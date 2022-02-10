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"Оподаткування - це мистецтво общипувати гусака так, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 тра, 2022 18:52
Пропонуємо до обговорення:
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар у Нацраді відновлення України, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев порівняв систему оподаткування із "мистецтвом общипування гусака так, щоб він не кричав".
Дивися повний текст \"Оподаткування - це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав\", - Гетманцев
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Додано: Пон 23 тра, 2022 19:05
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