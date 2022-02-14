Фіксований курс валют наразі ефективніший, ніж плаваючий.
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У НБУ оцінили ефективність фіксованого курсу
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Додано: Чет 19 тра, 2022 08:18
У НБУ оцінили ефективність фіксованого курсу
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У НБУ оцінили ефективність фіксованого курсу
Додано: Чет 19 тра, 2022 08:18
Вже фіксували вартість пального - дофіксувались. З курсом та сама фігня. Відкрийте очі і гляньте на обмінники. Треба реальний розвиток бізнесу, а не намахалово експортерів яких просто нагнули, імпортерам, наче, помогли, але ціни в Україні на все все-рівно в космосі. (Якщо ви пропустили, то 1 кг хліба вже 60 грн.)
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