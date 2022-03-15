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Німеччина домовилася про
постачання скрапленого газу...

Німеччина домовилася про постачання скрапленого газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:57

Німеччина домовилася про постачання скрапленого газу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це, як повідомляє The Guardian, оголосив міністр економіки ФРН Роберт Хабек після переговорів у Досі.

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Німеччина домовилася про постачання скрапленого газу з Катаром
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