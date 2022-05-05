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Чому не приходять гроші ВПО
– причини затримки виплат

Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:24

Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат

Пропонуємо до обговорення:
Усі соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам, які ще не надійшли, наразі опрацьовуються та надійдуть протягом травня.

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Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат
R2
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