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Чому не приходять гроші ВПО
– причини затримки виплат

Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:24

Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат

Пропонуємо до обговорення:
Усі соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам, які ще не надійшли, наразі опрацьовуються та надійдуть протягом травня.

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Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:24

Нічого в соц. Службах не пояснюють и заяви уже не приймають не дуріть людей
aleksandrkozacok140
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:41

R2 https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/28/687562/
"Нафтогаз" придбав сім броньованих Land Cruiser на майже мільйон євро
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 17:30

Після аудиту в ЗЕ побачать всесвітню корупцію а Лабезна за грати . Чому
ООН виплатив за 4 дні при звернені, а в нас місяцями нічого. Тотальна брехня і якби Пороха знищити
Є діти що в голодному обмороку... то сусіди спасли, Слугам Демона ГАНЬБА
mmnnkkll
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 21:16

Уже май заканчивается а выплаты как не было так и нет.
katydenisenco
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 23:44

Потому что кто-то положил их в другое место. 6500 например, тоже не выплатили.
superrealizz
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 17:12

  mmnnkkll написав:Після аудиту в ЗЕ побачать всесвітню корупцію а Лабезна за грати . Чому
ООН виплатив за 4 дні при звернені, а в нас місяцями нічого. Тотальна брехня і якби Пороха знищити
Є діти що в голодному обмороку... то сусіди спасли, Слугам Демона ГАНЬБА

Підкажіть, куди звертатись для виплати від ООН
Igorenya
 
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