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Забудовників у Нідерландах
зобов'яжуть встановлювати...

Забудовників у Нідерландах зобов'яжуть встановлювати...
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 09:35

Забудовників у Нідерландах зобов'яжуть встановлювати...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Нідерландів має намір зробити обов’язковим встановлення сонячних панелей на дахах новобудов з 2025 року.

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Забудовників у Нідерландах зобов'яжуть встановлювати сонячні панелі на новобудовах
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 09:35

"речь идет обо всех новостройках, кроме жилых домов с площадью крыши более 250 кв. м. В 2025 году правила могут быть ужесточены относительно крыш небольших построек"
Интересно, куда ужесточать, когда для небольших уже обязательно? Или им запретят СБ ставить?
moveton
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