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#<1 ... 3388338933903391 Додано: Суб 20 чер, 2026 09:17 Еміграція, заробітчанство



News from Turkey



Як всі розуміють, на Земній кулі в наш час перебуває тільки один живий організм, який проводить унікальний науковий експеримент як прожити за 144 долари на місяць та без родини, яблук, автівок та суниці, мудро повчаючи жебракуванню та самобичуванню численних мешканців братерської московії в своєму російському блозі.



В Туреччині нараховується - - я гадаю - не менше 50 000 українців, які в ці дні вирішують питання наявності/відсутності авто в своїй родині.



Як всі пам"ятають, як що в країні водяться гроші, то завжди бувають люди, у яких їх багато, а тому:



- багато наших українців купують авто на первинному або вторинному ринку в Туреччині. Я сам знайомий з людьми, які купували, наприклад KIA Sportage в салоні за 50 000 доларів, або на вторинному ринку щось за 15 000 доларів (з того, що в Україні мріють продати за 10 000). Це має економічний сенс, тому що в Туреччині - реально - завжди можна продати та реально повернути всі свої гроші - ще й часто з профітом. Специфіка південної країни, в яку навіть можуть не вірити наші автовласники.



- реально можна в деяких визначених випадках пройти процедуру "умовного розмитнення". Наприклад, в ці дні спілкуюся з нашим моряком - він в Саудівській Аравії зараз на своєму судні - а його жінка в Анталії зараз проходить цю процедуру з внесенням на спецвалютний депозитний рахунок - як він мені вчора написав - суми в 19 000 доларів. Це депозит, який НЕ іде в бюджет Туреччини, а просто зберігається до вивезення авто з Туреччини. Хтось скаже, що то занадто, хтось тут напише - як на минулому тижні, що своїм жінкам - сивим та ще й з неголеними ногами, грудями та обличчям, одягненим в зім"яті невипрані футболки (це типу стандартний такий одяг жінок) не можна давати не те що авто, а й гроші. Ну а хтось думає і діє інакше. І жінки в них виглядають ДОСТОЙНО, зустрічаючи чоловіка на власному авто в аеропорту.



- реально можна і варто виїхати з Туреччини на 185 днів, щоби отримати ЧУДОВЕ БЕЗКОШТОВНЕ право завезти знову на 2 роки своє улюблене авто, до якого людина звикає як до частини свого тіла. Незважаючи на певні незручності та витрати це має великий економічний, соціальний, пізнавальний та корисний сенс.



ПОЯСНЮЮ:

а) навіщо платити за KIA Sportage 50 000 USD або Honda НR-V - 60 000 USD, якщо можна виїхати в одну з країн Шенгенської угоди на 90 днів та потім ще на 90 днів - в Молдову, або в Сербію. Зараз в Бургасі (Болгарія) взяв в оренду 3-к квартиру мій колишній підлеглий - за 400 євро - та проводить весь час на пляжі або в кафе. Надсилає задоволені фото.



б) виїжджаючи на 185 днів один раз (!!!!) на 2 роки ти економиш таку страшну за розмірами купу грошей, яку навіть важко порахувати.

Наприклад, нова Honda CR-V (я просто вчора був в салоні в Анталії та вказую цю марку) вартує 5 800 000 лір/гривень або більше 100 000 євро.

В Україні таке ж "молоде" авто можна взяти за 30 000 доларів.

Залишок грошей - як говорив Воланд - провести в компанії красивих дівчат з бокалом вина.

А якщо узяти в Україні - під час 185-ти денної перерви - авто, якому, скажімо 10 років - то це взагалі обійдеться не більше, ніж в 15 000 доларів: за різницю будете утримувати найближчі 50 років особистого негра-масажиста та філіппінку-кавоподавальщицю прямо в ранкове ліжко.



в) ідемо далі: 185 днів відсутності в Туреччині - це справжнє свято подорожей в Європі. Був би час: мене он запрошують мінімум в два міста в Німеччині - та в Велику Британію - так ще й часу немає відвідати друзів... А ще й дочка кума святкує день народження в Чорногорії, де мешкає вже років 15, та вже там народила двох синочків своєму розумному чоловікові (університет в Україні та легальна робота в Чорногорії)...



