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#<1 ... 3343334433453346 Додано: Сер 03 чер, 2026 14:52 akurt написав: Пан флайман збирає по всьому світові всіляке сміття і все те сміття тягне на Фінансовий форум України: Пан флайман збирає по всьому світові всіляке сміття і все те сміття тягне на Фінансовий форум України:

чому Флаймен? Того наслідника барона Мюнхаузена, любителя дешевого йогурту і прострочених оселедців, мастака розказувати байки з усього світу - звуть інакше чому Флаймен? Того наслідника барона Мюнхаузена, любителя дешевого йогурту і прострочених оселедців, мастака розказувати байки з усього світу - звуть інакше Frant

Повідомлень: 23386 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1845 раз. Подякували: 2606 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 14:57 Frant написав: akurt написав: Пан флайман збирає по всьому світові всіляке сміття і все те сміття тягне на Фінансовий форум України: Пан флайман збирає по всьому світові всіляке сміття і все те сміття тягне на Фінансовий форум України:

чому Флаймен? Того наслідника барона Мюнхаузена, любителя дешевого йогурту і прострочених оселедців, мастака розказувати байки з усього світу - звуть інакше чому Флаймен? Того наслідника барона Мюнхаузена, любителя дешевого йогурту і прострочених оселедців, мастака розказувати байки з усього світу - звуть інакше

Колись же захлинешся власним смердючим лайном?

Давно пора…

А ну геть знову на «Киівську гілку», бризкайся там звичним брудом та звичною гнилотою на киян, які тебе досі терпіли… Колись же захлинешся власним смердючим лайном?Давно пора…А ну геть знову на «Киівську гілку», бризкайся там звичним брудом та звичною гнилотою на киян, які тебе досі терпіли… akurt

Повідомлень: 12145 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4372 раз. Подякували: 1573 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 15:03 Frant написав: won написав: я то не читаю самостійно, а лише якщо хтось процитує того Мюнхгаузена). я то не читаю самостійно, а лише якщо хтось процитує того Мюнхгаузена). ображати не можна того Мюнхаузена, того любителя дешевого йогурта, прострочених оселедців і саморобного абрикосового варення)))



Цікаво, скільки там людей пише, від імені тієї обліківки. 5 років назад було троє. Тому стільки букоффф, стільки води)))) ображати не можна того Мюнхаузена, того любителя дешевого йогурта, прострочених оселедців і саморобного абрикосового варення)))Цікаво, скільки там людей пише, від імені тієї обліківки. 5 років назад було троє. Тому стільки букоффф, стільки води))))

Там женский или мужской коллектив писателей с фантазмом(которых при СэСэСэРе лечила карательная психиатрия от выхода в свет и эфир)??? Там женский или мужской коллектив писателей с фантазмом(которых при СэСэСэРе лечила карательная психиатрия от выхода в свет и эфир)??? барабашов

Повідомлень: 5997 З нами з: 16.06.15 Подякував: 295 раз. Подякували: 392 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 15:05 Не любить наш правнук барона Мюнхаузена, наш байкар, наш фейсбучний орел, коли його виводять на чисту воду і знімають маску доброзичливості з його потворного, заздрисного обличчя)))) Зразу починає бігати і кукурікати, махати крильцями))))



П.С. Для барабашова. Неначе їх 3 персони було, на одній обліківці. Чоловічок 65 рочків, молода недалека жінка і особа неясної статі і незрозумілого віку))))) Frant

Повідомлень: 23386 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1845 раз. Подякували: 2606 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3343334433453346 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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