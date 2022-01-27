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Микола Кожинов: про
військовий збір. Як можливе...

Микола Кожинов: про військовий збір. Як можливе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:16

Микола Кожинов: про військовий збір. Як можливе...

Пропонуємо до обговорення:
Влада починає адаптувати свою політику до довгострокового воєнного стану.

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Микола Кожинов: про військовий збір. Як можливе підвищення до 3% може допомогти країні
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