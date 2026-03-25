#<1 ... 3233323432353236 Додано: Вів 24 бер, 2026 18:53 Re: Еміграція, заробітчанство

уже реально сворачивается, спс трампону.... уже реально сворачивается, спс трампону.... Прохожий Повідомлень: 14346 З нами з: 05.06.13 Подякував: 937 раз. Подякували: 1467 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2026 10:51

https://youtu.be/J1ilxceatT4?si=wVX_eI9jBgK5nYRd Чому ... не зможе купити там помешкання. Bolt Повідомлень: 3889 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 301 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2026 12:44 Пане Bolt! Порадували реально цим відео.

Я вже забуваю польську мову - колись майже вільно говорив - але спробую тезисно на польсько-українському "суржику":



..."жити в оренді" - то "новочесний стиль життя"... (вибачаюсь, мені не треба);

- отдаваніє вшистке, що заробиш, комусь іннему...

- сам не можеш подудвати будинок - то фактично будуєш маєток комусь іннему за власні гроші...

- колега 1995 року народження хотів купити мешкання в 50 (!!!!) кв. м у девелопера..." (і не великий слава Богу маєток - всього 50 кв. м букде лекго прибирати)...

- Представниця девелопера відповіла: "цалий блок юж спржеданий!" (не забули як вам по вухах віником водить один фахівець на цій гілці, розказуючи на своїх невтомних простирадлах, що НІХТО нічого не купує, НІДЕ нічого НЕ продається, ЦІНИ ВПАЛИ на 10 відсотків... Ну-ну... читайте та локшину з вух знімайте... ).

- А хто ж купив цілий блок - в все просто - гурт інвестиційний Люксембургу (!!!) (і не забувайте епохальну новинку сезону: озвучена в суботу на цій гілці фраза: "Он - идиот" - це про українця, який купив по низу ринку власний будинок майже в Чикаго. Ці з Люксембураг ідіоти, піднесені в квадрат мабуть або в куб...)

- Ідіоти точно: купили 300 (!) мешкань... (Ну кончені ідіоти...)

- ринок нерухомості бардзо ладно пішов вгору...

- найвищий людський страх - бути БЕЗДОМНИМ....

- Якщо карта не прийде - то під мост... або в намет... (і так бува. Тут єдина порада: "Думати головОМ, а не ногОМ). Ідалі" звсно, то справа допроваджона до екстермум, але в нас в Польщі все млже бути... (і не тільки в Польщі, звісно...)

- КРУТО: "А для чего масова преса умовляє людину, що жити в оренді то пенкне... А для тего, що... А ТОМУ ЩО ТО ПРЕОГРОМНІ ПІНЬОНДЗИ (!!!!).

- послухайте на ютюбе всіляких експертів, де... (ну так ми і на цьому форумі бачимо: всі читачів мають власне житло, куплене НЕ в кредит, але уважно навішують собі на вуха локшину від того, хто НЕ купував та НЕ має... Прямо забава форумна... Один LEXX відчуває "подвох/підступ/зловмисність" та чесно про це пише, наголошуючи, що в нього математичний склад розуму та сам може порахувати, що краще платити 1 995 доларів за своє, та собі, ніж віддавати 1 995 доларів чужому дяькові на шампанське)

- "фундуж" - не чув такого польського слова раніше - це добрий професіональний та милий властитель нерухомості... (хі-хі, так українці в переважінй кількості своїй саме такі...)

- з 1992 року ціна нерухомості зросла на 2 500 процентів... Да... ти бач як не читають поляки цей форум, де все все все - навіть в Києві - падає та падає в ціні...

- Люде не сам глупе... ("Люди не зовсім дурні" - правда ж... ну правда ж...)

- "Інфляція єст, біла и бендже!" (удар нижче пасу флайману, який роками доводив своїми "науковими" дослідженнями, що інфляція може бути тільки в тих 197 (!) країнах світу, де він ніколи в житті не бував, не перебуває і в найближчі 1/2 сторіччя не буде перебувати)...

- "ти стояв в "колейці" ОСТАННІМ не купівлю квартири в 50 кв.м. - і можливо твоя черга дійде, але вже в 2 рази дорожче..." Браво! Браво! Класно сказано!

- коли ти йдеш купити своє мешкання, то (говорить посміхаючись) платиш ціни брутто... і ще платиш податок "PCC"... а що робить "фундуш" - діючи на законних підставах - одліче (!!!!) собі VAT - із суми наприклад в 100 000 000 злотих інвестицій - отримує премію в сумі декілька десятків мільйонів злотих повернення... то є знижка, яку ти нігде не отримаєш...



Ух, пане Bolt!

Ну реально якісне відео... Реально цікаве...

Поставте, панове, пану Bolt "плюс" - я поставив... akurt

Ну там в коментах хтось написав,що iнстуцiональнi iнвестори складають всього 2-3 % на ринку неруxомостi. Але вже не один раз читав ,що у прлякiв споруджуеться житоо суто пiд оренду. Bolt Повідомлень: 3889 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 301 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2026 15:17 Re: Еміграція, заробітчанство https://rynekpierwotny.pl/oferty/megapo ... stage=1652 , тобто чуваки 2-3 роки продавали з котловану - і не продали. Є такі ЖК де готове вже продається більше року. Черг немає зовсім. Росту цін - також, всюди знижки.

За великі фонди - правда частково - вони стараються будувати окремо - на ринку такі квартири ніколи не трапляються, за вийнятком того, що фонд виходить. Хеймстаден зараз розпродає, але це виключення.



ось невеличка стаття про поточний стан нерухомості в Польщі https://www.bankier.pl/wiadomosc/Koniec ... 03907.html Половина відео - дурощі, зараз пів-Кракова стоять в продажу готові квартири від забудовників. Ось перший ліпший приклад - 180 готових квартир, тобто чуваки 2-3 роки продавали з котловану - і не продали. Є такі ЖК де готове вже продається більше року. Черг немає зовсім. Росту цін - також, всюди знижки.За великі фонди - правда частково - вони стараються будувати окремо - на ринку такі квартири ніколи не трапляються, за вийнятком того, що фонд виходить. Хеймстаден зараз розпродає, але це виключення.ось невеличка стаття про поточний стан нерухомості в Польщі BIGor

Повідомлень: 10571 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1500 раз. Подякували: 1924 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2026 18:05

- Залежно від мети покупки, у структурі покупців, як і раніше, домінували покупці, які купували житло для власних житлових потреб, частка яких зросла на 4 процентні пункти до 71% у 2025 році.

- Частка покупців як для здачі в оренду, так і для перепродажу пізніше з метою отримання прибутку залишалася близько 14 відсотків.

- Серед покупців для власних потреб у житлі частка людей, які купують свою першу квартиру, зросла на 3 процентні пункти (до 38%), а для покращення житлових умов себе або членів своєї родини – на 1 процентний пункт (до 32%).

- У четвертому кварталі 2025 року ціни пропозиції на первинному ринку зберегли стабільну, незначно зростаючу тенденцію в усіх аналізованих сегментах...

- На первинному ринку (PRM) квартальні номінальні ціни угод з квартирами зросли на 0,5% у 10 найбільших містах (10 млн.) та на 1,8% у Варшаві, тоді як у 6 найбільших містах (6 млн.) вони знизилися на 0,3%.



Масова доля інвесторів так: зменшення.

- Кількість покупців, які купували квартири з інвестиційною метою, зменшилася – до 30% у 2025 році.



З Нового року фіксують помітне зменшення будівництва:

"У січні та лютому 2026 року було розпочато будівництво 26 400 проектів житлового будівництва, що на 22% менше, ніж у попередньому році, та на 14% нижче за середній показник за п'ять років. У лютому 2026 року інвестори розпочали будівництво 14 100 одиниць, а дані Центрального статистичного управління (GUS) свідчать про уповільнення, незважаючи на типове сезонне відновлення порівняно з січнем."

Головне виділив. далі переклад статті.

Після коригування на індекс споживчих цін (CPI) та зростання заробітної плати річна динаміка транзакційних цін була від’ємною, що, на думку Національного банку Польщі, свідчить про подальше зниження реальної вартості житла та поступове поліпшення співвідношення цін до доходів.



akurt написав: З Нового року фіксують помітне зменшення будівництва З Нового року фіксують помітне зменшення будівництва

тут яка справа:

https://x.com/Krakow_STAT/status/2028749447073599601

w 2025 r. w Krakowie oddano do użytkowania 7960 mieszkań

Повідомлень: 10571 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1500 раз. Подякували: 1924 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2026 01:45



Там где 70 кбаксов штраф?

Там где 70 кбаксов штраф?

