|
|
Кабмін зобов'язав «Укрбуд» направити до держбюджету...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:13
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів зобов'язав державне публічне акціонерне товариство «Будівельна компанія «Укрбуд» направити до державного бюджету дивіденди у розмірі 3,329 млрд. гривень, що становить 100% прибутку за 2021 рік.
Дивися повний текст Кабмін зобов'язав «Укрбуд» направити до держбюджету дивіденди 3,3 млрд гривень з прибутку за 2021 рік
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97797
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:13
Как то странно получается. На достройку домов денег нет, а на дивиденды есть?
-
Vis
-
-
- Повідомлень: 614
- З нами з: 30.09.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор