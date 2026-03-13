Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3211321232133214 Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:22 rjkz написав: Как-же, как-же.

Помню.

Вы кажется к чему-то себя готовили, в спортзал ходили, вес сбрасывали.

Может даже броник примеряли перед зеркалом?

Геройски вернулись в Украину. Я уж готовился увидеть фотку автомата с выцарапанным airmax78 (как наш геройский Долярчик выложил). Не, не увидел.

Небось пошли в ТЦК и ...не взяли? Сказали что в Вене вы нужнее Родине?

ШтЫрлиц вы наш. Мы вами гордимся неописяемо. Когда возвращались в Вену, вы как, на коровьих копытах контрольную полосу переходили? Или как в прошлый раз - на парашюте прыгали?

Це про кого ви? Часом, не про такого інженера-будівельника Миколая, який активно топив за зелених квартальщиків і їх "слуг", а потім втік за океан, залишивши в Києві чотири квартири?

BIGor написав: Frant написав: В перспективі - експропріація нерухомості

Ну ти свій чорний рот роззявив на чуже Я думав комуністів вже давно перебили, ні - вони ще існують на місцевих форумах.

Ну ти свій чорний рот роззявив на чуже Я думав комуністів вже давно перебили, ні - вони ще існують на місцевих форумах. Ну ти свій чорний рот роззявив на чужеЯ думав комуністів вже давно перебили, ні - вони ще існують на місцевих форумах.

Ти приїзжай в Київ, поговоримо тут. Разом з іншими ухилянтами можеш приїхати. Зустрінемо прямо на вокзалі, не турбуйся.

І воювати не хочуть, і в оборонці впахувати за копійки не бажають, і нерухомість не планують віддавати тим, хто її обороняє.



Ти приїзжай в Київ, поговоримо тут. Разом з іншими ухилянтами можеш приїхати. Зустрінемо прямо на вокзалі, не турбуйся.

І воювати не хочуть, і в оборонці впахувати за копійки не бажають, і нерухомість не планують віддавати тим, хто її обороняє.

Зато беглецы-ухилянты в сталинизме обвиняют тех, кто остался и хоть что то делает для этой страны Говнюки

брати слов"яни airmax78 написав: Просто подивиться на це і вам все стане зрозуміло: https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Austria

це наші брати слов"яни, тільки трохи західні

BIGor написав: Хомякоид написав: До речі схоже що почали українські права блокувати

А що не можна поміняти ті права за 4 роки на місцеві? Це хіба так тяжко? В Польщі йдеш в місцеву адміністрацію, платиш 100 зл, через місяць-два нові права готові.

А що не можна поміняти ті права за 4 роки на місцеві? Це хіба так тяжко? В Польщі йдеш в місцеву адміністрацію, платиш 100 зл, через місяць-два нові права готові. А що не можна поміняти ті права за 4 роки на місцеві? Це хіба так тяжко? В Польщі йдеш в місцеву адміністрацію, платиш 100 зл, через місяць-два нові права готові.

Не везде. В Испании я тоже менял без проблем за 20евро. А вот в Германии я так понял надо заново сдавать. Тоесть если ты только приехал в 2024 или 2025, то не факт что у тебя достаточный уровень языка для сдачи экзамена. Даже если ты в Украине 10 лет водил, без языка этого будет недостаточно чтобы сдать ту же теорию.

Ну ти свій чорний рот роззявив на чуже Я думав комуністів вже давно перебили, ні - вони ще існують на місцевих форумах. Ну ти свій чорний рот роззявив на чужеЯ думав комуністів вже давно перебили, ні - вони ще існують на місцевих форумах.

Ти приїзжай в Київ, поговоримо тут. Разом з іншими ухилянтами можеш приїхати. Зустрінемо прямо на вокзалі, не турбуйся.

І воювати не хочуть, і в оборонці впахувати за копійки не бажають, і нерухомість не планують віддавати тим, хто її обороняє.

Зато в сталинизме обвиняют тех, хто хоть что то делает для этой страны Ти приїзжай в Київ, поговоримо тут. Разом з іншими ухилянтами можеш приїхати. Зустрінемо прямо на вокзалі, не турбуйся.І воювати не хочуть, і в оборонці впахувати за копійки не бажають, і нерухомість не планують віддавати тим, хто її обороняє.Зато в сталинизме обвиняют тех, хто хоть что то делает для этой страны

Тебе поплавило старигане. В Києві мені нічого робити - ні роботи, ні житла, ні перспектив. А від тебе чекаємо коли ти віддаш всі свої лишні "хрущівки" військовослужбовцям ЗСУ, покажи своїм прикладом.

