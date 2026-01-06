Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну як я розумію, ви скоро станете лендлордом і думка зміниться. Це і не фура з товаром і не обід в ресторані: це робота з людьми.
Два місяці тому виселили з 3-к квартири в Анталії одного учасника нашого форуму - колишнього мешканця Бучі. Він заселився навесні 2021 року - реально повезло: повністю мебльована квартира (за кордоном це рідко буває) в хорошому місці, а власник постійно мешкає в Парижі (без жартів). В 2023 році власник через свого представника почав натякати, що планує підвищити ціну, тому що за рахунок інфляції ціна з 400€ опустилася до 200€. Наша людина чинила опір - і на першому етапі я його підтримував, надаючи поради, як боротися з турецьким орендодавцем. Але далі справа вже пішла в бік абсурду (за рахунок інфляції ліра/долар) і власник зажадав ринкову ціну з логічним дисконтом. Тут наша людина пішла в «глухий отказ». Мене більше всього дратувала його логіка: «Я здаю свою 2-к квартиру в Бучі за 9000 гривень і можу платити за 3-к квартиру в Анталії тільки цю суму. І не копійки вище!» Я йому говорив, що це неправильна логіка. Кожен товар має свою ціну і не можна порівнювати 2-к квартиру в Бучі з 3-к квартирою на міжнародному курорті. Радив йому погодитися на ринкову ціну з дисконтом. Не погодився. Ну що ж, власник прилетів з Парижу - виграв суд - виселив нашого бучанського героя. Ледве знайшов щось аналогічне за 800€.
akurt написав:Ну як я розумію, ви скоро станете лендлордом і думка зміниться. Це і не фура з товаром і не обід в ресторані: це робота з людьми.
Два місяці тому виселили з 3-к квартири в Анталії одного учасника нашого форуму - колишнього мешканця Бучі. Він заселився навесні 2021 року - реально повезло: повністю мебльована квартира (за кордоном це рідко буває) в хорошому місці, а власник постійно мешкає в Парижі (без жартів). В 2023 році власник через свого представника почав натякати, що планує підвищити ціну, тому що за рахунок інфляції ціна з 400€ опустилася до 200€. Наша людина чинила опір - і на першому етапі я його підтримував, надаючи поради, як боротися з турецьким орендодавцем. Але далі справа вже пішла в бік абсурду (за рахунок інфляції ліра/долар) і власник зажадав ринкову ціну з логічним дисконтом. Тут наша людина пішла в «глухий отказ». Мене більше всього дратувала його логіка: «Я здаю свою 2-к квартиру в Бучі за 9000 гривень і можу платити за 3-к квартиру в Анталії тільки цю суму. І не копійки вище!» Я йому говорив, що це неправильна логіка. Кожен товар має свою ціну і не можна порівнювати 2-к квартиру в Бучі з 3-к квартирою на міжнародному курорті. Радив йому погодитися на ринкову ціну з дисконтом. Не погодився. Ну що ж, власник прилетів з Парижу - виграв суд - виселив нашого бучанського героя. Ледве знайшов щось аналогічне за 800€.
смотрел ютуб , похоже от росийских арендаторов в Японии , как они возвращали квартиру по окончании аренды, как вымывали, то шо в европе это извращение
Vadim_ написав:цирк на дроті , в якому ще бізнесі є такі умови, там? взял фуру товара , рассчитаюсь когда то потом если захочу
Просто повага до права власності близьконульова, якщо це не право власності великих корпорацій. Та й для них не завжди. Ваш приклад з продуктами -- це ж один-в-один нещодавна епідемія крадіжок в американських супермаркетах. Саме так і відбувалось: набрав і пішов. Затримати права ніхто не має, поліцію викликати сенсу немає, крадіжка до 500 з чим-то доларів злочином не вважається, можуть тільки пожурити трохи і відпустити. Не те, що "колись розрахуюсь", а вони взагалі розраховуватись навіть не думали. Але останнім часом не чую такого, цікаво, що змінилося?
1. К концу 2024 года в Испании насчитывалось 27 010 608 домов. 2. По последним данным, Каталония оставляет за собой статус региона с самым большим количеством подобных случаев — 7 009, что составляет 42% от совокупного числа таких преступлений во всей стране. Тоесть всего количество оккупасов около 17к.
