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#<1 ... 3345334633473348 Додано: Сер 03 чер, 2026 23:13 Хомякоид написав: Hotab написав:

А оце , яке ти навмисно «забув» включити в цитату:

flyman написав: якщо сотка кешем - потенційний гангстір

. якщо сотка кешем - потенційний гангстір





писав чітатєль, пісятєль, чи колектив авторів обліківки «flyman”? А оце , яке ти навмисно «забув» включити в цитату:писав чітатєль, пісятєль, чи колектив авторів обліківки «flyman”?



Флуман почав підтасовувати повідомлення. Зовсім дно.

Але запишемо в блокнотик на майбутнє. Флуман почав підтасовувати повідомлення. Зовсім дно.Але запишемо в блокнотик на майбутнє.

Найдивніше не це.

Сидиш собі в підвалі десятки років , не їздиш нікуди бо всі квитки не поміщаються в 140 дол на місяць, ок, твій вибір. Але навіщо ти штовхаєш , де найкраще жити, де які гроші ходять , не бувавши там навіть проїздом? Якийсь халамидник наспівав свою субʼєктивну думку на ютубі, ти несеш це в маси і радиш іншим, серйозно? Найдивніше не це.Сидиш собі в підвалі десятки років , не їздиш нікуди бо всі квитки не поміщаються в 140 дол на місяць, ок, твій вибір. Але навіщо ти штовхаєш , де найкраще жити, де які гроші ходять , не бувавши там навіть проїздом? Якийсь халамидник наспівав свою субʼєктивну думку на ютубі, ти несеш це в маси і радиш іншим, серйозно? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19215 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2617 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 23:17 shapo написав: won написав:

Канада, США, Австралія, Туреччина - мінуси для імміграції.

А Швейцарія, хоч і дуже гарна, та он хоче провести референдум на обмеження кількості свого населення. Хто ще не встиг заїхати - треба поспішити. Бо буде хоч і гарна країна, але недоступна. І вони насправді великі молодці, що не йдуть на поводу у транснац корпорацій і інших зовнішніх політичних сил. Канада, США, Австралія, Туреччина - мінуси для імміграції.А Швейцарія, хоч і дуже гарна, та он хоче провести референдум на обмеження кількості свого населення. Хто ще не встиг заїхати - треба поспішити. Бо буде хоч і гарна країна, але недоступна. І вони насправді великі молодці, що не йдуть на поводу у транснац корпорацій і інших зовнішніх політичних сил.



Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.

Про Турцию не знаю да и она на любителя.

Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.

Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению. Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.Про Турцию не знаю да и она на любителя.Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению.



Я-бы с чем-то согласился насчет мультикультуризма и США, если-бы не одно НО.

У меня впечатление, что борятся не с иммиграцией, которая будет в будущем, а с тем, чтобы выпихнуть всех кого получится. И легалов и нелегалов. И цветных и белых. Вне зависимости от религии, расы, происхождения. Да, латиносам достается больше.

Если попробовать рассмотреть это с точки зрения развития ИИ и влияния его на экономику, то надо будет вводить базовый доход. И чем меньше населения, тем меньше ртов надо содержать.

С такой точки зрения, то что происходит имеет логику.

Со остальных точек зреняи, я логики не прослеживаю. Я-бы с чем-то согласился насчет мультикультуризма и США, если-бы не одно НО.У меня впечатление, что борятся не с иммиграцией, которая будет в будущем, а с тем, чтобы выпихнуть всех кого получится. И легалов и нелегалов. И цветных и белых. Вне зависимости от религии, расы, происхождения. Да, латиносам достается больше.Если попробовать рассмотреть это с точки зрения развития ИИ и влияния его на экономику, то надо будет вводить базовый доход. И чем меньше населения, тем меньше ртов надо содержать.С такой точки зрения, то что происходит имеет логику.Со остальных точек зреняи, я логики не прослеживаю. rjkz

Повідомлень: 18570 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8926 раз. Подякували: 5674 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 23:32 BIGor написав: won написав: Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати. Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати.

В які країни варто їхать? В які країни варто їхать?



Наверное в Зимбабве, где, если я не ошибаюсь, до отмены национальной валюты, которую никто не контролировал, на рынок возити тачки купюр, а после того, что были в ходу купюры в 100 триллионов зимбабвийских долларов, национальную валюту отменили как таковую.

Я не совсем понимаю, что плохого в том, какая система денежного обращения в США?

Очень удобная.

Меня больше напрягает скорость работы банковских операций.

А остальное - вполне имеет свои положительные стороны.

Я вообще не вижу плюсов в использовании наличных.

Можно тогда и наличные поставить под сомнение, и перейти на натуральный обмен.

