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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3355335633573358
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 19:31

  TUR написав:
  Сибарит написав:Что же касается формы, насколько я понимаю, это зависит от статуса нанимаемого работника. Если у работника есть корпорация (некий аналог нашего фоп), оформляется 1099, если нет - W2.

Я достаточно написал здесь Еміграція, заробітчанство
1099 нельзя при прямом найме. Нужен W2.
И там есть исключение когда бебисестер сама до 18 лет - нет налогов.

Читал.
Поэтому эту часть сообщения и написал.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 19:37

rjkz
Ваша проблема в том, что вы пользуетесь консультациями за 40 долл непонятно кого....
Нет таких цен за консультации налоговых агентов (CPA /EA и других).
TUR
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 19:43

  won написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное.
Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!»

Бетону плюс.

Вже пояснювалося мною раніше, але повторю - так як по скарзі хотаба, water або франта (великих поборників моральності за чужий рахунок) попередні вчорашні пости потерли: за то, що платяться податки, ніхто ні на кого не "кидається". Натомість було озвучено здивування, що є щирі "инициативные дураки", які проповідують, що вони самі хочуть платити податки, і щоб інші їм теж платили. Цілком очевидно виникає думка, що це або хворі люди, або чиновники, які з цих податків і кормляться.

Якщо є самоврядування, і гарна адекватна тер.громада (або аналог в інших країнах), ти там живеш - то дійсно схочеш туди платити, щоб довкола тебе все ставало кращим. Але не в централізовану державну казну, з якої до мене дійде назад у вигляді блага ніщо. Туди всі здорові люди займаються отпимізацією, і правильно роблять. Бо якщо не протидіяти цьому, то розростеться неймовірна кількість бюджетних кровосісів (наче зараз їх мало), паразитів суспільства (чинуш), які будуть просто красти ті гроші. Тому в державу - ні, в громаду - залежно від того, яка громада. Але в поганій громаді і жити не треба. Тож треба спочатку знайти гарне місце для життя (для чого ця тема і є), зрозуміти, що ти хочеш його покращувати, і аж після того там почати платити податки. Але якщо живеш там, де живеш, а там нічого не міняється на краще - то податки туди не потрібно. Спочатку потрібно навести лад з казнокрадами.

upd.: модератори, чому потерли? Чи хтось не згоден, що треба боротись із корупціонерами??


Ну, ок, давайте на примере США.
Как раз подходит.
Есть федеральный уровень налогов и есть уровень штата.
Есть уровень городов, каунти (округ) и есть уровень даже комьюнити.
На какой уровень не платить?
На уровень комьюнити?
Это вывоз мусора, те-же местные бассейны общего пользования.
Представление в городе. Уборка общих мест и тп.
На уровне города, каунти.
Это полиция, медицина, пожарные, содержание дорог и школ, административные функции. За это не платиить? Ну будут плохие школы, местные больницы, пожарные не смогут заправить машину (или на лошади приедут), полиция не будет приезжать на вызов.
На уровне штата?
Это полиция штата, представление интересов штата на национальном уровне, инфраструктура штата, университеты, социальные программы. И тп.
На федеральном уровне...чтобы совсем долго не распинаться... у США самая сильная армия на планете. И поэтому на нее никто пока не нападает.
Япония напала на США во время 2 МВ и получила 2 ядерные бомбы. Бюджет Пентагона 900 млрд долларов, Трамп хочет увеличить его до 1,5 трлн. Это федеральные налоги и только.

Другое дело, что случись в США такая коррупционная ситуация, которая была в Украине с момента обретения Независимости, я уверен, что и американцы бы не платили такие налоги, но для этого есть политическая система, которая сносит людей, которые работают не на общество.
В этом плане, сегодняшняя ситуация очень необычна.
rjkz
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  #<1 ... 3355335633573358
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