Спитав у "наших" і про Сміта, і про Вессона, і про суд...
Теза перша: ніхто НЕ буде різати курочку, яка несе золоті яєчка: і місяць, і два, і три будуть вести перемовини з тим, хто не платить, намагаючись врятувати/стабілізувати ситуацію.
Теза друга: є різниця в тому, хто забезпечив іпотеку: Банк чи Забудовник. Якщо це банк, то при невиконанні умов і зірвані терміну погашення в договіринй період після перемовин - виселить без слів в термін 72 години, з поліцією, шляхом вибивання дверей і викиданню на вулиці валіз та джинсів.
Забудовник як правило теж надає житло в іпотеку і під нижчій висоток, намагаючись вчасно продати побудоване та "йти далі"...
Теза третя: в цій ситуації банк як правило НЕ МОЖЕ програти. Це тому, що - наприклад - за 5 років володіння ціна нерухомості, яка є в заставі, як правило зростає на 10-20 відсотків. Банк продасть, погасить свої потреби/витрати та навіть може бути в великих "плюсах".
Теза четверта: як правило власник, який опинився в такій ситуації, САМ ЗАЗДАЛЕГІДЬ продає нерухомість - далі дивись тезу три.
Звісно, інформація суб"єктивна - але саме так відповіли наші люди.