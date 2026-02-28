RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 10:52

Re: Еміграція, заробітчанство

А на рыбе и водителями фур на их бесконечных заледенелых серпантинах кто будет вкалывать?
барабашов
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 11:25

Еміграція, заробітчанство

«Про бідну Європу промовте хоч слово…»

Роздуми нашої людини, яка зараз мешкає в Філадельфії, але… але мозок димиться від думок, що буде далі.
Роздуми такі:
- Тут у Філадельфії і ближче до Нью-Йорку - ціни космос.
- В мене родич - колись мешканець Львова - тут купив квартиру 2+2 за 340 000. І платити треба за місяць 2400.
- Ще один з українців взяв «дуплекс» за 440 000.
- А будинки від 400 000. Це сарай.
- А більш менш - то 700 000.
- Дуже дорого. Не хочеться іти в рабство на 30 років і кожного місяця віддавати 2500-3000$.
- Я краще продам в Україні свій будинок. І щось добавлю. І знайду десь в Європі готовий.

P.S. Наведені тези нашої співбесіди із скороченнями. Цифри пролунали саме такі.
Зверніть увагу на речення, де він говорить, що не хочеться віддавати щомісяця за іпотеку 2500…3000$.
Зараз віддає чужому дядькові 2 400$ щомісяця.
Саме так: 2 400$ - чужому дядькові…
akurt
rjkz

1. НЙ, ЛА и Майами - далеко не вся Америка.
2. Страшилки про экстрадицию уже не заходят.
3. Большинство "неработающих" жен (женщин) имеют "бизнес" - от торговли в интернете до развозки пиццы, и эти ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ пару тысяч в месяц вытаскивают бюджет.

Но из НЙ этого не видно...
LEXX
rjkz

Причем здесь пульманологи из НЙ???

Разбираем этот кейс из филадельфии - 5 400$ в мес!

І тут 2 цікаві речі.
1. Витрати для родини (мешкають в Філадельфії):
Житло 2400+ страховка 300 + тел. Інтернет 120 ' + дитячий садок 1200+ їжа 1200-1400.

Разом: щоби просто жити, треба мати чистими: 5 400$.
В перерахунку на рік - як прийнято в США треба мати чистими 64 800$.
А «грязними» орієнтовно 80 000$ на рік.
LEXX
  LEXX написав:rjkz
Причем здесь пульманологи из НЙ???

«Но и пульманологи тоже…» (подражание фразе психотерапевта из романа «Мастер и Маргарита»).

Соціалізм в одному окремому місті? Можливо!
Мер Нью-Йорка Зогран Мамдані зустрівся з президентом Дональдом Трампом вдруге. Речник Мамдані Джо Кальвелло повідомив журналістам, що мер запропонував президенту проект будівництва приблизно 12 000 житлових одиниць у місті.
akurt
тьотя і 2 песики живуть в СА на $7К в рік

  LEXX написав:rjkz

Причем здесь пульманологи из НЙ???

Разбираем этот кейс из филадельфии - 5 400$ в мес!

І тут 2 цікаві речі.
1. Витрати для родини (мешкають в Філадельфії):
Житло 2400+ страховка 300 + тел. Інтернет 120 ' + дитячий садок 1200+ їжа 1200-1400.

Разом: щоби просто жити, треба мати чистими: 5 400$.
В перерахунку на рік - як прийнято в США треба мати чистими 64 800$.
А «грязними» орієнтовно 80 000$ на рік.

тьотя і 2 песики живуть в "дорогій" СА на $7К в рік
flyman
але є пара ньюансів: новоприбулим, планує

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:припиняє Норвегія приймати чоловіків категорії 18-60

Це все що треба знати про "європейську" демократичність, толерантність і рівність :D . Насправді доволі тупе рішення, бо тільки чоловіки 18-60 працюють як коні все життя на державу.

Нєфіг там робити, мало сонця, зате багато суіцидів від депресняка.

але є пара ньюансів: новоприбулим, планує (обіцяти не означає одружитись)
flyman
Погані вісті для бігунців-ухилянтів.
Данія і Норвегія будуть екстрадіювати українських військовозобов'язаних призовного віку, якщо ті не представлять документи про звільнення від воєнної служби.
Інші європейські країни - також підтягнуться до цього рішення.

  BIGor написав:
  akurt написав:припиняє Норвегія приймати чоловіків категорії 18-60

Це все що треба знати про "європейську" демократичність, толерантність і рівність :D . Насправді доволі тупе рішення, бо тільки чоловіки 18-60 працюють як коні все життя на державу.

Тому що уряди Данії і Норвегії - розумніші і є більшими патріотами самостійної України, ніж керманичі-дерибаничі. Вони однозначно і всіма доступними методами допомагають ненці вистояти проти московської орди.

Ситуацію можна описати так "З теплих європейських нір - на фронт з зброєю в руках!".
Хтось буде потім писати повісті і романи, продовжуючи традиції Е.Хемінгуея, Е.М.Ремарка, Р.Олдінгтона.
Frant
Еміграція, заробітчанство

News from USA

Інтернет-мережа наповнена жахами про боротьбу з українськими емігрантами в США.
Але до тих, хто діє «правильно», бюрократична машина і відноситься «правильно».
Вчора дуже приємною та памʼятною для однієї української родини стала пʼятниця, 27 лютого.
Нарешті отримали узгодження «Імміграційної петиції».
Боротьбу вели послідовно та розумно 3,5 роки!
Всі 3,5 років діяли поступово, юридично грамотно та коректно.
Допомогав на території США міграційний адвокат.
Всіх подробиць надавати поки що не маю права: приватна інформація.
Але ось і такі випадки існують в наші буремні часи…
akurt
