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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3371337233733374>
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 20:16

  Frant написав:
  Bolt написав:То нас разом потягнуть.😏

Хіба що з нью-йоркським бігунцем-ухилянтом


Интересно на это посмотреть.
ТЦК отправит спецагента франта, чтобы вывез колю в чемодане с двойным дном и доставил "для уточнения данных".
Но франт миссию саботирует и по кгбшной привычке завалит "клиента" ледорубом.
Сам останется в США, попросит политубежище, потому что его ненавистная украинская власть не устраивает.
Но ЦРУ опознает в нем фсбшного агента и придется франту отстреливаясь метаболами прорываться в раSSийское посольство.
Он уже почти достгнет цели, но споткнется на ступеньках амбассады и напорется на свой-же ледоруб. И так 8 раз подряд.


ЗЫ: Смотрите в мировом прокате!
Многомиллионный блокбастер!
"Ледоруб франта".
Основано на реальных событиях!
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 20:19

rjkz
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Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 05:42

  Frant написав:його 4 орендних квартири в Києві, які генерують йому дохід, тоді як він спокійно живе і добре заробляє в Америці?

Я тоже завидую, но зачем столько агрессии?
Это непродуктивно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 06:10

  Сибарит написав:
  Frant написав:його 4 орендних квартири в Києві, які генерують йому дохід, тоді як він спокійно живе і добре заробляє в Америці?

Я тоже завидую, но зачем столько агрессии?
Это непродуктивно.


Не надо завидовать.
У франта с пятницы тяжелое обострение.
Ему с каждым разом все больше мерещится квартир, которые он защищает.
Прям своей тощей грудью на амброзуры. Прям как павлик матросов.
К понедельнику утра немного придет в себя, к среде почти в человеческое состояние вернется.
А так, да, "Каждую пятницу ..." ну и далее по тексту.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 07:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Прям своей тощей грудью на амброзуры. Прям как павлик матросов.

Павликом був Морозов, а Матросов - Олександр.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 07:58

  Ой+ написав:
  rjkz написав:Прям своей тощей грудью на амброзуры. Прям как павлик матросов.

Павликом був Морозов, а Матросов - Олександр.

Был анекдот про Павлика Матросова, который закрывал амбразуру грудью своего отца.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 08:14

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.
З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. .

а якщо в дружини друга група - догляд же можна оформити? чи якраз відстрочка й не оформлена?

Та фіг там.
Є двое повнолітніх дітей.


При чому тут діти?? Це ж не про батьків мова. Відсрочка оформлюється автоматично через резерв плюс десь за 2 хв.

Ви щось не договарюєте. Або чогось не знаєте. Треба лише щоб дружина була у реєстрі громадян з інвалідністю, що майже гарантовпно при отриманні пенсії по інвалідності але не гарантовано при отриманні соцдопомоги по інвалідності. Це питання вирішується через подачі заяви отут https://ek-cbi.msp.gov.ua (кнопка справа зверху) і наполегливих дзвінів або просто візиту дружини у районну службу соцзахисту, який цей запит отримує від того сайту і який вони повинні опрацювати вручну, але вони з цим дуже рідко мають справу, можливо ніколи). І треба щоб у неї і у вас в дії був актовий запис про одруження, і в цьому записі були обидва ідентифікаційних кода. Це все що треба. І далі 2 хв через резерв плюс. Можна не дякувати )
Востаннє редагувалось adeges в Нед 14 чер, 2026 08:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 09:14

Re: Еміграція, заробітчанство

Чи можливо самому утеплити будинок ?
В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса)
Є знайомий який зможе допомогти.
Чи варто самому утеплити назовні будинок ?
Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ?
Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 09:21

adeges

При чому тут діти??


Теж здивувався. Наче ж живий чоловік - перший хто має піклуватись з т.з. закону.
Мене інший момент зацікавив. Якщо Болт успішно виїжджав з дружиною (як супррвід) не маючи статусу офіційного доглядача, то виходить що дружину Болта по черзі можуть возити (і самі не повертатись) як сам Болт, так і повнолітні діти (якщо чоловіки.. і також не повертатись?) Чи така схема не працює?) Я якось думав що такі лазівки всі закриті, а тут виявляється..
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 09:45

  Hotab написав:adeges

При чому тут діти??


Теж здивувався. Наче ж живий чоловік - перший хто має піклуватись з т.з. закону.
Мене інший момент зацікавив. Якщо Болт успішно виїжджав з дружиною (як супррвід) не маючи статусу офіційного доглядача, то виходить що дружину Болта по черзі можуть возити (і самі не повертатись) як сам Болт, так і повнолітні діти (якщо чоловіки.. і також не повертатись?) Чи така схема не працює?) Я якось думав що такі лазівки всі закриті, а тут виявляється..


Доглядач це про батьків. Виїзжати з дружиною інвалідом 1-2 і іноді 3ї групи можна без будь яких обмежень. Навіть без відсрочки. Просто без неї до кордону не доїдеш. Раніше, щонайменше у 2024 за свідченнями Болта ще можна було. Дітей хлопців не випустять при дієздатному чоловікові, бо вони не зможуть оформити акт догляду. Дієздатний це будь який крім офіційно визнаного в Україні інваліда

В цілому у 2022-2023 виїхати було порівняно просто. Військово облікові були не потрібні. Ставились більш людяно. Відповідь їду за кордон на КПП сприймалась нормально. Перші закручення гайок почались у січні 2023. Почали трохи щемити шлях. Але ще працювало, якщо особливо були до того виїзди без порушень. До кінця 2023 без особливих проблем можна було виїхати у відрядження
Востаннє редагувалось adeges в Нед 14 чер, 2026 10:04, всього редагувалось 2 разів.
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