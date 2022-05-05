Усі соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам, які ще не надійшли, наразі опрацьовуються та надійдуть протягом травня.
Дивися повний текст
Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 тра, 2022 15:24
Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|