Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3371337233733374> Додано: Суб 13 чер, 2026 20:16 Frant написав: Bolt написав: То нас разом потягнуть.😏 То нас разом потягнуть.😏

Хіба що з нью-йоркським бігунцем-ухилянтом Хіба що з нью-йоркським бігунцем-ухилянтом



Интересно на это посмотреть.

ТЦК отправит спецагента франта, чтобы вывез колю в чемодане с двойным дном и доставил "для уточнения данных".

Но франт миссию саботирует и по кгбшной привычке завалит "клиента" ледорубом.

Сам останется в США, попросит политубежище, потому что его ненавистная украинская власть не устраивает.

Но ЦРУ опознает в нем фсбшного агента и придется франту отстреливаясь метаболами прорываться в раSSийское посольство.

Он уже почти достгнет цели, но споткнется на ступеньках амбассады и напорется на свой-же ледоруб. И так 8 раз подряд.





ЗЫ: Смотрите в мировом прокате!

Многомиллионный блокбастер!

"Ледоруб франта".

Основано на реальных событиях! Интересно на это посмотреть.ТЦК отправит спецагента франта, чтобы вывез колю в чемодане с двойным дном и доставил "для уточнения данных".Но франт миссию саботирует и по кгбшной привычке завалит "клиента" ледорубом.Сам останется в США, попросит политубежище, потому что его ненавистная украинская власть не устраивает.Но ЦРУ опознает в нем фсбшного агента и придется франту отстреливаясь метаболами прорываться в раSSийское посольство.Он уже почти достгнет цели, но споткнется на ступеньках амбассады и напорется на свой-же ледоруб. И так 8 раз подряд.ЗЫ: Смотрите в мировом прокате!Многомиллионный блокбастер!"Ледоруб франта".Основано на реальных событиях! rjkz

Повідомлень: 18608 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8940 раз. Подякували: 5683 раз. Профіль 14 10 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 20:19 rjkz

Без реєстрації і смс Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19324 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2626 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 05:42 Frant написав: його 4 орендних квартири в Києві, які генерують йому дохід, тоді як він спокійно живе і добре заробляє в Америці? його 4 орендних квартири в Києві, які генерують йому дохід, тоді як він спокійно живе і добре заробляє в Америці?

Я тоже завидую, но зачем столько агрессии?

Это непродуктивно. Я тоже завидую, но зачем столько агрессии?Это непродуктивно. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9614 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6536 раз. Подякували: 21809 раз. Профіль 136 85 39 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 06:10 Сибарит написав: Frant написав: його 4 орендних квартири в Києві, які генерують йому дохід, тоді як він спокійно живе і добре заробляє в Америці? його 4 орендних квартири в Києві, які генерують йому дохід, тоді як він спокійно живе і добре заробляє в Америці?

Я тоже завидую, но зачем столько агрессии?

Это непродуктивно. Я тоже завидую, но зачем столько агрессии?Это непродуктивно.



Не надо завидовать.

У франта с пятницы тяжелое обострение.

Ему с каждым разом все больше мерещится квартир, которые он защищает.

Прям своей тощей грудью на амброзуры. Прям как павлик матросов.

К понедельнику утра немного придет в себя, к среде почти в человеческое состояние вернется.

А так, да, "Каждую пятницу ..." ну и далее по тексту. Не надо завидовать.У франта с пятницы тяжелое обострение.Ему с каждым разом все больше мерещится квартир, которые он защищает.Прям своей тощей грудью на амброзуры. Прям как павлик матросов.К понедельнику утра немного придет в себя, к среде почти в человеческое состояние вернется.А так, да, "Каждую пятницу ..." ну и далее по тексту. rjkz

Повідомлень: 18608 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8940 раз. Подякували: 5683 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 07:46 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Прям своей тощей грудью на амброзуры. Прям как павлик матросов. Прям своей тощей грудью на амброзуры. Прям как павлик матросов.

Павликом був Морозов, а Матросов - Олександр. Павликом був Морозов, а Матросов - Олександр. Ой+

Повідомлень: 7433 З нами з: 19.04.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 07:58 Ой+ написав: rjkz написав: Прям своей тощей грудью на амброзуры. Прям как павлик матросов. Прям своей тощей грудью на амброзуры. Прям как павлик матросов.

Павликом був Морозов, а Матросов - Олександр. Павликом був Морозов, а Матросов - Олександр.

Был анекдот про Павлика Матросова, который закрывал амбразуру грудью своего отца. Был анекдот про Павлика Матросова, который закрывал амбразуру грудью своего отца. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9614 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6536 раз. Подякували: 21809 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 08:14 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.

З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. . Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. .

а якщо в дружини друга група - догляд же можна оформити? чи якраз відстрочка й не оформлена? а якщо в дружини друга група - догляд же можна оформити? чи якраз відстрочка й не оформлена?

Та фіг там.

Є двое повнолітніх дітей. Та фіг там.Є двое повнолітніх дітей.



При чому тут діти?? Це ж не про батьків мова. Відсрочка оформлюється автоматично через резерв плюс десь за 2 хв.



