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Білл Гейтс пояснив відсутність
криптовалют у своєму...

Білл Гейтс пояснив відсутність криптовалют у своєму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 23:22

Білл Гейтс пояснив відсутність криптовалют у своєму...

Пропонуємо до обговорення:
Засновник Microsoft Білл Гейтс під час AMA-сесії на Reddit заявив, що не має криптовалюти.

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Білл Гейтс пояснив відсутність криптовалют у своєму інвестпортфелі
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 23:22

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2germ2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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