Нульова митна ставка на експорт українських товарів до Великої Британії почне діяти вже на початку червня.
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Безмитний режим торгівлі з Британією почне діяти вже в червні
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:04
Безмитний режим торгівлі з Британією почне діяти вже в...
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Безмитний режим торгівлі з Британією почне діяти вже в червні
Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:04
А точно от отмены пошлины добавится грузовиков для вывоза и пропускной способности дорог? И нынешнее зерно-то вывозить нечем.
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