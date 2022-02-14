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У НБУ оцінили ефективність
фіксованого курсу

У НБУ оцінили ефективність фіксованого курсу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:18

У НБУ оцінили ефективність фіксованого курсу

Пропонуємо до обговорення:
Фіксований курс валют наразі ефективніший, ніж плаваючий.

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У НБУ оцінили ефективність фіксованого курсу
R2
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Вже фіксували вартість пального - дофіксувались. З курсом та сама фігня. Відкрийте очі і гляньте на обмінники. Треба реальний розвиток бізнесу, а не намахалово експортерів яких просто нагнули, імпортерам, наче, помогли, але ціни в Україні на все все-рівно в космосі. (Якщо ви пропустили, то 1 кг хліба вже 60 грн.)
mpomfyuk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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