:51
почему пластиковая линза камері в телепоне так важна если есть Никон или Кенон с Лейкой стекляніе
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:59
Vadim_ тому що алкаш не може купити нормальну клаву навіть. Хоча б зі всіма буквами,
За якісну оптику заплатить?
Додано: Пон 29 гру, 2025 23:06
Hotab написав:Vadim_
тому що алкаш не може купити нормальну клаву навіть. Хоча б зі всіма буквами,
За якісну
оптику заплатить?
для не придатних с не той вус во время войны, наверное задарма