Нет. Там, где не разрешили сдать в аренду дочери. Нет. Там, где не разрешили сдать в аренду дочери.



А там не шла речь о сдаче дочери в аренду.

Речь шла о том, что дочь поживет какое-то время ( я не знаю о каком времени шла речь - месяцы или годы) пока мама поживет во Флориде. А там не шла речь о сдаче дочери в аренду.Речь шла о том, что дочь поживет какое-то время ( я не знаю о каком времени шла речь - месяцы или годы) пока мама поживет во Флориде. rjkz

Повідомлень: 18359 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8872 раз. Подякували: 5625 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2026 02:00 Faceless написав: rjkz написав: да.

и так-же как в осбб, очень трудно снести правление.

так, в Киеве, в одном из гаражных кооперативов,првыление ни хрена не делало,воровало и 30 лет их нельзя было переизбрпть - тупо не было кворума на собрмниях, так как собрания назначались летом, в будний день, в середине дня.

Старики летом на дачах, кто-то в отпуске, остальные на работах.

тут та-жк фигня, но есть еще ходы - по правилам надо проводить собрания в начале года, после предоставления финотчета за предыдущий год, они тянут до конца лета (могут вообщк пропустить, что незаконно), предоставляют отчеты не за прошлый, а за позапрошлый год, чего уже никто не помнит и часть людей могли смениться. Ну и обычно тоже так делают, чтобы не было кворума.

По закону, если нет кворума, то они обязаны в течении 10 дней назначить повторное собрание. Но этого никто не делает.

В общем, манипуляции.

Я много раз, писал, что ОСББ - порочная форма организации. Даже в США. Тут разворовываются буквально миллионы долларов, берутся кредиты в залог общих, растаскиваются по карманам и потом сваливают. Ну судячи з того, що ви описуєте, ОСББ в Україні таки краще за НОА - поміняти правління простіше, або ввійти в правління, і на загальних зборах якось впливати на ситуацію, і багато вами описаних заборон і штрафів в Україні неможливі.

Проте, якщо система існує так багато років і якось так і не була змінена, виходить, американці не так вже й страждають від того. Ну судячи з того, що ви описуєте, ОСББ в Україні таки краще за НОА - поміняти правління простіше, або ввійти в правління, і на загальних зборах якось впливати на ситуацію, і багато вами описаних заборон і штрафів в Україні неможливі.Проте, якщо система існує так багато років і якось так і не була змінена, виходить, американці не так вже й страждають від того.





Э-э-э, как сказать.

Я писал что НОА - это две стороны медали.

Есть и хорошее и плохое.

Каждый взвешивает для себя что для него в приоритете - чтобы была управа на соседа, который вдруг захочет ремонтировать тачки на своем драйвее или чтобы ему самому мозг выносили как ему жить.

Большинство американцев крайне негативно воспринимают попытки не то, чтобы им какие-то ограничения навязывать, а вообще, когда им что-то пытаются или посоветовать или сделать замечание. Это такое табустое табу. Вильнолюди.

А вот когда еще и именно им делают какие-то ограничения, а другим нет - это такой зашквар. К примеру, животные. Как должны реагировать люди, если правилами НОА запрещены собаки, но кто-то заводит, но правление закрывает глаза, потому что у человека, который завел, какие-то особые отношение с кем-то в правлении?

Или как в случае выше - дочери пожить нельзя, но кому-то можно вообще втихоря сдать в рент и правление тоже закроет глаза.

Повідомлень: 18359 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8872 раз. Подякували: 5625 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2026 02:20

уже реально сворачивается, спс трампону.... уже реально сворачивается, спс трампону....



Скажем, так, сворачивается ТПС.

Многие украинцы и на Ю4Ю и на ТПС.

ТПС сворачивается для разных стран, украинцы пока имеют шанс остаться, но это в данный момент решается.

Ю4Ю с большим скрипом продлевается.

Вводятся сборы, чего не было раньше (1000 долларов на продление с человека), затягиваются сроки продления разрешения на работу, ввиду чего у людей, которые живут от чека до чека огромные проблемы ввиду невозможности легально работать.

Многих это вынуждает уехивать.

Ну и различные ограничения типа запрета на работу на траках. А это было очень популярное направление для Ю4Юшников и ТПС. Фактически, хоть это и очень тяжелая работа, но позволяла быстро выйти на средний американский уровень зарплат, минуя стартовые. Многие начинают с 16 долларов в час.