г) 185 днів можна провести в чудовій гірській Грузії, орендуючи квартиру в Батумі: моя колишня колега по роботі - зараз мешкає в АР Крим, де жила та працювала і до окупації Криму - саме там має чудову нову квартиру (від квартири в Батумі за 30 000 доларів в 2021 році відмовився флайман[/i]) та із задоволенням здасть її будь-кому на півроку...

Так що цікаві варіанти є...



І є проблеми:

- не може/нехоче залишати родину з 4-ма дітьми наш українець навіть на 4-5 днів. Думає що робити. Найняти "гонщика" авто в Україну - є такі - обійдеться десь в 1 000 євро;

- не можуть залишати Туреччину люди, які мають офіційне працевлаштування і бояться втратити роботу. akurt

Повідомлень: 12185 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4418 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 09:54 akurt написав: хтось тут напише - як на минулому тижні, що своїм жінкам - сивим та ще й з неголеними ногами, грудями та обличчям, одягненим в зім"яті невипрані футболки (це типу стандартний такий одяг жінок) не можна давати не те що авто, а й гроші. Ну а хтось думає і діє інакше. І жінки в них виглядають ДОСТОЙНО, зустрічаючи чоловіка на власному авто в аеропорту. хтось тут напише - як на минулому тижні, що своїм жінкам - сивим та ще й з неголеними ногами, грудями та обличчям, одягненим в зім"яті невипрані футболки (це типу стандартний такий одяг жінок) не можна давати не те що авто, а й гроші. Ну а хтось думає і діє інакше. І жінки в них виглядають ДОСТОЙНО, зустрічаючи чоловіка на власному авто в аеропорту.

akurt написав: на Тесла Y мабуть тепер буде їздити жінка: влаштувалася на роботу викладачем в університет (назву не спитав) на 60 доларів за годину.

Треба виглядати перед студентами достойно... на Тесла Y мабуть тепер буде їздити жінка: влаштувалася на роботу викладачем в університет (назву не спитав) на 60 доларів за годину.Треба виглядати перед студентами достойно...

Тобто, ви хочете сказать, що така ваша знайома жіночка, зараз приїде до уні на електричці і...?

Поясніть вашу писанину.

Красно дякую. Тобто, ви хочете сказать, що така ваша знайома жіночка, зараз приїде до уні на електричці і...?Поясніть вашу писанину.Красно дякую. Water Повідомлень: 4362 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 10:01 Де новини із-за кордону? Де пересічному добре жити?

Щоб мало працювати, круто заробляти, не служити і не воювати? Де крапає висококалорійний жир з рукотворних сталактитів?

Де течуть йогуртові ріки з оселедцевими берегами для понаїхів?

Де воля анархістам, пофігістам, бігунцям, графоманам та іншим "вільнолюдям"? Frant

Повідомлень: 23393 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1862 раз. Подякували: 2612 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 10:02 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Turkey



Як всі розуміють, на Земній кулі в наш час перебуває тільки один живий організм, який проводить унікальний науковий експеримент як прожити за 144 долари на місяць та без родини, яблук, автівок та суниці, мудро повчаючи жебракуванню та самобичуванню численних мешканців братерської московії в своєму російському блозі.



В Туреччині нараховується - - я гадаю - не менше 50 000 українців, які в ці дні вирішують питання наявності/відсутності авто в своїй родині.



Як всі пам"ятають, як що в країні водяться гроші, то завжди бувають люди, у яких їх багато, а тому:



- багато наших українців купують авто на первинному або вторинному ринку в Туреччині. Я сам знайомий з людьми, які купували, наприклад KIA Sportage в салоні за 50 000 доларів, або на вторинному ринку щось за 15 000 доларів (з того, що в Україні мріють продати за 10 000). Це має економічний сенс, тому що в Туреччині - реально - завжди можна продати та реально повернути всі свої гроші - ще й часто з профітом. Специфіка південної країни, в яку навіть можуть не вірити наші автовласники.



