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писав чітатєль, пісятєль, чи колектив авторів обліківки «flyman”?
Флуман почав підтасовувати повідомлення. Зовсім дно. Але запишемо в блокнотик на майбутнє.
Найдивніше не це. Сидиш собі в підвалі десятки років , не їздиш нікуди бо всі квитки не поміщаються в 140 дол на місяць, ок, твій вибір. Але навіщо ти штовхаєш , де найкраще жити, де які гроші ходять , не бувавши там навіть проїздом? Якийсь халамидник наспівав свою субʼєктивну думку на ютубі, ти несеш це в маси і радиш іншим, серйозно?
won написав: Канада, США, Австралія, Туреччина - мінуси для імміграції. А Швейцарія, хоч і дуже гарна, та он хоче провести референдум на обмеження кількості свого населення. Хто ще не встиг заїхати - треба поспішити. Бо буде хоч і гарна країна, але недоступна. І вони насправді великі молодці, що не йдуть на поводу у транснац корпорацій і інших зовнішніх політичних сил.
Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции. Про Турцию не знаю да и она на любителя. Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора. Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению.
Я-бы с чем-то согласился насчет мультикультуризма и США, если-бы не одно НО. У меня впечатление, что борятся не с иммиграцией, которая будет в будущем, а с тем, чтобы выпихнуть всех кого получится. И легалов и нелегалов. И цветных и белых. Вне зависимости от религии, расы, происхождения. Да, латиносам достается больше. Если попробовать рассмотреть это с точки зрения развития ИИ и влияния его на экономику, то надо будет вводить базовый доход. И чем меньше населения, тем меньше ртов надо содержать. С такой точки зрения, то что происходит имеет логику. Со остальных точек зреняи, я логики не прослеживаю.
won написав:Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати.
В які країни варто їхать?
Наверное в Зимбабве, где, если я не ошибаюсь, до отмены национальной валюты, которую никто не контролировал, на рынок возити тачки купюр, а после того, что были в ходу купюры в 100 триллионов зимбабвийских долларов, национальную валюту отменили как таковую. Я не совсем понимаю, что плохого в том, какая система денежного обращения в США? Очень удобная. Меня больше напрягает скорость работы банковских операций. А остальное - вполне имеет свои положительные стороны. Я вообще не вижу плюсов в использовании наличных. Можно тогда и наличные поставить под сомнение, и перейти на натуральный обмен. Кстати, кто помнит, в Украине было время, когда не было практически иных коммерческих транзакций кроме бартера. Ну и что тут хорошего?
Прохожий написав:BIGor "У варшавському районі Гоцлав поліція затримала українця, якого підозрюють у незаконному вилові сома, довжиною у понад 182 см, з місцевого озера Балатон та його транспортуванні з порушенням правил." https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7238955/ твои "коллеги - аудиторы" развлекаются?
продолжайте в том же духе, долб.е.ы....
Я просто дурію з українських вільнолюдей за кордоном. Один сома з центрального ставка браконьерить в центрі міста, інший в закритий заповідник їде і викладає відео, ще одне чудо на Гаваях кидає камнем в червонокнижного тюленя і каже що йому на все насрати.
Плять, а потім питають а чому нас не беруть в ЄС. Невже українці в масі зовсім довбні
Ну-ну. Украинцы - патриоты. Даже украинцы в Америке. После начала полномасштабки, 2 украинца в баре недалеко оот меня повздорили насчет того, кто из них больший патриот Украины. В результате спора, один другому нанес ножевое ранение в шею, которое оказалось несовместимым с дальнейшим продолжением не только спора, но и дальнейшего бренного существования. В результате, один патриотично отправился в лучший мир, второй патриотично отправился на государственное содержание в места не столь отдаленные, сколь необходимые.
Water написав:Ви за будівельні роботи згідно договору розрахувались?
Розрахунок вчасно і згідно домовленостей. Всі довольні.
Тобто вчорну. В першу чергу погляньте на себе.
Не совсем понимаю что такое "вчерную" рассчитаться за выполненную работу. Если я найму ...скажем мекса и рассчитаюсь с ним даже наличными, ни я ни он не нарушают ни одного закона. Возможно, если ограничения по сумме разовых выплат наличными. Но интересовался. Но он обязан будет указать этот доход в своей налоговой декларации. Даже если он нелегал. Если-же я нинимаю кого-бы то ни было на постоянной основе, то обязан буду "настучать" и выдать 1099.