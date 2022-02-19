Влада Нідерландів має намір зробити обов’язковим встановлення сонячних панелей на дахах новобудов з 2025 року.
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Забудовників у Нідерландах зобов'яжуть встановлювати сонячні панелі на новобудовах
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Додано: Вів 24 тра, 2022 09:35
Забудовників у Нідерландах зобов'яжуть встановлювати...
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Забудовників у Нідерландах зобов'яжуть встановлювати сонячні панелі на новобудовах
Додано: Вів 24 тра, 2022 09:35
"речь идет обо всех новостройках, кроме жилых домов с площадью крыши более 250 кв. м. В 2025 году правила могут быть ужесточены относительно крыш небольших построек"
Интересно, куда ужесточать, когда для небольших уже обязательно? Или им запретят СБ ставить?
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