- реально можна в деяких визначених випадках пройти процедуру "умовного розмитнення". Наприклад, в ці дні спілкуюся з нашим моряком - він в Саудівській Аравії зараз на своєму судні - а його жінка в Анталії зараз проходить цю процедуру з внесенням на спецвалютний депозитний рахунок - як він мені вчора написав - суми в 19 000 доларів. Це депозит, який НЕ іде в бюджет Туреччини, а просто зберігається до вивезення авто з Туреччини. Хтось скаже, що то занадто, хтось тут напише - як на минулому тижні, що своїм жінкам - сивим та ще й з неголеними ногами, грудями та обличчям, одягненим в зім"яті невипрані футболки (це типу стандартний такий одяг жінок) не можна давати не те що авто, а й гроші. Ну а хтось думає і діє інакше. І жінки в них виглядають ДОСТОЙНО, зустрічаючи чоловіка на власному авто в аеропорту.



- реально можна і варто виїхати з Туреччини на 185 днів, щоби отримати ЧУДОВЕ БЕЗКОШТОВНЕ право завезти знову на 2 роки своє улюблене авто, до якого людина звикає як до частини свого тіла. Незважаючи на певні незручності та витрати це має великий економічний, соціальний, пізнавальний та корисний сенс.



ПОЯСНЮЮ:

а) навіщо платити за KIA Sportage 50 000 USD або Honda НR-V - 60 000 USD, якщо можна виїхати в одну з країн Шенгенської угоди на 90 днів та потім ще на 90 днів - в Молдову, або в Сербію. Зараз в Бургасі (Болгарія) взяв в оренду 3-к квартиру мій колишній підлеглий - за 400 євро - та проводить весь час на пляжі або в кафе. Надсилає задоволені фото.



б) виїжджаючи на 185 днів один раз (!!!!) на 2 роки ти економиш таку страшну за розмірами купу грошей, яку навіть важко порахувати.

Наприклад, нова Honda CR-V (я просто вчора був в салоні в Анталії та вказую цю марку) вартує 5 800 000 лір/гривень або більше 100 000 євро.

В Україні таке ж "молоде" авто можна взяти за 30 000 доларів.

Залишок грошей - як говорив Воланд - провести в компанії красивих дівчат з бокалом вина.

А якщо узяти в Україні - під час 185-ти денної перерви - авто, якому, скажімо 10 років - то це взагалі обійдеться не більше, ніж в 15 000 доларів: за різницю будете утримувати найближчі 50 років особистого негра-масажиста та філіппінку-кавоподавальщицю прямо в ранкове ліжко.



в) ідемо далі: 185 днів відсутності в Туреччині - це справжнє свято подорожей в Європі. Був би час: мене он запрошують мінімум в два міста в Німеччині - та в Велику Британію - так ще й часу немає відвідати друзів... А ще й дочка кума святкує день народження в Чорногорії, де мешкає вже років 15, та вже там народила двох синочків своєму розумному чоловікові (університет в Україні та легальна робота в Чорногорії)...



г) 185 днів можна провести в чудовій гірській Грузії, орендуючи квартиру в Батумі: моя колишня колега по роботі - зараз мешкає в АР Крим, де жила та працювала і до окупації Криму - саме там має чудову нову квартиру (від квартири в Батумі за 30 000 доларів в 2021 році відмовився флайман[/i]) та із задоволенням здасть її будь-кому на півроку...

Так що цікаві варіанти є...



І є проблеми:

- не може/нехоче залишати родину з 4-ма дітьми наш українець навіть на 4-5 днів. Думає що робити. Найняти "гонщика" авто в Україну - є такі - обійдеться десь в 1 000 євро;

