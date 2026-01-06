Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Це і не фура з товаром і не обід в ресторані: це робота з людьми.



Два місяці тому виселили з 3-к квартири в Анталії одного учасника нашого форуму - колишнього мешканця Бучі.

Він заселився навесні 2021 року - реально повезло: повністю мебльована квартира (за кордоном це рідко буває) в хорошому місці, а власник постійно мешкає в Парижі (без жартів).

В 2023 році власник через свого представника почав натякати, що планує підвищити ціну, тому що за рахунок інфляції ціна з 400€ опустилася до 200€.

Наша людина чинила опір - і на першому етапі я його підтримував, надаючи поради, як боротися з турецьким орендодавцем.

Але далі справа вже пішла в бік абсурду (за рахунок інфляції ліра/долар) і власник зажадав ринкову ціну з логічним дисконтом.

Тут наша людина пішла в «глухий отказ».

Мене більше всього дратувала його логіка:

«Я здаю свою 2-к квартиру в Бучі за 9000 гривень і можу платити за 3-к квартиру в Анталії тільки цю суму. І не копійки вище!»

Я йому говорив, що це неправильна логіка.

Кожен товар має свою ціну і не можна порівнювати 2-к квартиру в Бучі з 3-к квартирою на міжнародному курорті. Радив йому погодитися на ринкову ціну з дисконтом.

Не погодився.

Ну що ж, власник прилетів з Парижу - виграв суд - виселив нашого бучанського героя.

Це і не фура з товаром і не обід в ресторані: це робота з людьми.



Два місяці тому виселили з 3-к квартири в Анталії одного учасника нашого форуму - колишнього мешканця Бучі.

Він заселився навесні 2021 року - реально повезло: повністю мебльована квартира (за кордоном це рідко буває) в хорошому місці, а власник постійно мешкає в Парижі (без жартів).

В 2023 році власник через свого представника почав натякати, що планує підвищити ціну, тому що за рахунок інфляції ціна з 400€ опустилася до 200€.

Наша людина чинила опір - і на першому етапі я його підтримував, надаючи поради, як боротися з турецьким орендодавцем.

Але далі справа вже пішла в бік абсурду (за рахунок інфляції ліра/долар) і власник зажадав ринкову ціну з логічним дисконтом.

Тут наша людина пішла в «глухий отказ».

Мене більше всього дратувала його логіка:

«Я здаю свою 2-к квартиру в Бучі за 9000 гривень і можу платити за 3-к квартиру в Анталії тільки цю суму. І не копійки вище!»

Я йому говорив, що це неправильна логіка.

Кожен товар має свою ціну і не можна порівнювати 2-к квартиру в Бучі з 3-к квартирою на міжнародному курорті. Радив йому погодитися на ринкову ціну з дисконтом.

Не погодився.

Ну що ж, власник прилетів з Парижу - виграв суд - виселив нашого бучанського героя.

взял фуру товара , рассчитаюсь когда то потом если захочу цирк на дроті , в якому ще бізнесі є такі умови, там?взял фуру товара , рассчитаюсь когда то потом если захочу



Просто повага до права власності близьконульова, якщо це не право власності великих корпорацій. Та й для них не завжди.

Ваш приклад з продуктами -- це ж один-в-один нещодавна епідемія крадіжок в американських супермаркетах. Саме так і відбувалось: набрав і пішов. Затримати права ніхто не має, поліцію викликати сенсу немає, крадіжка до 500 з чим-то доларів злочином не вважається, можуть тільки пожурити трохи і відпустити. Не те, що "колись розрахуюсь", а вони взагалі розраховуватись навіть не думали.

Але останнім часом не чую такого, цікаво, що змінилося? Просто повага до права власності близьконульова, якщо це не право власності великих корпорацій. Та й для них не завжди.Ваш приклад з продуктами -- це ж один-в-один нещодавна епідемія крадіжок в американських супермаркетах. Саме так і відбувалось: набрав і пішов. Затримати права ніхто не має, поліцію викликати сенсу немає, крадіжка до 500 з чим-то доларів злочином не вважається, можуть тільки пожурити трохи і відпустити. Не те, що "колись розрахуюсь", а вони взагалі розраховуватись навіть не думали.Але останнім часом не чую такого, цікаво, що змінилося? M-Audio Повідомлень: 3599 З нами з: 23.03.11 Подякував: 653 раз. Подякували: 530 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 січ, 2026 23:32 Re: Еміграція, заробітчанство С другой стороны посмотрите цифры:



1. К концу 2024 года в Испании насчитывалось 27 010 608 домов.

