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Безмитний режим торгівлі з
Британією почне діяти вже в...

Безмитний режим торгівлі з Британією почне діяти вже в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:04

Безмитний режим торгівлі з Британією почне діяти вже в...

Пропонуємо до обговорення:
Нульова митна ставка на експорт українських товарів до Великої Британії почне діяти вже на початку червня.

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Безмитний режим торгівлі з Британією почне діяти вже в червні
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:04

А точно от отмены пошлины добавится грузовиков для вывоза и пропускной способности дорог? И нынешнее зерно-то вывозить нечем.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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