- не можуть залишати Туреччину люди, які мають офіційне працевлаштування і бояться втратити роботу. News from TurkeyЯк всі розуміють, на Земній кулі в наш час перебуває тільки один живий організм, який проводить унікальний науковий експеримент як прожити за 144 долари на місяць та без родини, яблук, автівок та суниці, мудро повчаючи жебракуванню та самобичуванню численних мешканців братерської московії в своєму російському блозі.В Туреччині нараховується - - я гадаю - не менше 50 000 українців, які в ці дні вирішують питання наявності/відсутності авто в своїй родині.Як всі пам"ятають, як що в країні водяться гроші, то завжди бувають люди, у яких їх багато, а тому:- багато наших українців купують авто на первинному або вторинному ринку в Туреччині. Я сам знайомий з людьми, які купували, наприклад KIA Sportage в салоні за 50 000 доларів, або на вторинному ринку щось за 15 000 доларів (з того, що в Україні мріють продати за 10 000). Це має економічний сенс, тому що в Туреччині - реально - завжди можна продати та реально повернути всі свої гроші - ще й часто з профітом. Специфіка південної країни, в яку навіть можуть не вірити наші автовласники.- реально можна в деяких визначених випадках пройти процедуру "умовного розмитнення". Наприклад, в ці дні спілкуюся з нашим моряком - він в Саудівській Аравії зараз на своєму судні - а його жінка в Анталії зараз проходить цю процедуру з внесенням- як він мені вчора написав - суми в 19 000 доларів. Це депозит, який НЕ іде в бюджет Туреччини, а просто зберігаєтьсяХтось скаже, що то занадто, хтось тут напише - як на минулому тижні, що своїм жінкам - сивим та ще й з неголеними ногами, грудями та обличчям, одягненим в зім"яті невипрані футболки (це типу стандартний такий одяг жінок) не можна давати не те що авто, а й гроші. Ну а хтось думає і діє інакше. І жінки в них виглядають ДОСТОЙНО, зустрічаючи чоловіка на власному авто в аеропорту.- реально можна і варто виїхати з Туреччини на 185 днів,завезти знову на 2 роки своє улюблене авто, до якого людина звикає як до частини свого тіла. Незважаючи на певні незручності та витрати це має великий економічний, соціальний, пізнавальний та корисний сенс.ПОЯСНЮЮ:а) навіщо платити за KIA Sportage 50 000 USD або Honda НR-V - 60 000 USD, якщо можна виїхати в одну з країн Шенгенської угоди на 90 днів та потім ще на 90 днів - в Молдову, або в Сербію. Зараз в Бургасі (Болгарія) взяв в оренду 3-к квартиру мій колишній підлеглий - за 400 євро - та проводить весь час на пляжі або в кафе. Надсилає задоволені фото.б) виїжджаючи на 185 днів один раз (!!!!) на 2 роки ти економиш таку страшну за розмірами купу грошей, яку навіть важко порахувати.Наприклад, нова Honda CR-V (я просто вчора був в салоні в Анталії та вказую цю марку) вартує 5 800 000 лір/гривень або більше 100 000 євро.В Україні таке ж "молоде" авто можна взяти за 30 000 доларів.Залишок грошей - як говорив Воланд - провести в компанії красивих дівчат з бокалом вина.А якщо узяти в Україні - під час 185-ти денної перерви - авто, якому, скажімо 10 років - то це взагалі обійдеться не більше, ніж в 15 000 доларів: за різницю будете утримувати найближчі 50 років особистого негра-масажиста та філіппінку-кавоподавальщицю прямо в ранкове ліжко.в) ідемо далі: 185 днів відсутності в Туреччині - цеБув би час: мене он запрошують мінімум в два міста в Німеччині - та в Велику Британію - так ще й часу немає відвідати друзів... А ще й дочка кума святкує день народження в Чорногорії, де мешкає вже років 15, та вже там народила двох синочків своєму розумному чоловікові (університет в Україні та легальна робота в Чорногорії)...г) 185 днів можна провести в чудовій гірській Грузії, орендуючи квартиру в Батумі: моя колишня колега по роботі - зараз мешкає в АР Крим, де жила та працювала і до окупації Криму - саме там має чудову нову квартиру (від квартири в Батумі за 30 000 доларів в 2021 році відмовився флайман[/i]) та із задоволенням здасть її будь-кому на півроку...Так що цікаві варіанти є...І є проблеми:- не може/нехоче залишати родину з 4-ма дітьми наш українець навіть на 4-5 днів. Думає що робити. Найняти "гонщика" авто в Україну - є такі - обійдеться десь в 1 000 євро;- не можуть залишати Туреччину люди, які мають офіційне працевлаштування і бояться втратити роботу.