2. По последним данным, Каталония оставляет за собой статус региона с самым большим количеством подобных случаев — 7 009, что составляет 42% от совокупного числа таких преступлений во всей стране. Тоесть всего количество оккупасов около 17к.



17 тысяч от 27 миллионов = 0.0006%.



Тоесть оно так выглядит страшно что вот как придут, как оккупируют, закон на их стороне и тд и тп. Но на деле вероятность такого события настолька низка, что с тем же успехом можно бояться ездить на машине. И то, там наверное вероятность попасть в аварию повыше будет.



Хотя глобально да, вся эта проблема оккупасов в целом дурацкая как по мне - у тебя считай отжали недвигу, и ты еще должен 1.5 года доказывать что она твоя. Такого впринципе не должно быть. slonomag Повідомлень: 753 З нами з: 23.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 197 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 січ, 2026 23:40 slonomag написав: С другой стороны посмотрите цифры:



1. К концу 2024 года в Испании насчитывалось 27 010 608 домов.

2. По последним данным, Каталония оставляет за собой статус региона с самым большим количеством подобных случаев — 7 009, что составляет 42% от совокупного числа таких преступлений во всей стране. Тоесть всего количество оккупасов около 17к.



17 тысяч от 27 миллионов = 0.0006%.



Тоесть оно так выглядит страшно что вот как придут, как оккупируют, закон на их стороне и тд и тп. Но на деле вероятность такого события настолька низка, что с тем же успехом можно бояться ездить на машине. И то, там наверное вероятность попасть в аварию повыше будет.



1. К концу 2024 года в Испании насчитывалось 27 010 608 домов.

2. По последним данным, Каталония оставляет за собой статус региона с самым большим количеством подобных случаев — 7 009, что составляет 42% от совокупного числа таких преступлений во всей стране. Тоесть всего количество оккупасов около 17к.



17 тысяч от 27 миллионов = 0.0006%.



Тоесть оно так выглядит страшно что вот как придут, как оккупируют, закон на их стороне и тд и тп. Но на деле вероятность такого события настолька низка, что с тем же успехом можно бояться ездить на машине. И то, там наверное вероятность попасть в аварию повыше будет.



Тема дійсно дурацька, але цей закон дає право, он вже поляки користуються: https://nowinywschodnie.pl/glosno-o-zbr ... -polakach/



• Румунія — 5,7%

• Словаччина — 6,9%

• Угорщина — 8,4%

• Польща — 12,9%

• Болгарія — 14,0%

• Італія — 24,1%

• Чехія — 25,3%

• Іспанія — 26,3%

• Португалія — 26,6%

• Бельгія — 29,7%

• Греція — 30,3%

• Нідерланди — 31,2%

• Фінляндія — 31,9%

• Швеція — 35,2%

• Франція — 38,8%

• Данія — 39,1%

• Австрія — 45,5%

• Німеччина — 52,8%

• Швейцарія — 58%



Как это часто бывает, из одной и той же статистики можно сделать разные выводы.

Как это часто бывает, из одной и той же статистики можно сделать разные выводы.

Я тоже думаю, что не все хотят обзаводиться собственным жильём. Финансовая выгода от такого владения во многих странах сомнительна, а мобильность ограничивает. Я тоже думаю, что не все хотят обзаводиться собственным жильём. Финансовая выгода от такого владения во многих странах сомнительна, а мобильность ограничивает. M-Audio Повідомлень: 3599 З нами з: 23.03.11 Подякував: 653 раз. Подякували: 530 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 січ, 2026 13:42 BIGor написав: slonomag написав: С другой стороны посмотрите цифры:



1. К концу 2024 года в Испании насчитывалось 27 010 608 домов.

2. По последним данным, Каталония оставляет за собой статус региона с самым большим количеством подобных случаев — 7 009, что составляет 42% от совокупного числа таких преступлений во всей стране. Тоесть всего количество оккупасов около 17к.



17 тысяч от 27 миллионов = 0.0006%.



Тоесть оно так выглядит страшно что вот как придут, как оккупируют, закон на их стороне и тд и тп. Но на деле вероятность такого события настолька низка, что с тем же успехом можно бояться ездить на машине. И то, там наверное вероятность попасть в аварию повыше будет.



Тема дійсно дурацька, але цей закон дає право, он вже поляки користуються: https://nowinywschodnie.pl/glosno-o-zbr ... -polakach/



Мало того що майно де-факто можуть відібрати, так і ще вбити можуть. Тема дійсно дурацька, але цей закон дає право, он вже поляки користуються:Мало того що майно де-факто можуть відібрати, так і ще вбити можуть.

