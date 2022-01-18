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На Ямайці планують узгодити запуск державної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 тра, 2022 23:13
Пропонуємо до обговорення:
Керівник відділу цифрової трансформації JN Bank Рікардо Дістант вважає, що запуск цифрового ямайського долара внесе серйозні покращення у фінансовий сектор Ямайки.
Дивися повний текст На Ямайці планують узгодити запуск державної криптовалюти та озвучили її плюси
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Додано: Вів 24 тра, 2022 23:13
На Ямайке до сих пор фиат ходит исключительно в наличном виде? Я им даже завидую.
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moveton
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