Ви щось не договарюєте. Або чогось не знаєте. Треба лише щоб дружина була у реєстрі громадян з інвалідністю, що майже гарантовпно при отриманні пенсії по інвалідності але не гарантовано при отриманні соцдопомоги по інвалідності. Це питання вирішується через подачі заяви отут https://ek-cbi.msp.gov.ua (кнопка справа зверху) і наполегливих дзвінів або просто візиту дружини у районну службу соцзахисту, який цей запит отримує від того сайту і який вони повинні опрацювати вручну, але вони з цим дуже рідко мають справу, можливо ніколи). І треба щоб у неї і у вас в дії був актовий запис про одруження, і в цьому записі були обидва ідентифікаційних кода. Це все що треба. І далі 2 хв через резерв плюс. Можна не дякувати ) При чому тут діти?? Це ж не про батьків мова. Відсрочка оформлюється автоматично через резерв плюс десь за 2 хв.Ви щось не договарюєте. Або чогось не знаєте. Треба лише щоб дружина була у реєстрі громадян з інвалідністю, що майже гарантовпно при отриманні пенсії по інвалідності але не гарантовано при отриманні соцдопомоги по інвалідності. Це питання вирішується через подачі заяви отут(кнопка справа зверху) і наполегливих дзвінів або просто візиту дружини у районну службу соцзахисту, який цей запит отримує від того сайту і який вони повинні опрацювати вручну, але вони з цим дуже рідко мають справу, можливо ніколи). І треба щоб у неї і у вас в дії був актовий запис про одруження, і в цьому записі були обидва ідентифікаційних кода. Це все що треба. І далі 2 хв через резерв плюс. Можна не дякувати ) Востаннє редагувалось adeges в Нед 14 чер, 2026 08:32, всього редагувалось 1 раз. adeges Повідомлень: 4627 З нами з: 14.03.06 Подякував: 435 раз. Подякували: 1077 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 09:14 Re: Еміграція, заробітчанство Чи можливо самому утеплити будинок ?

В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса)

Є знайомий який зможе допомогти.

Чи варто самому утеплити назовні будинок ?

Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ?

Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт. Хомякоид Повідомлень: 2962 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3315 раз. Подякували: 555 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 09:21 adeges



При чому тут діти??





Теж здивувався. Наче ж живий чоловік - перший хто має піклуватись з т.з. закону.

Мене інший момент зацікавив. Якщо Болт успішно виїжджав з дружиною (як супррвід) не маючи статусу офіційного доглядача, то виходить що дружину Болта по черзі можуть возити (і самі не повертатись) як сам Болт, так і повнолітні діти (якщо чоловіки.. і також не повертатись?) Чи така схема не працює?) Я якось думав що такі лазівки всі закриті, а тут виявляється.. Теж здивувався. Наче ж живий чоловік - перший хто має піклуватись з т.з. закону.Мене інший момент зацікавив. Якщо Болт успішно виїжджав з дружиною (як супррвід) не маючи статусу офіційного доглядача, то виходить що дружину Болта по черзі можуть возити (і самі не повертатись) як сам Болт, так і повнолітні діти (якщо чоловіки.. і також не повертатись?) Чи така схема не працює?) Я якось думав що такі лазівки всі закриті, а тут виявляється.. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19324 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2626 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 09:45 Hotab написав: adeges



При чому тут діти??





Теж здивувався. Наче ж живий чоловік - перший хто має піклуватись з т.з. закону.

Мене інший момент зацікавив. Якщо Болт успішно виїжджав з дружиною (як супррвід) не маючи статусу офіційного доглядача, то виходить що дружину Болта по черзі можуть возити (і самі не повертатись) як сам Болт, так і повнолітні діти (якщо чоловіки.. і також не повертатись?) Чи така схема не працює?) Я якось думав що такі лазівки всі закриті, а тут виявляється.. Теж здивувався. Наче ж живий чоловік - перший хто має піклуватись з т.з. закону.Мене інший момент зацікавив. Якщо Болт успішно виїжджав з дружиною (як супррвід) не маючи статусу офіційного доглядача, то виходить що дружину Болта по черзі можуть возити (і самі не повертатись) як сам Болт, так і повнолітні діти (якщо чоловіки.. і також не повертатись?) Чи така схема не працює?) Я якось думав що такі лазівки всі закриті, а тут виявляється..



Доглядач це про батьків. Виїзжати з дружиною інвалідом 1-2 і іноді 3ї групи можна без будь яких обмежень. Навіть без відсрочки. Просто без неї до кордону не доїдеш. Раніше, щонайменше у 2024 за свідченнями Болта ще можна було. Дітей хлопців не випустять при дієздатному чоловікові, бо вони не зможуть оформити акт догляду. Дієздатний це будь який крім офіційно визнаного в Україні інваліда



В цілому у 2022-2023 виїхати було порівняно просто. Військово облікові були не потрібні. Ставились більш людяно. Відповідь їду за кордон на КПП сприймалась нормально. Перші закручення гайок почались у січні 2023. Почали трохи щемити шлях. Але ще працювало, якщо особливо були до того виїзди без порушень. До кінця 2023 без особливих проблем можна було виїхати у відрядження Доглядач це про батьків. Виїзжати з дружиною інвалідом 1-2 і іноді 3ї групи можна без будь яких обмежень. Навіть без відсрочки. Просто без неї до кордону не доїдеш. Раніше, щонайменше у 2024 за свідченнями Болта ще можна було. Дітей хлопців не випустять при дієздатному чоловікові, бо вони не зможуть оформити акт догляду. Дієздатний це будь який крім офіційно визнаного в Україні інвалідаВ цілому у 2022-2023 виїхати було порівняно просто. Військово облікові були не потрібні. Ставились більш людяно. Відповідь їду за кордон на КПП сприймалась нормально. Перші закручення гайок почались у січні 2023. Почали трохи щемити шлях. Але ще працювало, якщо особливо були до того виїзди без порушень. До кінця 2023 без особливих проблем можна було виїхати у відрядження Востаннє редагувалось adeges в Нед 14 чер, 2026 10:04, всього редагувалось 2 разів. adeges Повідомлень: 4627 З нами з: 14.03.06 Подякував: 435 раз. Подякували: 1077 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3371337233733374> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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