То нехай проходять комісію, чому тоді тільки обмежено придатні мали всі бігти і проходити, а вони ні?
Додано: Чет 12 бер, 2026 19:43
Додано: Чет 12 бер, 2026 19:44
Я про це вже писав!
Це ти шкодиш, підтримуючи хапання хворих і нездатних воювати взагалі і підтримуючи свавілля, яке вбиває в людей мотивацію. Як, дійсно, нічому не навчились на кафедрі, нехай тоді в окопи йдуть після БЗВП, як інші, в чому проблема.
Додано: Чет 12 бер, 2026 20:02
Що значить «мали»? А якщо не пішли, то що трапиться?
І що значить «бігти». Скільки часу надали підтвердити тим, хто непридатний, свою непридатність?
Ти трішки підтуплюєш. Я тобі вже відповідав «військових не можна викликати чи не викликати, вони вже в бригадах на момент війни і відбивають напад».
Про яких «військових» ти говориш?
Так у скільки ти став хворим, що у тебе оце «як це раптом в 40 став хворим?»
Додано: Чет 12 бер, 2026 21:54
Як не пройшли, то штраф, розшук. хапання на вулицях, відправляння на яму і інше свавілля. Але це тільки для хворих, для офіцерів ні-ні.
Військові - всі, хто закінчив військові заклади. І хто кафедри закінчив, теж можна вкликати. Але чомусь вирішили викликати тільки хворих людей.
Додано: Чет 12 бер, 2026 21:57
hxbbgaf
Ти вчергове , як і про «2 млн офіцерів».
Як не прийшли, то просто втратили свою непридатність. Стали в один ряд з тими ж піджаками і улюбленими тобою охоронцями. Не більше , не менше.
Якщо і потрапили в розшук, то в тому ж порядку як і «охоронці», якщо прийшла повістка і не явився. А не за те що не пішов підтверджувати свою непридатність у наданий законом термін у кілька місяців (у абирвалга це «стислі терміни» називається )
Повністю зрівнялись в правах і обовʼязках.
Військові - це військовослужбовці,
А хто що там закінчив.. Випускник аграрного - фермер? Випускник педу - вчитель?
Чи все ж вчитель - це хто працює вчителем?? А аграрій - хто в сільському господарстві??
Ти підлікуйся трохи. На пару тижнів ще .
Я не питаю кого ти хочеш викликати. Викликати і тебе можна.
Я питаю хто такі в хворій голові «військові»?
Закінчив кафедру і не служив - військовий? Ні.,
Закінчив військовий вуз , зразу звільнився і і вже 20 років не служить - військовий? Ні!
Прослужив 30 років і на пенсії вже роками - військовий ? Ні.
Пішов на контракт і його на першому ж році зачепила війна , військовий? Так!
Служив строкову і давно звільненмй , військовий? Ні!
Служив строкову і зачепила війна- військовий? Так. А потім їх всіх звільнили , вже не військовий.
Що тобі тут незрозуміло?
Ще раз питаю, ти у скільки став хворим, що тебе дивує, коли в 40 стають хворими?
Додано: Чет 12 бер, 2026 22:28
В яких ще правах зрівнялись, непридатність встановлює тільки ВЛК, як без неї щось може статись автоматом, як хтось не прийшов? Ти несеш повну маячню! Як не пройшов до 6 червня минулого року чи коли там, то те, що я писав - штраф, розшук і хапання і кидання на яму. Як не знаєш, то мовчи.
Навіщо вириваєш слова із контекста, я написав, військові - хто закінчив військові заклади. А ти присобачив туди шматок наступного речення.
Як у 40 стають хворими, нехай пройдуть комісію, в чому проблема. Комісія несправедлива? Так це для всіх так, чому всім їм тренованим і підготовленим інлульгенція, окрім обмежено придатних
Додано: Чет 12 бер, 2026 22:46
hxbbgaf
«Чи коли там» - це твої «стислі терміни» які становили 12+ місяців з моменту появи закону і до дедлайну.
І дедлайн, коли стали так абирвалгів викликати, настав аж у черні 2025 року. Тобто 3+ роки, як всіх інших вже викликали повістками на ВЛК і штрафували за неявку.
Тобто ти тут жалобиш , що обмежено придатних , які не прибули за 12+ місяців підтвердити непридатність, стали викликати з червня 2025?? Да ти що!! Яке нещастя і несправедливість!
Я прекрасно бачу маячню яку ти написав. На підставі чого випускник 2000 року в 2022 є військовим??
Яка ще індульгенція, коли на червень 2025 всіх вже 3+ роки викликали, а ти дурачком ходив і розказував про 2 тижні в психушці?? Це ж у кого 3.5 роки індульгенції насправді? 😅
Додано: Чет 12 бер, 2026 23:04
Кого куди викликали? Скільки зараз на фронті офіцерів? Якщо там всього 200-250 тис. і більшість солдати? А офіцерів мільйони. Може, їх і викликали, але воювати не відправили, бо прикидались дурачками і розповідали про не той вос і звання, коли інших людей хапають на вулицях, не дивлячись ні на спеціальність, ні навіть на здоров'я, а половину обмежено придатних визнали повністю придатними і відправили на війну. Коли половину офіцерів відправлять?
Так, як у 2000 закінчив, то у 22-му йому 45, чому він не має воювати, коли тракториста чи епілептика в 45 чи навіть в 55 хапають і відправляють на фронт?
Додано: Чет 12 бер, 2026 23:20
hxbbgaf
А хто каже «не має воювати»? Ти голоси в голові чуєш?? Я питаю , він військовий в 2022 році?? Чи просто як і ти «військовозобовʼязаний »?
Тисячі. А що?
В ТЦК.
А ким комплектувати нові бригади? Яких під сотню сформовано.
Призвали мільйон, по твоїм словам на фронті 200 тис
То якщо солдат 1:5 відправили на фронт і не на фронт, то чому офіцерів мали інакше відправити?
Однаково хапають. Кілька знайомих екс пілотів служать на інших посадах. Що не так?
А як ти знаєш що вони реально були непридатні? Ти ж не віриш ні в які папери, корупція ж. Вони і були реально придатні, а ота ксіва була липа у тисяч щоб срочку не служити
Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:41
Ну, як закінчив військовий заклад, то військовий за фахом, що не так..
Тисячі, сам кажеш. А їх мільйони, от і підрахуй.
Нові бригади можна було б і офіцерами комплектувати, як нікуди їх приткнути, то в окоп. так було б справедливо, а то тільки хворі мають..
До чого тут 1 к 5, з тих 800 тис., що в тилу, більшість блатні, і серед них теж вистачає офіцерів.
Не знаю, я такого не чув, щоб хтось покупав в останні років 20 таку липу, щоб строчку не служити. Всі йшли в вузи, да і призивали мало кого. Навпаки, бувало, навіть платили, щоб визнали придатними, щоб в силовики йти, я писав вже є дальній родич з Луганщини, він їздив до Києва платив 300 баксів, так хотів бути тюремним наглядачем. Правда, знаю випадок, сину одні зробили довідку про сколіоз, тримав гірьку і робили знімок, але це було ще десь наприкінці 90-х, і, здається, його виключили з обліку.
