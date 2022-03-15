Про це, як повідомляє The Guardian, оголосив міністр економіки ФРН Роберт Хабек після переговорів у Досі.
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Німеччина домовилася про постачання скрапленого газу з Катаром
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Додано: Суб 21 тра, 2022 10:57
Німеччина домовилася про постачання скрапленого газу...
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Німеччина домовилася про постачання скрапленого газу з Катаром
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