17 тысяч от 27 миллионов = 0.0006%.
Тоесть оно так выглядит страшно что вот как придут, как оккупируют, закон на их стороне и тд и тп. Но на деле вероятность такого события настолька низка, что с тем же успехом можно бояться ездить на машине. И то, там наверное вероятность попасть в аварию повыше будет.
Хотя глобально да, вся эта проблема оккупасов в целом дурацкая как по мне - у тебя считай отжали недвигу, и ты еще должен 1.5 года доказывать что она твоя. Такого впринципе не должно быть.
slonomag написав:С другой стороны посмотрите цифры:
1. К концу 2024 года в Испании насчитывалось 27 010 608 домов. 2. По последним данным, Каталония оставляет за собой статус региона с самым большим количеством подобных случаев — 7 009, что составляет 42% от совокупного числа таких преступлений во всей стране. Тоесть всего количество оккупасов около 17к.
17 тысяч от 27 миллионов = 0.0006%.
Тоесть оно так выглядит страшно что вот как придут, как оккупируют, закон на их стороне и тд и тп. Но на деле вероятность такого события настолька низка, что с тем же успехом можно бояться ездить на машине. И то, там наверное вероятность попасть в аварию повыше будет.
Хотя глобально да, вся эта проблема оккупасов в целом дурацкая как по мне - у тебя считай отжали недвигу, и ты еще должен 1.5 года доказывать что она твоя. Такого впринципе не должно быть.
такой закон только наркоманы могут принять и за это их не сажать, может нам не надо было в европу стремиться ?
slonomag написав:С другой стороны посмотрите цифры:
1. К концу 2024 года в Испании насчитывалось 27 010 608 домов. 2. По последним данным, Каталония оставляет за собой статус региона с самым большим количеством подобных случаев — 7 009, что составляет 42% от совокупного числа таких преступлений во всей стране. Тоесть всего количество оккупасов около 17к.
17 тысяч от 27 миллионов = 0.0006%.
Тоесть оно так выглядит страшно что вот как придут, как оккупируют, закон на их стороне и тд и тп. Но на деле вероятность такого события настолька низка, что с тем же успехом можно бояться ездить на машине. И то, там наверное вероятность попасть в аварию повыше будет.
Хотя глобально да, вся эта проблема оккупасов в целом дурацкая как по мне - у тебя считай отжали недвигу, и ты еще должен 1.5 года доказывать что она твоя. Такого впринципе не должно быть.
Дюрі-бачі написав:Чим стабільніша економіка — тим менше людей може купити собі власне житло.
Как это часто бывает, из одной и той же статистики можно сделать разные выводы. Например, чем стабильнее экономика, тем больше люди спокойны за свое будущее и меньше ощущают потребность владеть собственным жильем.
Дюрі-бачі написав:Чим стабільніша економіка — тим менше людей може купити собі власне житло.
Как это часто бывает, из одной и той же статистики можно сделать разные выводы. Например, чем стабильнее экономика, тем больше люди спокойны за свое будущее и меньше ощущают потребность владеть собственным жильем.
Я тоже думаю, что не все хотят обзаводиться собственным жильём. Финансовая выгода от такого владения во многих странах сомнительна, а мобильность ограничивает.
slonomag написав:С другой стороны посмотрите цифры:
1. К концу 2024 года в Испании насчитывалось 27 010 608 домов. 2. По последним данным, Каталония оставляет за собой статус региона с самым большим количеством подобных случаев — 7 009, что составляет 42% от совокупного числа таких преступлений во всей стране. Тоесть всего количество оккупасов около 17к.
17 тысяч от 27 миллионов = 0.0006%.
Тоесть оно так выглядит страшно что вот как придут, как оккупируют, закон на их стороне и тд и тп. Но на деле вероятность такого события настолька низка, что с тем же успехом можно бояться ездить на машине. И то, там наверное вероятность попасть в аварию повыше будет.
Хотя глобально да, вся эта проблема оккупасов в целом дурацкая как по мне - у тебя считай отжали недвигу, и ты еще должен 1.5 года доказывать что она твоя. Такого впринципе не должно быть.