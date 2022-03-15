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Крадіжку видно з космосу:
росія вантажить українське...

Крадіжку видно з космосу: росія вантажить українське...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:37

Крадіжку видно з космосу: росія вантажить українське...

Пропонуємо до обговорення:
Супутникові знімки компанії Maxar Technologies зафіксували завантаження українського зерна на російські судна у порту тимчасово окупованого Севастополя

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Крадіжку видно з космосу: росія вантажить українське зерно на кораблі у Криму
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:37

Притчи 20:17
Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою; но после рот его наполнится дресвою.
rudnicki_artur
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