Пропоную влаштувати конкурс форуму - хто є найбільший графоман?

Стільки букоффф!!! Пропоную влаштувати конкурс форуму - хто є найбільший графоман?Стільки букоффф!!! Frant

Повідомлень: 23393 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1862 раз. Подякували: 2612 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 10:08 Frant написав: хто є найбільший графоман? хто є найбільший графоман?

Це, вроді по-іншому називається.

Пан сам ляпнув за вчительку на Теслі, зараз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок.

Що далі? Чекаємо. Це, вроді по-іншому називається.Пан сам ляпнув за вчительку на Теслі, зараз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок.Що далі? Чекаємо. Water Повідомлень: 4362 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 10:19 Water написав: Frant написав: хто є найбільший графоман? хто є найбільший графоман?

Це, вроді по-іншому називається.

Пан сам ляпнув за вчительку на Теслі, зараз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок.

Що далі? Чекаємо. Це, вроді по-іншому називається.Пан сам ляпнув за вчительку на Теслі, зараз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок.Що далі? Чекаємо.

Далі буде тотальна забудькуватість і багато букофф від любителя дешевих оселедців.

Щось давно він не писав про ціни на валянки в Канаді, наш правнук барона Мюнхаузена

Water написав: араз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок. араз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок. почитайте архів цього форуму 5-річної давнини. Можна від сміху з стула впасти від писанини зазначеного пана. Далі буде тотальна забудькуватість і багато букофф від любителя дешевих оселедців.Щось давно він не писав про ціни на валянки в Канаді, наш правнук барона Мюнхаузенапочитайте архів цього форуму 5-річної давнини. Можна від сміху з стула впасти від писанини зазначеного пана. Востаннє редагувалось Frant в Суб 20 чер, 2026 10:24, всього редагувалось 1 раз. Frant

Повідомлень: 23393 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1862 раз. Подякували: 2612 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 10:24 Water написав: Це, вроді по-іншому називається.

Пан сам ляпнув за вчительку на Теслі, зараз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок.

Що далі? Чекаємо. Це, вроді по-іншому називається.Пан сам ляпнув за вчительку на Теслі, зараз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок.Що далі? Чекаємо.

Перехрестись, закрий ліве око та кидай брехати щоденно в кожному дописі та реченні.

Фахівець з не бритих жіночих ніг, неголених жіночих грудей, неголених жіночих обличч, та невипраних зімʼятих футболок нижче сивого жіночого волосся.

Гарний життєвий досвід… Перехрестись, закрий ліве око та кидай брехати щоденно в кожному дописі та реченні.Фахівець з не бритих жіночих ніг, неголених жіночих грудей, неголених жіночих обличч, та невипраних зімʼятих футболок нижче сивого жіночого волосся.Гарний життєвий досвід… Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 чер, 2026 10:26, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12185 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4418 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 10:25 akurt написав: кидай брехати щоденно. кидай брехати щоденно.

Пане Акурт, ви ж самі знаєте, хто тут брехунець номер один. Видумщик, фантазер, балабол, правнук барона Мюнхаузена.



Все таки, чому ви зненацька переїхали з Туреччини до Франції? Що трапилось? Явно щось потужніше, ніж поява на горизонті жінок з неголеними ногами)))) Не схоже, що ви раптово розбагатіли, на 7-му десятку років. Ніхто вас часом не взяв за зябри в Туреччині, за ваші не зовсім законні дєлішки? Пане Акурт, ви ж самі знаєте, хто тут брехунець номер один. Видумщик, фантазер, балабол, правнук барона Мюнхаузена.Все таки, чому ви зненацька переїхали з Туреччини до Франції? Що трапилось? Явно щось потужніше, ніж поява на горизонті жінок з неголеними ногами)))) Не схоже, що ви раптово розбагатіли, на 7-му десятку років.Ніхто вас часом не взяв за зябри в Туреччині, за ваші не зовсім законні дєлішки? Frant

Повідомлень: 23393 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1862 раз. Подякували: 2612 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3388338933903391 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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