Влада починає адаптувати свою політику до довгострокового воєнного стану.
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Микола Кожинов: про військовий збір. Як можливе підвищення до 3% може допомогти країні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:16
Микола Кожинов: про військовий збір. Як можливе...
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Дивися повний текст
Микола Кожинов: про військовий збір. Як можливе підвищення до 3% може допомогти країні
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