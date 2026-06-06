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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3354335533563357 Додано: Суб 06 чер, 2026 14:37 Хомякоид написав: Water написав: Хомякоид написав: Третій раз пишу. Це розповсюджене явище серед німців і не серед німців.

Поліція не контролює короткострокові роботи в приватних помешканнях які не заважають сусідам.

Це не мої правила. Це мене навчили в Німеччині.

Не має невідворотності покарання. Народ цим користцється.

Всіх все влаштовує. Третій раз пишу. Це розповсюджене явище серед німців і не серед німців.Поліція не контролює короткострокові роботи в приватних помешканнях які не заважають сусідам.Це не мої правила. Це мене навчили в Німеччині.Не має невідворотності покарання. Народ цим користцється.Всіх все влаштовує.

Навчили ауслендери на фейсбуці, бо німці таким не користуються. Чому- здогадайтесь самі. Навчили ауслендери на фейсбуці, бо німці таким не користуються. Чому- здогадайтесь самі.

Ви відірвані від життя.

Я чув не менше трьох випадків де німці саме цим користувались.



Субота рахується робочим днем і дозволяються будівельні роботи. Ви відірвані від життя.Я чув не менше трьох випадків де німці саме цим користувались.Субота рахується робочим днем і дозволяються будівельні роботи.

Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства.

У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи?

Читайте за штрафи, а нє Фейсбук. Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства.У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи?Читайте за штрафи, а нє Фейсбук. Water Повідомлень: 4293 З нами з: 06.03.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 14:41 Хомякоид написав: Субота в Німеччині рахується робочим днем і дозволяються будівельні роботи Субота в Німеччині рахується робочим днем і дозволяються будівельні роботи підтверджую. З слів моїх декількох знайомих-біженок- саме так. підтверджую. З слів моїх декількох знайомих-біженок- саме так. Frant

Повідомлень: 23394 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1855 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 15:05 Water написав: Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства.

У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи?

Читайте за штрафи, а нє Фейсбук. Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства.У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи?Читайте за штрафи, а нє Фейсбук.



Яка Schwarzarbeit ?

Друг дитинства допоміг в роботі.

Робота нерегулярна, однодена.

Не може бути ? Яка Schwarzarbeit ?Друг дитинства допоміг в роботі.Робота нерегулярна, однодена.Не може бути ? Хомякоид Повідомлень: 2956 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3301 раз. Подякували: 550 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 15:25 Hotab написав: won

Припездоч, ти надто скудоумне щоб розбиратись в початковому походженні коштів.

Ти уйобок теж на українських податках живеш, коли вчитель приходить купити у тебе товар чи послугу. Але ти ж тупе, тому не зрозумієш про що мова.

Таких 3,14*** під час війни треба четвертувати. Припездоч, ти надто скудоумне щоб розбиратись в початковому походженні коштів.Ти уйобок теж на українських податках живеш, коли вчитель приходить купити у тебе товар чи послугу. Але ти ж тупе, тому не зрозумієш про що мова.Таких 3,14*** під час війни треба четвертувати.

ККЦ пропонував обценьками за вухо - і в ТЦК! ККЦ пропонував обценьками за вухо - і в ТЦК! Frant

Повідомлень: 23394 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1855 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 15:28 won написав: чинуші зробили все, щоб всі жили по принципу "я не я, і хата не моя", або " моя хата скраю", коли потрібно допомогти інші людині. Скоти. Зате коли треба державі помогти стрясти із сусіда грошенят - так привчили всіх навпаки, забесплатно гнидувати.

Гади.

І таким бездушним чинушам ше й податки платить? чинуші зробили все, щоб всі жили по принципу "я не я, і хата не моя", або " моя хата скраю", коли потрібно допомогти інші людині. Скоти. Зате коли треба державі помогти стрясти із сусіда грошенят - так привчили всіх навпаки, забесплатно гнидувати.Гади.І таким бездушним чинушам ше й податки платить?

з українськими чиновниками середньої та вищої ланки - так, найперші злодії. Але ж іншої держави у нас немає.



won написав: як і євросовок з тупими чиновниками і як і євросовок з тупими чиновниками і

А чим завинили перед вами європейські чиновники?

Вони точно не злодії.



Все таки, пане Won - ви ідейний анархіст-вільнолюдина, чи просто малоосвічений жадібний заздрисний жмот, який хоче обкрадати свою державу, як це прийнято в Московії та її сателітах? з українськими чиновниками середньої та вищої ланки - так, найперші злодії. Але ж іншої держави у нас немає.А чим завинили перед вами європейські чиновники?Вони точно не злодії.Все таки,, який хоче обкрадати свою державу, як це прийнято в Московії та її сателітах? Frant

Повідомлень: 23394 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1855 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 15:41 Frant написав: Hotab написав: won

Припездоч, ти надто скудоумне щоб розбиратись в початковому походженні коштів.

Ти уйобок теж на українських податках живеш, коли вчитель приходить купити у тебе товар чи послугу. Але ти ж тупе, тому не зрозумієш про що мова.

Таких 3,14*** під час війни треба четвертувати. Припездоч, ти надто скудоумне щоб розбиратись в початковому походженні коштів.Ти уйобок теж на українських податках живеш, коли вчитель приходить купити у тебе товар чи послугу. Але ти ж тупе, тому не зрозумієш про що мова.Таких 3,14*** під час війни треба четвертувати.

ККЦ пропонував обценьками за вухо - і в ТЦК! ККЦ пропонував обценьками за вухо - і в ТЦК!

Ну подібна публіка і розуміє лише кнут. Платить там, де не може не платити . Виконує лише ті правила, за які його йопнуть по самі «не балуйся». А в решті нагла і тупа вільнолюдь, яка користується слабкістю держави і невмінням загнати таке бидло в стійло.

Але найгірше не це. Воно ще і кічиться, що зуміло жити за рахунок інших: інші фінансують оборону , охорону . Ну подібна публіка і розуміє лише кнут. Платить там, де не може не платити . Виконує лише ті правила, за які його йопнуть по самі «не балуйся». А в решті нагла і тупа вільнолюдь, яка користується слабкістю держави і невмінням загнати таке бидло в стійло.Але найгірше не це. Воно ще і кічиться, що зуміло жити за рахунок інших: інші фінансують оборону , охорону . Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19275 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2621 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3354335533563357 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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