Кстати, кто помнит, в Украине было время, когда не было практически иных коммерческих транзакций кроме бартера. Ну и что тут хорошего? Наверное в Зимбабве, где, если я не ошибаюсь, до отмены национальной валюты, которую никто не контролировал, на рынок возити тачки купюр, а после того, что были в ходу купюры в 100 триллионов зимбабвийских долларов, национальную валюту отменили как таковую.Я не совсем понимаю, что плохого в том, какая система денежного обращения в США?Очень удобная.Меня больше напрягает скорость работы банковских операций.А остальное - вполне имеет свои положительные стороны.Я вообще не вижу плюсов в использовании наличных.Можно тогда и наличные поставить под сомнение, и перейти на натуральный обмен.Кстати, кто помнит, в Украине было время, когда не было практически иных коммерческих транзакций кроме бартера. Ну и что тут хорошего? rjkz

Повідомлень: 18570 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8926 раз. Подякували: 5674 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 23:39 Хомякоид написав: Прохожий написав: BIGor

"У варшавському районі Гоцлав поліція затримала українця, якого підозрюють у незаконному вилові сома, довжиною у понад 182 см, з місцевого озера Балатон та його транспортуванні з порушенням правил."

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7238955/

твои "коллеги - аудиторы" развлекаются?



продолжайте в том же духе, долб.е.ы.... твои "коллеги - аудиторы" развлекаются?продолжайте в том же духе, долб.е.ы....



Я просто дурію з українських вільнолюдей за кордоном.

Один сома з центрального ставка браконьерить в центрі міста, інший в закритий заповідник їде і викладає відео, ще одне чудо на Гаваях кидає камнем в червонокнижного тюленя і каже що йому на все насрати.



Плять, а потім питають а чому нас не беруть в ЄС. Невже українці в масі зовсім довбні Я просто дурію з українських вільнолюдей за кордоном.Один сома з центрального ставка браконьерить в центрі міста, інший в закритий заповідник їде і викладає відео, ще одне чудо на Гаваях кидає камнем в червонокнижного тюленя і каже що йому на все насрати.Плять, а потім питають а чому нас не беруть в ЄС. Невже українці в масі зовсім довбні



Ну-ну.

Украинцы - патриоты.

Даже украинцы в Америке.

После начала полномасштабки, 2 украинца в баре недалеко оот меня повздорили насчет того, кто из них больший патриот Украины.

В результате спора, один другому нанес ножевое ранение в шею, которое оказалось несовместимым с дальнейшим продолжением не только спора, но и дальнейшего бренного существования.

В результате, один патриотично отправился в лучший мир, второй патриотично отправился на государственное содержание в места не столь отдаленные, сколь необходимые. Ну-ну.Украинцы - патриоты.Даже украинцы в Америке.После начала полномасштабки, 2 украинца в баре недалеко оот меня повздорили насчет того, кто из них больший патриот Украины.В результате спора, один другому нанес ножевое ранение в шею, которое оказалось несовместимым с дальнейшим продолжением не только спора, но и дальнейшего бренного существования.В результате, один патриотично отправился в лучший мир, второй патриотично отправился на государственное содержание в места не столь отдаленные, сколь необходимые. rjkz

Повідомлень: 18570 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8926 раз. Подякували: 5674 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 23:45 Water написав: Хомякоид написав: Water написав: Ви за будівельні роботи згідно договору розрахувались? Ви за будівельні роботи згідно договору розрахувались?





Розрахунок вчасно і згідно домовленостей.

Всі довольні. Розрахунок вчасно і згідно домовленостей.Всі довольні.

Тобто вчорну. В першу чергу погляньте на себе. Тобто вчорну. В першу чергу погляньте на себе.

Не совсем понимаю что такое "вчерную" рассчитаться за выполненную работу.

Если я найму ...скажем мекса и рассчитаюсь с ним даже наличными, ни я ни он не нарушают ни одного закона. Возможно, если ограничения по сумме разовых выплат наличными. Но интересовался.

Но он обязан будет указать этот доход в своей налоговой декларации. Даже если он нелегал.

Если-же я нинимаю кого-бы то ни было на постоянной основе, то обязан буду "настучать" и выдать 1099. Не совсем понимаю что такое "вчерную" рассчитаться за выполненную работу.Если я найму ...скажем мекса и рассчитаюсь с ним даже наличными, ни я ни он не нарушают ни одного закона. Возможно, если ограничения по сумме разовых выплат наличными. Но интересовался.Но он обязан будет указать этот доход в своей налоговой декларации. Даже если он нелегал.Если-же я нинимаю кого-бы то ни было на постоянной основе, то обязан буду "настучать" и выдать 1099. rjkz

Повідомлень: 18570 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8926 раз. Подякували: 5674 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 23:55 Щось давно не було новин з Канади, від правнука барона Мюнхаузена. Frant

Повідомлень: 23385 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1844 раз. Подякували: 2606 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3345334633473348 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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